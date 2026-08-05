Japonsko obviňuje Rusko, že přispívá k čínským vojenským hrozbám
5. 8. 2026
Uvádí příklady společných akcí čínských a ruských bombardérů a válečných lodí, které se stávají stále provokativnějšími vůči Japonsku, stejně jako podporu Moskvy modernizaci severokorejských ozbrojených sil.
V prosinci 2025 čínské a ruské bombardéry, které společně přeletěly nad malými jižními japonskými ostrovy poblíž Tchaj-wanu, poprvé zamířily přímo na Tokio. Letadla se otočila dříve, než dosáhla japonského vzdušného prostoru. V červnu 2026 tuto trasu zopakovala. "Společné lety čínských a ruských bombardérů, stejně jako námořní cvičení, jsou jasně navrženy tak, aby vůči naší zemi demonstrovaly sílu a vyvolaly vážné obavy z hlediska národní bezpečnosti," uvádí zpráva.
Čína a Rusko stále více koordinují své kroky ve snaze vyslat politický signál prostřednictvím vojenských cvičení, uvedl Riho Aizawa, výzkumník z tokijského Národního institutu pro obranná studia. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou nyní takové, "že Čína může vyvíjet tlak na Japonsko s podporou ruské vojenské síly v době, kdy je to v jejím politickém zájmu," uvádí její nedávná zpráva.
Od roku 2019 Čína a Rusko provádějí společné lety strategických bombardérů poblíž Japonska alespoň jednou ročně. Ale v listopadu 2025 japonská premiérka Sanae Takajči v parlamentu vystoupila na podporu Tchaj-wanu. Peking na její projev reagoval velmi ostře a zesílení vojenských cvičení Číny a Ruska v Tokiu je vnímáno jako pokus vyvinout tlak. Podle japonského ministerstva obrany země v prvním čtvrtletí roku 2026 vzlétla se svými stíhači 181x k monitorování vojenských letadel Číny a Ruska, zatímco ve stejném období v letech 2024 a 2025 tento počet nepřekročil 160.
Japonsko vidí další hrozbu v manévrech čínských a ruských lodí v blízkosti svého území, stejně jako v rozvoji vojenské spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem. Zpráva poukázala na "extrémně rychlý" pokrok Severní Koreje ve vývoji raket, včetně pokročilých hypersonických raket, a obává se, že díky pomoci Ruska se "její vojenská síla v střednědobém a dlouhodobém horizontu zvýší".
Sílící strategické partnerství mezi Čínou, Ruskem, Severní Koreou a Íránem se stalo jednou z klíčových bezpečnostních výzev, kterým čelí Spojené státy a jejich spojenci, píše penzionovaný americký kontradmirál Mark Montgomery ve své nedávné knize Osa agresorů. Se spoluautory Montgomery, nyní vedoucí ředitel Centra pro kybernetickou bezpečnost a technologické inovace a senior researcher Nadace pro obranu demokracií, uvádí více než 600 příkladů interakcí mezi těmito čtyřmi autoritářskými státy ve vojenské, technologické, ekonomické a kybernetické oblasti.
"Velmi podceňujeme, do jaké míry jsou koordinováni, a proto je naše reakce na jejich kolektivní akci někdy nedostatečná," řekl Montgomery pro RFE/RL. Například poznamenal, že v případě války proti Ukrajině lidé věnují zvláštní pozornost tomu, že Severní Korea poskytla Moskvě 12 tisíc svých vojáků. Ale také dodala 5 až 6 milionů dělostřeleckých a minometných granátů, dodal Montgomery:
"To je více, než kolik vyrobilo celé NATO za posledních několik desetiletí. A Čína podporuje ruské válečné úsilí dodávkami mikroelektroniky pro balistické, hypersonické a řízené střely, které v současnosti zasahují Kyjev."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse