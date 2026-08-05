Státní duma vyzvala k "normální vojenské operaci"
5. 8. 2026
Podle něj je to nezbytné k "minimalizaci" hrozby útoků dronů na ruská území, které se zintenzivnily v souvislosti s čtyřicetidenní ukrajinskou operací s cílem donutit Rusko k míru. "Rozhodli se prodloužit [operaci] až do Nového roku. Zde je nutné postavit se na vojenskou úroveň, zasadit silnější údery, zvýšit rozsah úderů na nepřátelské území, aby pochopili, že tento případ nezůstane nepotrestán, a přesto identifikovali, odkud drony na našem území pocházejí," řekl poslanec.
V úterý ráno, v důsledku dronového náletu Ozbrojených sil Ukrajiny v moskevské oblasti, během kterého byl zasažen sklad Wildberries v Čechovu, bylo zabito pět lidí a dalších deset bylo zraněno, uvedl šéf moskevské oblasti Andrej Vorobjov. V souvislosti s takovými útoky Kolesnik uvedl, že je nutné zvýšit počet lidí, kteří "těmto útokům zabraňují". Jinak "to nezvládneme, tak to dostaneme," zdůraznil. "Je jasné, že odvetný úder je nevyhnutelný, ale musíme pochopit, že jsme vážně ohroženi. Musíme to brát vážně a připravit se ne na odpovědi, ale běžné vojenské operace. Pak bude možné těmto úderům zabránit. Nebudeme mít jen odpovědi," zdůraznil poslanec.
Ruští představitelé připouštějí scénář se zavedením stanného práva v zemi po "volbách" do Státní dumy v září, informovali federální a regionální představitelé, poslanci a zdroje blízké Kremlu. Někteří zástupci mocenského bloku trvají na přechodu k takovému režimu, protože věří, že je čas, aby úřady "přestaly koketovat" s obyvatelstvem a začaly "bojovat s celou zemí," uvedli ti, kdo se s nimi jednali.
Stanné právo zahrnuje možnost zavedení zákazu vycházení, omezení pohybu občanů, násilného posílání lidí do vojenskoprůmyslového komplexu, zabavení majetku pro obranné účely, stejně jako zrušení voleb a úplné cenzury.
Podle zdrojů může být spouštěčem stanného práva vážný kolaps fronty nebo prudký pokles míry náboru smluvních vojáků, což může být následováno novou vlnou mobilizace.
Zdroj v ruštině: ZDE
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