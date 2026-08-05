V Gaze se konal hromadný pohřeb obětí izraelského útoku z roku 2023
5. 8. 2026
Pozůstatky 112 obětí, včetně 40 dětí, byly vyproštěny z trosek více než dva roky po zničení obytného bloku
V úterý se v centru Gazy sešli smuteční hosté na hromadném pohřbu 112 lidí, včetně 40 dětí, kteří zahynuli v roce 2023 při jednom z nejkrvavějších izraelských útoků během války v Gaze.
Jejich těla nebylo možné vyzvednout až dosud kvůli pokračujícím izraelským útokům, které se od říjnového příměří sice zpomalily, ale zcela neustaly.
Stovky lidí se shromáždily kolem více než 100 rakví zahalených do palestinských vlajek a seřazených v řadách na zemi v Deir al-Balah. Smuteční hosté se modlili za oběti, než nesli těla ulicemi lemovanými troskami a kolem zničených budov k pohřbu na nedalekém hřbitově.
Oběti patřily mezi více než 300 lidí zabitých 22. listopadu 2023, kdy izraelská vojenská letadla zničila obytný blok ve městě Gaza. Těla pouze asi 40 lidí se podařilo vyzvednout lidem na místě, kteří se holýma rukama a pomocí jednoduchých nástrojů prohrabávali doutnajícími troskami.
Minulý víkend prohledala civilní obrana v Gaze srovnaný bytový dům se zemí a vyprostila ostatky dalších 112 obětí, včetně žen a dětí. Uvedla, že po útoku je stále pohřešováno 157 lidí.
Příměří, které bylo uzavřeno v říjnu – a které nezastavilo izraelské bombardování Gazy –, umožnilo záchranářům prohledávat trosky, pod nimiž jsou na celém území stále pohřbeny tisíce těl.
Příbuzní nahlásili, že pod troskami je stále pohřbeno nejméně 7 400 lidí, sdělil agentuře Associated Press Zaher al-Waheidi, vedoucí odboru evidence ministerstva zdravotnictví v Gaze. Dodal, že skutečný počet je pravděpodobně o tisíce vyšší, protože některé útoky zabily celé rodiny, takže nezbyli žádní příbuzní, kteří by je nahlásili jako pohřešované.
Komise OSN, organizace Human Rights Watch a Amnesty International dospěly k závěru, že Izrael se v Gaze dopustil genocidy. V červnu komise OSN zjistila, že Izrael nadále páchá genocidu v Gaze a že jeho bezpečnostní síly „záměrně útočily na palestinské děti a zabíjely je“.
Během víkendu bylo při izraelských útocích zabito nejméně 26 Palestinců, a to navzdory oznámení dohody, která měla upevnit druhou fázi říjnového příměří. K těmto vraždám došlo jen několik dní poté, co americký prezident Donald Trump označil nejnovější dohodu – jejímž cílem je odzbrojení Hamásu a stažení izraelských vojsk z Gazy – za „historickou dohodu“.
Od 7. října 2023 bylo v Gaze Izraelem zabito více než 73 000 lidí, z toho více než 1 250 od uzavření říjnového příměří.
Izrael zahájil válku v Gaze po útoku vedeném hnutím Hamás na Izrael dne 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 bylo vzato jako rukojmí. Od uzavření říjnového příměří bylo zabito pět izraelských vojáků.
Jednání o příměří, jejichž cílem bylo posunout dohodu do druhé fáze, se do značné míry zastavila. Vysocí představitelé Hamásu uvedli, že odzbrojení této skupiny je podmíněno stažením Izraele z pásma. Izrael prohlásil, že má ohledně dohody z minulého týdne „vážné bezpečnostní obavy“.
Většina pásma Gazy zůstává v troskách, přičemž drtivá většina z jeho dvou milionů obyvatel byla vysídlena a prožívá humanitární krizi v nehygienických, přeplněných stanových městech.
Zdroj v angličtině ZDE
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