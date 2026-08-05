Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zahynulo nejméně 14 lidí, uvádějí ukrajinské úřady
5. 8. 2026
Poplachy kvůli leteckým útokům trvaly více než hodinu, Moskva opět podrobila ukrajinské hlavní město intenzivnímu bombardování
Ruské údery v Kyjevě a jeho okolí si vyžádaly nejméně 14 mrtvých, 27 zraněných a poškodily sklady, uvedli představitelé záchranných složek. Některé zprávy hovoří o 15 mrtvých.
Poplachy kvůli leteckému útoku trvaly více než hodinu, zatímco moskevské síly pokračovaly v sérii smrtících těžkých útoků na ukrajinské hlavní město. Vojenská správa uvedla, že při útoku, který začal ve středu po půlnoci, bylo zasaženo sedm míst.
V Kyjevě úřady uvedly, že jedna osoba zemřela, 24 bylo zraněno a došlo k poškození budov.
„Pod troskami mohou být stále lidé,“ řekl starosta Vitalij Kličko poté, co záchranáři vytáhli dvě osoby z trosek skladu poblíž centra města, který byl při útoku zničen.
Mezi 24 zraněnými byl i řidič sanitky; čtyři z nich jsou v kritickém stavu, dodal.
Kličko uvedl, že útok způsobil požáry ve skladech a skladovacích prostorách. Na okraji města vypukl velký požár a trosky dopadlé rakety přistály vedle obytného domu.
Kyjevská vojenská správa uvedla, že útok způsobil únik amoniaku, s nímž se potýkají záchranné složky.
Svědci agentury Reuters zaslechli výbuchy po celém městě. Kličko uvedl, že jednotky protivzdušné obrany se pustily do boje proti tomuto útoku.
Ve středu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že zasáhlo logistická centra a zásobovací uzly v Kyjevě a okolí, přičemž tvrdilo, že slouží k vojenským účelům. Ruská armáda však má dlouhou historii útoků na čistě civilní cíle na Ukrajině a páchání zvěrstev proti civilnímu obyvatelstvu.
V úterý na území Ruska zasáhla Ukrajina logistická centra společnosti Wildberries, čímž se počet center, která v poslední době poškodila, zvýšil na více než tucet.
Zdroj v angličtině ZDE
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