Falešná debata roku v Německu: Důchod v 63 letech stejně "vyšumí"
5. 8. 2026
Cenu za falešnou debatu roku získali východoněmečtí premiéři Kretschmer, Schulze a Voigt: Tři politici CDU volají po zachování takzvaného důchodu ve věku 63 let. SPD by proti tomu nic neměla, pokud by trojice z Unie přesvědčila zbytek své strany. Spolková CDU však tuto iniciativu blokuje.
Vzhledem k okurkové sezóně se očekává, že diskuse potrvá ještě tři kola – a nakonec budou předčasné odchody do důchodu bez odpočtů zrušeny. Už jen proto, že mají jeden z největších potenciálů spoření v plánované penzijní reformě a zmínění tři politikové neposkytují návrh na náhrádní financování.
Konec současné regulace také není dramatem z hlediska sociální politiky. Kretschmer a spol. odmítli hlavní argument SPD a odborů: Penzijní systém musí odměňovat celoživotní přínos zaměstnanců, kteří si platili po dobu 45 let.
To je pravda, ale už je to způsobeno tím, že tito lidé dostávají po dosažení standardního věku odchodu do důchodu větší důchod než kolegové, kteří pracovali kratší hodiny se stejným platem. Ti, kteří jsou pojištěni mnoho let tak na tom zůstanou lépe i tehdy, když už neodcházejí do důchodu dva roky před ostatními, bez odpočtů.
Ne všechno může zůstat stejné
Místo toho se skutečná otázka spravedlnosti objevuje v detailech: Co ti, kteří už dlouho platí, ale fyzicky se nedožijí 67 let? Vládní důchodová komise jim nabídla možnost regulace v těžkých situacích.
Každý kdo obdrží lékařské potvrzení, že již nemůže vykonávat svou profesi, by měl pokračovat v pobírání důchodu bez srážek dva roky před dosažením standardního věku odchodu do důchodu. Na rozdíl od dřívějších let to nebude vyžadovat 45 let příspěvků, ale pouze 35. Pro mnoho pojištěných, kteří pracují nemocní, by se situace mohla v této fázi dokonce zlepšit.
Pokud bude regulace štědře navržena a dotčení nemusí pro pozitivní rozhodnutí sedět na vozíku. Komise pro důchody ponechala tento návrh na legislativním procesu. Něčeho lze zde dosáhnout v příštích měsících, aniž by se rozkládal samotný důchodový balíček. Východní ministerští předsedové CDU si toho jsou skutečně vědomi.
Ve svém důchodovém dokumentu sami píší, že je potřeba kvalitní regulace těžkých situací – ale pouze drobným písmem. Proto ji těžko budou moci veřejně prodat jako úspěch, pokud budou detaily nakonec správné. S falešnou debatou pro titulky panuje ve světě falešné očekávání, že vše může zůstat stejné a že po reformě nebude žádný pojištěný člověk na tom hůře než předtím.
Zdroj v němčině: ZDE
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