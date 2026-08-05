Běžní lidé opravdu za nepřipravenost Česka na klimatickou hrůzu nemohou
5. 8. 2026 / Boris Cvek
Kdyby osvícenci zaujali pozici „lidem by to mělo konečně dojít“, žili bychom ve středověku. Osvícenci museli jít do agresivního boje s minulostí. Proto mě fascinuje, jak uprostřed zpráv o strašlivém vysychání Česka, se mnozí vzdělaní lidé pohoršují nad tím, že lidem to nedošlo.
Mohou běžní lidé za velkou část českých elit, která trvá na iluzích z minulosti? Mohou za to, čemu se říká solární tunel? Naopak na to doplatili a doplácejí. Strašně moc. Mohou běžní lidé za to, že se tu dvacet let nestavěly zelené zdroje elektřiny? Mohou běžní lidé za to, že tu panuje odborný a politický, prakticky nerozborný konsensus na výstavbě nových jaderných bloků? Mohou běžní lidé za to, co Dana Drábová veřejně v Otázkách V. Moravce pojmenovala, tedy že ČEZ ovládá všechny poslance?
A kdo tomu má čelit? Běžní lidé? Opravdu? Tak to se nám zhroutí stát, přestane fungovat průmysl a zdravotnictví, sociální péče atd. Za to přece mají odpovědnost elity, zejména vzdělaní lidé a experti. Kdy a kdo se lidem omluví za ten zcela nesmyslný konsensus na výstavbě dalších bloků jaderných elektráren? Kdy a kdo se lidem omluví za solární tunel a dvacet let ignorování základní pravdy o energetice a oteplování?
Místo toho máme každý druhý den nový lék proti rakovině, nový katalyzátor, novou revoluční technologii, na které za týden každý zapomene.
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