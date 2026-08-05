Írán plánoval napadnout tři cíle na Ukrajině

5. 8. 2026

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Írán se po útoku na íránskou loď připravoval na útok na tři cíle na Ukrajině, uvedl Mohsen Rezaei, bývalý vrchní velitel IRGC a hlavní poradce nejvyššího vůdce Íránu Modžtáby Chameneího. Takové prohlášení učinil ve státní televizi citované Iran International.

Cíle nejmenoval, ale poznamenal, že Teherán upravil plány, protože Ukrajina uvedla, že incident byl chybou.

SBU uvedla, že útok se odehrál v Kaspickém moři. Iran International píše o řece Volze.

Podle zdrojů z NYT by Teherán mohl zahájit symbolický úder balistickou raketou s malou hlavicí, pravděpodobně na jeden z ukrajinských přístavů v Černém moři.

Po sérii diplomatických kontaktů se napětí snížilo, ale zdroje NYT poznamenaly, že situace zůstává nestabilní.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 5. 8. 2026