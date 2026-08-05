Průzkum: Procházení sociálních sítí a videí souvisí s horšími výsledky testů
5. 8. 2026
Ministerstvo uspořádalo zkoušku pro žáky šesté třídy základní školy a studenty třetího ročníku nižší střední školy v dubnu a květnu.
Ve srovnání s výsledky souběžného průzkumu o učebních návycích a každodenním životě data ukázala, že studenti, kteří více využívali internet pro zábavu, měli tendenci mít méně správných odpovědí.
Naopak studenti, kteří projevili důvěru v používání tabletů a dalších digitálních nástrojů pro učení, měli tendenci dosahovat vyšších výsledků.
Žáci základní školy byli testováni z japonštiny a matematiky, zatímco žáci nižšího stupně střední školy byli testováni z japonštiny, matematiky a angličtiny.
Ministerstvo zveřejnilo v červenci míru správných odpovědí a skóre pro každý předmět.
Nejnovější zpráva analyzuje, jak tyto výsledky souvisejí s odpověďmi studentů a škol na dotazníky.
Když se ptali, kolik času tráví na sociálních sítích a sledováním videí pomocí chytrých telefonů a dalších zařízení ve všední dny, uvedlo 21,7 % žáků základních škol a 28,5 % žáků na nižších středních školách, že takto tráví čtyři hodiny nebo více denně.
Srovnání s výsledky z matematiky ukázalo, že žáci základních škol, kteří uvedli, že tráví čtyři hodiny nebo více denně na sociálních sítích a ve videích, měli míru správných odpovědí 47,7 %, zatímco u žáků nižších středních škol to bylo 48,7 %.
Naopak mezi studenty, kteří uvedli, že na tyto aktivity vynaložili méně než 30 minut denně, byla míra správných odpovědí 68,6 % u žáků základních škol a 69,6 % u žáků nižšího stupně střední školy.
Podobné trendy byly pozorovány i u ostatních položek, přičemž delší doba sledování byla spojena s nižšími skóre a mírou správných odpovědí.
Průzkum se také ptal, zda studenti dokážou vytvářet dokumenty na tabletových zařízeních, organizovat informace pomocí grafů a tabulek a shromažďovat informace na internetu.
Studenti, kteří uvedli, že tyto úkoly zvládnou, dosahovali vyšších skóre a vyšší míry správných odpovědí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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