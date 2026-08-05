Na německém letišti byl nasazen robot pro likvidaci výbušnin poté, co byl nalezen dron s výbušninami. Vyslalo ho tam Rusko?
5. 8. 2026
Protiteroristický tým vyšetřuje incident, při kterém se letadlo společnosti DHL na letišti v Lipsku srazilo ve vzduchu s neznámým objektem
Německá policie nasadila robota na likvidaci výbušnin poté, co byl na letišti v Lipsku nalezen dron s výbušninami, což vyvolalo poplach a odklonění několika letů.
Nákladní letadlo společnosti DHL, které bylo nuceno přerušit přistání na tomto letišti, se poté srazilo s neznámým objektem. Později bezpečně přistálo jinde.
Vyšetřování těchto incidentů převzala protiteroristická jednotka drážďanské prokuratury a saská státní policie. Podle bezpečnostních expertů by tyto události mohly znamenat vážné vyhrocení napětí s Ruskem, pokud by se prokázalo, že v nich sehrál roli Kreml.
Vyšetřovatelé uvedli, že ve středu v noci „zaměstnanec letiště zahlédl dron nesoucí neznámé výbušné zařízení v bezpečnostní zóně nákladního provozu poblíž jižní přistávací dráhy“ letiště v Lipsku, které je klasifikováno jako „kritická infrastruktura“.
„Druhý podezřelý neidentifikovaný létající objekt se srazil s nákladním letadlem poté, co toto letadlo po předchozím uzavření ranveje opět vzlétlo. Po přistání v Hannoveru bylo na letadle zjištěno menší poškození,“ uvedli vyšetřovatelé.
Letiště ve východním Německu slouží jako uzlový bod pro přepravu vojenského materiálu, mimo jiné pro německé ozbrojené síly a spojence z NATO, a také jako základna pro ukrajinskou leteckou společnost Antonov Airlines.
Podle médií byl dron, čtyřrotorová kvadrokoptéra vybavená výbušným zařízením, nalezen v blízkosti ukrajinského nákladního letadla typu Antonov.
Některá z ukrajinských letadel nesou vlastenecké slogany, jako například „Buď statečný jako Cherson“ a „Buď statečný jako Buča“, místo, kde došlo k masakru civilistů na počátku rozsáhlé ruské invaze.
Zástupce NATO uvedl: „Jsme si vědomi tohoto incidentu, který německé úřady nadále vyšetřují.“
Deník Die Zeit uvedl, že vyšetřovatelé prověřují několik možných scénářů, včetně pokusu Ruska o útok na ukrajinskou techniku v Německu.
Konstantin von Notz, mluvčí opoziční Strany zelených pro dohled nad zpravodajskými službami, vyzval k co nejrychlejšímu vyšetření a naznačil možnou ruskou účast.
„Pokud by se ukázalo, že za touto akcí stojí nějaký stát, jednalo by se nejen o terorismus, ale o státní terorismus namířený proti Spolkové republice Německo a jejím občanům,“ řekl pro časopis Der Spiegel.
Kvůli tomuto incidentu bylo odkloněno několik letadel, včetně osobního letadla z Mallorky. Provoz v severní části letiště byl obnoven o dvě hodiny později.
Jižní přistávací dráha, kde byl dron nalezen, zůstala uzavřena. Policie nasadila robota pro likvidaci výbušnin, aby předmět prozkoumala.
Policie a státní zastupitelství uvedly: „Nehrozí žádné nebezpečí pro životy ani bezpečnost cestujících či letištního personálu. Osobní letecká doprava není narušena.“
V Německu a dalších evropských zemích došlo k sérii podezřelých neoprávněných přeletů dronů nad letišti, vojenskými zařízeními, přístavy a logistickými společnostmi. Obvinily ruské agenty, že za některými z těchto letů stojí, což Moskva popřela.
Evropské bezpečnostní agentury vyšetřovaly zápalná zařízení ukrytá v balících, která v roce 2024 vzplanula, což vyvolalo obavy ze sabotáže provozovatelů letecké nákladní dopravy. Některá z těchto zařízení byla nalezena ve skladu společnosti DHL v Lipsku a v nákladních zásilkách přepravovaných po celé Evropě.
Tobias Meyer, generální ředitel společnosti DHL, uvedl během konferenčního hovoru k čtvrtletním výsledkům: „Máme plány pro případy, jako je tento, a budeme se snažit zajistit, aby dopad na naše zákazníky byl co nejmenší.“
Německo je největším jednotlivým poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině a obvinilo Rusko z organizování kampaně sabotáže, špionáže a dezinformací proti němu, což Kreml popřel.
V loňském roce byl čínský občan odsouzen za předávání informací o letových řádech a pohybu nákladu na letišti Lipsko-Halle muži, který špehoval pro Peking.
Samostatně deník Die Zeit informoval, že ruské tajné služby plánovaly útok na Stefana Thumanna, šéfa německého výrobce dronů Donaustahl.
Zpráva uvádí, že němečtí vyšetřovatelé dostali na konci loňského roku tip od zahraniční zpravodajské služby a letos na jaře zatkli ukrajinského muže a rumunskou ženu. Thumann je údajně pod policejní ochranou.
V roce 2024 americké zpravodajské služby údajně zmařily ruský komplot na zavraždění generálního ředitele předního německého výrobce zbraní, což byl zjevný pokus o odvetu za roli této společnosti při dodávkách velkého množství zbraní na Ukrajinu.
Plán na vraždu Armina Papperbergera, generálního ředitele společnosti Rheinmetall, byl údajně jedním z několika plánů ruské vlády zaměřených na likvidaci vedoucích představitelů zbrojního průmyslu v několika evropských zemích, které podporují válečné úsilí Ukrajiny. Spiknutí proti Papperbergerovi bylo považováno za nejpokročilejší.
Zdroj v angličtině ZDE
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