Izraelští vojáci se budou muset před zabitím bojovníků Hamásu zeptat náčelníka generálního štábu
5. 8. 2026
Podle izraelských médií platí přísnější pravidla pro útoky izraelské armády na členy Hamásu v Pásmu Gazy. Například náčelník generálního štábu Eyal Zamir musí předem souhlasit, pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí pro vojáky, informoval mimo jiné deník Harec. Izraelské politické vedení podle toho požadavky změnilo.
Dříve bylo potřeba pouze schválení určitých velitelů. Times of Israel uvedl, že počet útoků v Pásmu Gazy se v posledních dnech kvůli nové povinnosti již snížil. Izraelská armáda se odvolávala na politické vedení, které se k těmto zprávám zatím nevyjádřilo.
Skutečnost že Izrael zastavuje útoky na cíle v Pásmu Gazy je součástí plánu Rady pro mír v Gaze, která také umožňuje předání zbraní islamistické teroristické organizace Hamás a dalších ozbrojených skupin. Mírová rada byla založena americkým prezidentem Donaldem Trumpem a má dohlížet na obnovu Pásma Gazy a poválečný řád v palestinské pobřežní oblasti.
Vysoký představitel Mírové rady Nikolaj Mladenov kritizoval izraelské útoky v Pásmu Gazy v pondělí. "Dva dny útoků v Pásmu Gazy zabily civilisty a zničily zdravotnické zásoby, na které lidé spoléhají," napsal ve svém prohlášení. Mediátoři v současnosti vynakládají "intenzivní úsilí" o dosažení dohody, která stanoví předání civilní správy a odzbrojení Hamásu a jeho spojenců.
Nedávno Egypt, Katar a Turecko, které konflikt zprostředkují, také ostře odsoudily izraelské útoky v této oblasti. Ve společném prohlášení zveřejněném během noci bylo uvedeno, že "tato porušení" ohrožují cestu k deeskalaci a zhoršují utrpení civilního obyvatelstva. Izrael musí dodržovat své povinnosti podle mezinárodního práva a podmínky dohody o příměří, aby nenarušil její realizaci.
Ačkoli od října 2025 platilo formální příměří ve válce v Gaze, smrtící střety a útoky pokračují. Izraelská armáda v poslední době opakovaně zabíjela podezřelé členy teroristických organizací Hamás a Palestinský islámský džihád.
Zdroj v němčině: ZDE
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