Osm let a dost? Maďarsko otevřelo debatu, která by měla zajímat i Českou republiku
5. 8. 2026 / Jiří David
Konec éry Viktora Orbána
Po šestnácti letech vlády bývalého premiéra Viktor Orbán nastala v Maďarsku významná politická změna. Ve volbách zvítězila strana TISZA vedená Péter Magyar a nová vláda následně prosadila ústavní změnu, podle níž může jedna osoba vykonávat funkci předsedy vlády nejvýše osm let.
Nové pravidlo se vztahuje i na předchozí výkon funkce. Viktor Orbán, který stál v čele maďarské vlády přibližně dvacet let, se proto již do premiérského úřadu vrátit nemůže.
Tato změna otevírá otázku, která dalece přesahuje maďarskou politiku. Má mít parlamentní demokracie ochranné mechanismy proti příliš dlouhému setrvávání jedné osoby v nejvyšší výkonné funkci, nebo má být délka výkonu funkce ponechána výhradně na rozhodnutí voličů?
Demokracie a její meze
Zastánci reformy tvrdí, že cílem není vyloučit konkrétního politika z veřejného života, ale posílit demokratické instituce. Vycházejí z předpokladu, že dlouhodobé soustředění politické moci v rukou jedné osoby může postupně oslabovat kontrolní mechanismy, podporovat vznik mocenských vazeb a snižovat schopnost systému přirozeně se obnovovat.
Nejostřejší kritika přichází z tábora Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Podle jejich představitelů představuje osmiletý limit zásah do svobodné politické soutěže a omezení práva občanů rozhodovat ve volbách o tom, kdo bude stát v čele vlády. Kritici tvrdí, že pokud si voliči přejí zvolit stejného premiéra potřetí nebo počtvrté, neměla by jim v tom bránit ústava ani zákon.
Tento argument však není bezproblémový. Ústavní demokracie není založena pouze na vládě většiny, ale také na systému brzd a protivah, které mají zabránit nadměrnému soustředění moci. Moderní ústavy proto obsahují řadu mechanismů omezujících výkon veřejné moci. Patří mezi ně dělba moci, nezávislé soudnictví, ústavní přezkum, pravidelné volby nebo ochrana základních práv. Volební právo občanů nikdy nebylo absolutní a vždy podléhalo pravidlům, jejichž účelem je chránit samotný demokratický řád.
Z tohoto pohledu lze na časové omezení výkonu nejvyšších politických funkcí nahlížet jako na další z možných nástrojů systému brzd a protivah. Nejde o zákaz politické činnosti ani o odebrání volebního práva občanům. Jde o ústavní pravidlo, jehož cílem je zabránit tomu, aby se výkon nejvyšší státní moci dlouhodobě soustředil v rukou jediné osoby.
Demokratické státy běžně stanovují věkové limity pro výkon některých funkcí, podmínky volitelnosti, pravidla neslučitelnosti funkcí nebo omezení počtu prezidentských mandátů. Ani po zavedení osmiletého limitu by občané nepřišli o právo svobodně volit své politické představitele. Nadále by si vybírali mezi stranami, kandidáty a programy. Změna by pouze stanovila, že žádná osoba nemůže stát v čele vlády neomezeně dlouhou dobu.
Otázka proto nestojí tak, zda je omezení demokratické či nedemokratické. Podstatné je, zda může představovat legitimní ústavní nástroj na ochranu demokracie před přílišným soustředěním politické moci.
Co nám říká historie?
Historie neposkytuje jednoznačnou odpověď na otázku, zda je dlouhodobý výkon nejvyšších politických funkcí pro demokracii prospěšný nebo škodlivý. Přesto však nelze přehlédnout skutečnost, že většina případů výrazného oslabování demokratických institucí byla spojena s mimořádně dlouhým setrváváním konkrétních osob ve vrcholných funkcích.
V Rusku je s více než čtvrtstoletím vládnutí spojována éra Vladimir Putin. V Bělorusku vládne již od roku 1994 Alexander Lukašenko. Také v Turecku bývá dlouhodobé působení Recep Tayyip Erdoğan spojováno s posilováním výkonné moci na úkor některých tradičních kontrolních mechanismů.
Na druhé straně existují i opačné příklady. Angela Merkel vedla Německo šestnáct let a země během jejího působení zůstala stabilní parlamentní demokracií. Podobně Tage Erlander stál v čele švédské vlády třiadvacet let, aniž by došlo k oslabení demokratického charakteru státu.
Tyto příklady ukazují, že samotná délka výkonu funkce není automaticky problémem. Současně však vyvolávají otázku, zda dlouhodobé soustředění moci do rukou jedné osoby nepředstavuje rizikový faktor, který může za určitých okolností přispívat k erozi demokratických institucí.
Jestliže se podobný jev opakovaně objevuje v zemích, kde demokracie postupně slábla, není nepřiměřené uvažovat o preventivních ústavních mechanismech, které by takovému vývoji předcházely.
Evropská výjimka
Většina evropských parlamentních demokracií podobné omezení nezná. V České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku ani v Polsku není délka výkonu funkce premiéra nijak omezena.
U prezidentů je situace odlišná. Omezení počtu mandátů je v řadě demokratických států běžné a málokdo jej dnes považuje za útok na demokracii. Nabízí se proto otázka, proč by podobná debata nemohla být vedena také ve vztahu k předsedům vlád.
Maďarsko se v tomto směru vydalo cestou, která je v evropském prostoru spíše výjimečná. O to zajímavější bude sledovat, jaké důsledky tato změna přinese v následujících letech.
Česká debata, která chybí
Překvapivé je, jak malou pozornost této ústavní změně věnuje český mediální prostor. Česká média podrobně informovala o volební porážce Viktora Orbána i o nástupu nové vlády. Samotná debata o omezení výkonu funkce premiéra však zůstala spíše stranou zájmu.
Přitom nejde o technickou změnu ústavy. Jde o otázku, která se dotýká samotného pojetí parlamentní demokracie a vztahu mezi vůlí voličů a ústavními pojistkami.
Inspirace i pro Českou republiku?
Maďarská zkušenost může být inspirací také pro další evropské země. Ne proto, že by sama o sobě řešila problémy demokracie, ale proto, že otevírá debatu o hranicích výkonu politické moci.
Také v České republice by stálo za úvahu otevřít odbornou a politickou diskusi o možnosti zavedení obdobného omezení. Kdyby obdobné pravidlo platilo i v České republice, nebyla by dnes u moci vláda vedená premiérem, který podle mého názoru svými rozhodnutími způsobuje České republice škody, jejichž následky mohou být dlouhodobé a v některých případech jen obtížně napravitelné.
S takovým názorem lze souhlasit nebo polemizovat. Samotná otázka časového omezení výkonu nejvyšších politických funkcí si však seriózní veřejnou debatu bezpochyby zaslouží.
Debata, která nekončí v Budapešti
Z právního hlediska není maďarská reforma popřením parlamentní demokracie. Naopak představuje jeden z možných modelů její ústavní ochrany.
Spor se ve skutečnosti nevede mezi demokracií a nedemokracií. Jde o střet dvou legitimních pohledů na demokracii. První zdůrazňuje co nejširší svobodu voličů při výběru politických představitelů. Druhý klade větší důraz na existenci ústavních pojistek proti dlouhodobému soustředění moci.
Maďarsko se rozhodlo dát přednost druhému pojetí. Teprve budoucnost ukáže, zda se tento krok osvědčí. Už dnes je však zřejmé, že nejde pouze o maďarskou záležitost. Jde o otázku, která se může dříve či později otevřít v celé Evropě.
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