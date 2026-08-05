Jak se migrační krize v Ceutě stala ohniskem protiizraelských konspiračních teorií
5. 8. 2026
Náhlá migrace odhadovaných 50 000 lidí z Maroka na španělské území Ceuta minulý týden vzdoruje okamžitému vysvětlení. Proč právě teď? Proč najednou? Poslal je někdo?
Pro určitý dav bylo možné najít všechny odpovědi asi 4 000 km daleko, na druhém konci Středozemního moře. Důvodem toho všeho, říkali, je Izrael.
Podle španělských a marockých úřadů neexistují důkazy pro tvrzení, že incident, během něhož zemřely desítky migrantů, zorganizoval Izrael. Naprostá většina přeživších migrantů byla od té doby deportována zpět do Maroka.
Nepříznivé pracovní vyhlídky mladých Maročanů a zásahy proti kritikům vlády, spolu se zmatkem ohledně změny španělské hraniční politiky a zjevným uvolněním hlídek marockými úřady, vyvolaly exodus do Ceuty.
Tvrzení, že za tím stojí Izrael, však široce rezonovalo na sociálních sítích, prosazováno propalestinskými celebritami jako Hasan Piker a hercem Javierem Bardemem a pravicovými provokatéry jako Ana Kasparian a Dan Bilzerian.
Jeden široce rozšířený příspěvek na X ukazoval grafiku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, jak vypouští proud migrantů ze svých úst do Španělska.
Někteří španělští političtí lídři se také zdáli být s tímto tvrzením spokojení.
Izrael a Španělsko jsou rozhořčení političtí nepřátelé, přičemž španělský premiér Pedro Sánchez oznámil zbrojní embargo na zemi, které podle něj mělo za cíl "zastavit genocidu" v Gaze, a Netanjahu reagoval vyhoštěním Španělska z Civilně-vojenského koordinačního centra, což je mnohonárodní úsilí, jehož cílem je koordinovat stabilizační a humanitární úsilí v Gaze.
Izrael a Maroko jsou naproti tomu spojenci. Pod vedením krále Muhammada VI. Maroko v roce 2020 normalizovalo vztahy s Izraelem.
Ceuta a Melilla, další španělské město na severoafrickém pobřeží, jsou jediná zbývající evropská území na africké pevnině. Maroko neuznává španělskou suverenitu nad Ceutou a Melillou a považuje je za okupovaná území.
Teorie, která se šíří online, tvrdí, že Izrael postrčil Maroko, aby ublížilo Španělsku tím, že zemi zaplavilo migranty, což představuje domácí problém pro Sánchezovu levicovou vládu.
"Izrael a Amerika přiměly marockou vládu, aby poslala asi 40 000 lidí na území spravované Španělskem," napsal Piker na svém streamu. "Ani to není o nějaké konspirační s-t, jak to The New York Times otevřeně pokrývá. Bylo to klasické pro Izrael v tom, jak to udělali, v bezostyšném způsobu, jakým si to přivlastnili."
Několik izraelských představitelů — a mnoho příznivců země — vyjádřilo škodolibost nad vnitřními problémy Španělska. Izraelský velvyslanec při OSN, Danny Danon, v pátek na X zveřejnil: "Španělsko, které nikdy nevynechá příležitost poučovat Izrael, vyhlásilo v Ceutě stav nouze po krizi týkající se imigrační politiky. Možná je čas, než nám bude dál kázat, vysvětlit světu, proč stále udržuje koloniální enklávy v Africe."
Izrael však za krizi nepřevzal odpovědnost a Times ji takto nepokrývaly.
Místo toho Times uvedly jako možnou příčinu náhlého nárůstu chybný výklad nedávného rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu. Upozornily, že premiér Sánchez obvinil sítě zaměřené na obchodování s lidmi z toho, že migranty uvádějí v omyl ohledně snadnosti, s jakou mohou zůstat na španělském území.
Times také v několika článcích zdůraznily ekonomickou zranitelnost a zoufalství, které mnoho Maročanů zažívá, což vedlo k předchozím hraničním krizím v Ceutě.
Times však poznamenaly, že zatímco maročtí úředníci obvykle ztěžují migrantům přiblížit se k Ceutě, několik migrantů v rozhovorech uvedlo, že je policisté "pustili dál, což jim umožnilo relativně snadno překonat španělský hraniční plot".
Nepředložily vysvětlení tohoto stavu a Izrael se v článku neobjevil.
Posměšek Jaira Netanjahua
Nejčastěji citovanou "kouřící zbraní" byl tweet Jaira Netanjahua z roku 2019, nyní pětatřicetiletého syna izraelského premiéra.
V tweetu — zřejmě jako odpověď na tvrzení, že Izrael je okupované arabské území — Netanjahu sdílel mapu zvýrazňující španělská koloniální území v Africe, včetně Ceuty. Napsal: "Drazí Arabové a muslimové. Chcete osvobodit okupovaná arabská islámská území? Tady je dobrý začátek!"
Jair Netanyahu je podcaster bez oficiální role v izraelské vládě.
Příspěvek, který Bardem sdílel se svými 1,5 milionu sledujících, původně zveřejněný na Instagramu spisovatelkou Mirandou Vidak, citoval tweet, i když zřejmě přiznal nedostatek silnějších důkazů.
"Nevíme, kdo tuto krizi způsobil, ale víme, kdo profituje z oslabeného a destabilizovaného Španělska: Izrael a západní krajní pravice, která touží proměnit migraci v zbraň proti muslimům," stálo v příspěvku.
Členové aktivistické levice a intelektuální pravice také rozdmýchávali plameny spiknutí. Sean Davis, zakladatel Federalist, a Kenneth Roth, bývalý výkonný ředitel Human Rights Watch, sdíleli tuto domněnku online.
Roth uvedl, že dlouhodobým cílem Izraele je, aby Španělsko předalo kontrolu nad Ceutou Maroku, což by zabránilo Španělsku blokovat izraelské lodě v Gibraltarském průlivu.
Odborníci také poznamenali, že absence marocké pohraniční stráže může být reakcí na nedávnou oficiální návštěvu Sáncheze v Alžírsku, které podporuje nezávislost Západní Sahary, území, které si nárokuje Maroko.
Zatímco španělský premiér Sánchez nespojil tuto roztržku s Izraelem, španělský ministr dopravy Óscar Puente v reakci na Danona naznačil, že Izrael nese určitou odpovědnost.
Puente odpověděl Danonovi španělsky: "No, věci začínají být docela jasné."
Zdroj v angličtině: ZDE
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