Městská část Praha 1: Informace o počasí
3. 8. 2026
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Velmi vysoké teploty: Maximální teploty nad 37 °C. Komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice, službách. Pravděpodobný vliv na kolejovou dopravu, deformace a lom kolejnic. Možné ovlivnění silniční dopravy, odstavená vozidla, deformace silničních povrchů, zejména exponovaných slunečnímu svitu. Omezení provozu na některých komunikacích, výluky, zpoždění spojů. Problémy s uchlazením uzavřených hal (živočišná výroba, průmysl, logistika apod.). Možné výpadky v dodávkách elektřiny (výrazné zvýšení odběrů, možné narušení vedení). Částečné omezení zásobování a služeb.
Zveřejněno od: 3. 8. 2026 11:10 Zveřejněno do: 5. 8. 2026 0:00
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