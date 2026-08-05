Hamás souhlasil s odzbrojením. To ale neznamená, že se to stane
5. 8. 2026
Prezident Donald Trump oznámil to, co nazývá průlomem k ukončení války v Gaze: dohodu, podle níž by se Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny odzbrojily, Izrael by stáhl své síly a kontrola nad územím by přešla na technokratickou palestinskou administrativu. Toto předání a následná nová vláda by byly podpořeny mezinárodními stabilizačními silami přivádějícími jednotky z Indonésie, Maroka, Kazachstánu, Kosova a Albánie.
Toto oznámení může být zásadní. Hamás vládne Pásmu Gazy od roku 2007. Útok na Izrael 7. října 2023 zahájil válku, která zdevastovala tuto oblast a vysídlila většinu její populace – téměř 1 milion z ní stále žije ve stanech.
Pro Izrael bylo odzbrojení Hamásu ústředním požadavkem od počátku války. Izraelští představitelé trvali na tom, že jakékoli trvalé řešení musí zabránit tomu, aby se Gaza opět stala základnou pro ozbrojené útoky podobné vpádu ze 7. října. Hamás však své zbraně dlouhodobě považoval za vyloučené z jednání. Jeho vůdci opakovaně argumentovali, že arzenál skupiny nelze odevzdat a že jejich dlouhodobým cílem je opakovat 7. říjen znovu a znovu, dokud nebude Izrael zničen.
Dohoda o příměří přijatá loni v říjnu již předpokládala, že Hamás vyřadí své zbraně, stejně jako předání správy Gazy technokratickému palestinskému orgánu a nasazení mezinárodních stabilizačních sil. Tyto obtížné podmínky však byly většinou odloženy, zatímco první fáze se zaměřila na zastavení bojů a výměnu rukojmích a vězňů.
Takže dohoda, že Hamás bude odzbrojen – byť postupně a podmíněně – by znamenala významný posun a nabídla potenciál pro deeskalaci a dlouhodobý mír.
Přesto se zdá, že se strany neshodnou na tom, co dohoda vyžaduje. Trump říká, že Hamás přijal "úplné odzbrojení" všech palestinských ozbrojených skupin, přičemž izraelské jednotky se postupně stáhnou, jakmile se zbraně odevzdají. Vyjednavač Hamásu Ghazi Hamad se vyhýbá slovu odzbrojení. Říká, že Hamás přijal pouze rámec, podle kterého by jeho zbraně byly uloženy do skladu pod palestinskou technokratickou správou – a to až po stažení Izraele.
Izrael tyto podmínky nepodpořil – alespoň zatím ne. Izraelská vláda chce, aby byly zbraně z Gazy odstraněny, nikoli pouze uloženy, a říká, že armáda se nestáhne ze svých současných linií, dokud Hamás neprojde ověřitelným odzbrojením.
Výsledkem je, že osud Gazy závisí na zásadní nevyřešené otázce: Kdo se pohne první?
Dohoda stanovuje proces, v němž by Hamás a další ozbrojené frakce podřídily své zbraně Národnímu výboru pro správu Gazy, palestinskému technokratickému orgánu vytvořenému jako náhrada za vládu Hamásu, jež byla v červenci formálně rozpuštěna. Zbraně by nebyly přímo předány Izraeli. Mezinárodní ověřovací výbor a mezinárodní stabilizační síly by dohlížely na realizaci dohody.
Zveřejněný itinerář pokrývá víc než jen pušky a rakety. Předpokládá také demontáž nebo deaktivaci vojenské infrastruktury Gazy, včetně tunelů, a zřízení nové palestinské policie, která nahradí bezpečnostní aparát Hamásu.
Samozřejmě, je to málo detailní. Některé z nejtěžších otázek zůstávají na následných jednáních: které zbraně musí být odevzdány, které lze skladovat, kdo bude kontrolovat skladovací místa, jak inspektoři ověří dodržování pravidel a co se stane, když dojde k porušením.
Pro palestinské kritiky Hamásu má dohoda přesto obrovský význam.
Ahmad Fúad Al-Chatíb, palestinsko-americký analytik narozený v Gaze, který během války ztratil příbuzné a stal se hlasitým odpůrcem Hamásu, tvrdí, že organizace jako Hamás, která přijímá odzbrojení, v podstatě uznává, že její strategie ozbrojeného boje v porážce Izraele selhala. Arzenál Hamásu, jak poznamenává, nezvětšil palestinské území ani nevytvořil palestinský stát. Dal teroristické skupině domácí moc a schopnost způsobovat Izraeli bolest, ale také pomohl vtáhnout Gazu do opakovaných válek, v nichž její civilní obyvatelstvo velmi trpělo.
V tomto smyslu byl Hamás poražen, aniž by zmizel. Už nemůže v žádném smyslu slibovat vojenské vítězství nad Izraelem. Ale potenciálně zůstává dostatečně silný na to, aby bránil jakémukoli politickému řádu, který by jej měl nahradit. Klíčovým testem je, zda se Hamás vzdá donucovací moci, která mu umožňuje dominovat v Gaze, i po formálním vzdání se odpovědnosti za ministerstva a veřejné služby.
Mnoho Palestinců, kteří byli po oznámení interviewováni, vyjádřilo naději, že Hamás se vzdá svých zbraní. "To stačí. Potřebujeme zlepšení v našich životech," řekl Ajman Ahmad, vysídlený Palestinec žijící v jižní Gaze, agentuře Associated Press. Ahmad řekl, že doufá, že se Hamás vzdá svých zbraní, i když pochyboval, že se to stane brzy. "Nezajímají se o životy Palestinců," řekl.
Jiní se více zajímali o to, zda dohoda přinese jídlo, léky, přístřeší a možnost návratu domů. "Mohou mluvit o stažení a odzbrojení," řekl Abdal Monajm Abúl-Rús, mladý obyvatel Gazy, který přišel o nohu při izraelském útoku, agentuře Associated Press. "Je mi to jedno, dokud není jídlo ani léky."
Jeho netrpělivost je pochopitelná. Samotné oznámení nezměnilo podmínky, ve kterých většina obyvatel Gazy žije. Zpráva OSN ze dne 23. července zjistila, že civilisté nadále čelí nedostatku základních zásob.
Ačkoli se dostupnost potravin od nejhoršího období války v roce 2025 zlepšila, zisky zůstávají křehké a nerovnoměrné. Nejnovější hodnocení potravinové bezpečnosti OSN odhaduje, že 1,4 milionu lidí – asi dvě třetiny populace Gazy – stále zažívá hlad na úrovni krize nebo ještě horší. Varuje, že přerušení přístupu k pomoci nebo financování by mohlo zlepšení rychle zvrátit.
Zdravotnický systém v Gaze je podobně nejistý. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v červenci oznámil, že nedostatek spotřebního materiálu pro dialýzu ohrožuje přibližně 700 pacientů, zatímco nedostatek inzulínu nutí některé pacienty měnit způsob podávání léku a léčba srdce a rakoviny zůstává výrazně omezená. Světová zdravotnická organizace odhadla v lednu, že více než 18 500 pacientů v Gaze potřebuje léčbu, která není dostupná.
Tyto podmínky představují první test dohody. Očekávám, že obyvatelé Gazy to budou hodnotit podle jídla, léků, přístřeší, bezpečí a možnosti vrátit se domů.
Muhammad Dahlan, bývalý bezpečnostní šéf Palestinské samosprávy z Gazy, tvrdí, že dohoda si zaslouží podporu navzdory překážkám, které nás čekají. Jeho názor má váhu, protože zůstává významným palestinským kritikem Hamásu s úzkými vazbami napříč arabským světem, zejména s vedením Spojených arabských emirátů.
A nepochybně nás čekají překážky. Nemáme jednoznačné záznamy o všech zbraních a militantních zařízeních uvnitř Gazy. Inspektoři budou zaznamenávat předavané zbraně, ale skryté arzenály a podzemní místa mohou být obtížněji identifikovatelné.
Autorita mezinárodní koalice nad izraelským jednáním vyvolává další otázku. Izraelské stažení by mělo probíhat souběžně s ověřenou palestinskou spoluprací. Proces by však mohl rychle zkolabovat, pokud Izrael odmítne zjištění pozorovatelů, odloží plánované stažení nebo bude pokračovat ve vojenských operacích v oblastech oficiálně převedených pod palestinskou kontrolu.
Spojené státy budou muset dohodu vymáhat v obou směrech. Bez této rovnováhy si každá strana ponechá motivaci odkládat a zároveň obviňovat druhou z neplnění dohody.
Vnitřní debata Izraele může být rozhodující. Vláda požadovala demilitarizaci Hamásu během celé války. Dohoda nabízí možnou cestu k tomuto cíli, ale za určitou cenu: stažení z Gazy a závislost na zahraničních pozorovatelích.
Část izraelské vládní koalice tento výsledek odmítá. Krajně pravicoví ministři podporují pokračování izraelské kontroly a odmítají dohody, které by ukončily vojenské tažení a zároveň ponechaly Palestince v čele Gazy. Někteří tuto pozici vnímají z hlediska bezpečnosti a tvrdí, že pouze trvalá izraelská přítomnost může zabránit Hamásu nebo jiné ozbrojené skupině v obnově. Jiní ji vnímají jako příležitost k obnovenému židovskému osídlení v Gaze.
V červenci tisíce pravicových aktivistů pochodovaly směrem k hranici Gazy a požadovaly znovuzaložení osad rozebráných během izraelského stažení v roce 2005. Připojili se k nim ministři kabinetu, včetně ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Demonstraci organizovala Nachala, osadnické hnutí vedené Daniellou Weissovou, aktivistkou, která během války shromažďovala skupiny připravené vstoupit do Gazy a prohlásila, že "Gaza patří izraelskému lidu".
Ben-Gvir využil své pozice v kabinetu k prosazení podobné vize. Podporoval obnovení izraelského osídlení a to, co nazývá "dobrovolnou migrací" Palestinců z Gazy. Úplné stažení Izraele by uzavřelo projekt osad, který on a jeho spojenci během války prosazovali.
Tento projekt měl důsledky daleko za hranicemi Gazy. Izrael vstupuje do volebního roku s historicky špatným mezinárodním postavením, uprostřed rostoucího globálního hněvu nad civilními úmrtími a rostoucí nepřátelství vůči izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Íránská válka přidala další zdroj nespokojenosti: většina Američanů je proti konfliktu a mnozí spojují Izrael s válkou. Ve Spojených státech má nyní 60 % dospělých nepříznivý názor na Izrael.
Volba, kterou budou v nadcházejících volbách čelit izraelští voliči, tedy přesahuje stažení nebo osídlení. Jde o to, zda by země měla přijmout mezinárodně dozorovanou cestu, která má vést k odzbrojení Hamásu a míru v Gaze, nebo pokračovat ve válce, jejíž humanitární dopad postupně oslabuje diplomatickou podporu země.
Pro obyvatele Gazy bude mnoho otázek jednodušších než otázky odzbrojení, i když mnoho Palestinců je kvůli válce stále naštvaných na Hamás. Začíná přestavba? Přijde dostatek jídla a léků? Fungují nemocnice?
Dohoda nabízí úzkou cestu k těmto výsledkům. Úspěch bude záviset na tom, zda jsou lidé, kteří drží zbraně, ochotni vzdát se více věcí než jen zbraní.
Zdroj v angličtině: ZDE
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