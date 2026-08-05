Je bezpečnější přiznat se k loupežím a znásilněním než říci něco dobrého o Izraeli
5. 8. 2026
Islamisté zabili 378 mladých lidí, kteří měli tančit, a vzali desítky z nich jako rukojmí.
Proč je čin Boye George odvážný?
Protože jakékoli slovo, které veřejná osobnost pronese na obranu Izraele nebo prostě kvůli soucitu s oběťmi 7. října, vyvolá skutečnou vlnu nenávisti mezi propalestinskými aktivisty. A mlčení od lidí, kteří si nechtějí způsobovat problémy. Je mnohem bezpečnější přiznat se k loupežím a znásilněním, než říkat laskavá slova o Izraeli.
Takže Boy George byl obtěžován. Obviněn ze všech hříchů. Byl nucen opustit roli Heroda v muzikálu "Jesus Christ Superstar".
Ale zpěvák se nebál.
"Žena, která mi prodává bagely, můj lékař, můj tiskový mluvčí, můj manažer, můj bývalý partner, tisíce mých židovských přátel – oni nejsou vinni za tuto válku. Tato píseň je pro ně," řekl s připomínkou prudkého nárůstu antisemitismu po 7. říjnu.
Z nějakého důvodu mě vůbec nepřekvapilo, že to byl Boy George, kdo se ukázal být tím, kdo otevřeně podporoval Izrael.
Jeho hudba, jeho jevištní image byly vždy revoluční. Hudba Boy George nečekaně kombinovala prvky New Wave, popu a soulu, reggae a dokonce i disca. A jeho odvážné oblečení – jasné turbany a klobouky s širokou krempou, dlouhé dredy a copánky, bohatý make-up, velké náušnice a etnické šperky, kimona a kaftany – ho dělaly naprosto jedinečným.
Bránit Izrael dnes znamená jít proti proudu. Proti hollywoodským hvězdám zabaleným v kefíjích, proti studentům prestižních univerzit, kteří nenávidí Ameriku, kapitalismus a rodičovské hodnoty, proti vědcům, kteří pracují za katarské víceleté granty, proti pouličním davům, které skandují kanibalistická hesla, aniž by rozuměli jejich významu.
Boy George se nikdy nebál jít proti proudu. Změnil představu o popové hvězdě a ovlivnil mnoho umělců – od Annie Lennox a Prince až po Harryho Stylese.
A zůstal sám sebou.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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