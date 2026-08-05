USA spotřebovaly v Íránu téměř všechny vysoce přesné rakety

5. 8. 2026

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Válka na Blízkém východě vedla k výraznému vyčerpání arzenálu nejen amerických raket Patriot, o které mnoho zemí velmi stojí – od Ukrajiny a jejích evropských spojenců po země Perského zálivu.

Americká armáda během pětiměsíční války s Íránem vyčerpala značné zásoby přesně naváděných střel dlouhého doletu, což vyvolalo obavy ohledně její připravenosti zapojit se do pravděpodobných budoucích konfliktů, uvedli tři lidé obeznámení se situací.

Mluvíme hlavně o raketách, jako je taktická balistická střela ATACMS s doletem 300 km a její nástupce, "vysoce přesná útočná střela" PrSM. Ta byla poprvé použita v březnu tohoto roku proti Íránu a má dolet 500 km.

Výrazné snížení zásob přesně naváděných střel omezuje schopnost Donalda Trumpa provádět vojenské operace proti Íránu. Na konci minulého týdne slíbil ničivý útok a řekl: "Zmlátíme je do bezvědomí. Zasadíme jim silný úder." Nicméně o víkendu Trump operaci zrušil a znovu potvrdil připravenost k dialogu s Teheránem.

Bez přesně naváděných zbraní může být nucen nařídit riskantnější mise bombardování Íránu letadly. Navíc podle zdrojů by snížení zásob raket mohlo omezit schopnost Spojených států odstrašit jiné protivníky, včetně Ruska a Číny.

Čtvrtá osoba uvedla, že zatímco Centrální velitelství (CENTCOM), které dohlíží na operace americké armády na Blízkém východě, téměř vyčerpalo své předválečné zásoby, dokázalo je doplnit přesunem raket z jiných regionů.

Rakety, každá v hodnotě přes 1 milion dolarů, jsou důležitou součástí vojenského arzenálu, protože umožňují přesné zásahy z bezpečné vzdálenosti. Rakety ATACMS dodané administrativou Joea Bidena sehrály důležitou roli v prvních letech války na Ukrajině, umožňovaly zasáhnout ruské cíle na okupovaných územích a nakonec dokonce vojenská zařízení v pohraničních oblastech samotného Ruska. Následně Ukrajina začala k takovým útokům stále častěji používat drony.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 5. 8. 2026