Průzkum: Procházení sociálních sítí a videí souvisí s horšími výsledky testů

5. 8. 2026

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Analýza zveřejněná japonským ministerstvem školství 3. srpna zjistila, že studenti, kteří trávili více času na sociálních sítích a sledování online videí, dosáhli horších výsledků v letošním národním akademickém testu, informuje Yusuke Morishita.

Ministerstvo uspořádalo zkoušku pro žáky šesté třídy základní školy a studenty třetího ročníku nižší střední školy v dubnu a květnu.

Ve srovnání s výsledky souběžného průzkumu o učebních návycích a každodenním životě data ukázala, že studenti, kteří více využívali internet pro zábavu, měli tendenci mít méně správných odpovědí.

Naopak studenti, kteří projevili důvěru v používání tabletů a dalších digitálních nástrojů pro učení, měli tendenci dosahovat vyšších výsledků.

Žáci základní školy byli testováni z japonštiny a matematiky, zatímco žáci nižšího stupně střední školy byli testováni z japonštiny, matematiky a angličtiny.

Ministerstvo zveřejnilo v červenci míru správných odpovědí a skóre pro každý předmět.

Nejnovější zpráva analyzuje, jak tyto výsledky souvisejí s odpověďmi studentů a škol na dotazníky.

Když se ptali, kolik času tráví na sociálních sítích a sledováním videí pomocí chytrých telefonů a dalších zařízení ve všední dny, uvedlo 21,7 % žáků základních škol a 28,5 % žáků na nižších středních školách, že takto tráví čtyři hodiny nebo více denně.

Srovnání s výsledky z matematiky ukázalo, že žáci základních škol, kteří uvedli, že tráví čtyři hodiny nebo více denně na sociálních sítích a ve videích, měli míru správných odpovědí 47,7 %, zatímco u žáků nižších středních škol to bylo 48,7 %.

Naopak mezi studenty, kteří uvedli, že na tyto aktivity vynaložili méně než 30 minut denně, byla míra správných odpovědí 68,6 % u žáků základních škol a 69,6 % u žáků nižšího stupně střední školy.

Podobné trendy byly pozorovány i u ostatních položek, přičemž delší doba sledování byla spojena s nižšími skóre a mírou správných odpovědí.

Průzkum se také ptal, zda studenti dokážou vytvářet dokumenty na tabletových zařízeních, organizovat informace pomocí grafů a tabulek a shromažďovat informace na internetu.

Studenti, kteří uvedli, že tyto úkoly zvládnou, dosahovali vyšších skóre a vyšší míry správných odpovědí.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 5. 8. 2026