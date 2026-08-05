Írán plánoval napadnout tři cíle na Ukrajině
5. 8. 2026
čas čtení < 1 minuta
Cíle nejmenoval, ale poznamenal, že Teherán upravil plány, protože Ukrajina uvedla, že incident byl chybou.
SBU uvedla, že útok se odehrál v Kaspickém moři. Iran International píše o řece Volze.
Podle zdrojů z NYT by Teherán mohl zahájit symbolický úder balistickou raketou s malou hlavicí, pravděpodobně na jeden z ukrajinských přístavů v Černém moři.
Po sérii diplomatických kontaktů se napětí snížilo, ale zdroje NYT poznamenaly, že situace zůstává nestabilní.
Zdroj v angličtině: ZDE
217
Diskuse