Evropu sužují extrémní vedra – Velká Británie zaznamenala nový červnový rekord, Francie odstavila jaderné reaktory a počet úmrtí na celém kontinentu stoupá
25. 6. 2026
Počet úmrtí souvisejících s vlnou veder roste ve Španělsku, Itálii a Francii, zatímco kontinent čelí dalšímu dni extrémních teplot
Velká Británie zaznamenala nový rekord nejteplejšího červnového dne
Britská meteorologická služba (Met Office) právě potvrdila, že teploty v Yeoviltonu v hrabství Somerset dosáhly 36,4 °C, což z tohoto dne prozatím činí nejteplejší červnový den, jaký byl kdy zaznamenán.
Tento údaj překonal předchozí rekord 36,1 °C, který byl zaznamenán, ehm, včera, a také předchozí rekord 35,9 °C z roku 1976.
Švýcarsko zaznamenalo ve čtvrtek nejvyšší červnovou teplotu v historii, když v severním městě Basilej naměřili 38 °C, čímž překonali předchozí rekord 36,9 °C stanovený před osmi desítkami let, uvedla švýcarská meteorologická služba.
Meteorologický úřad Met Office uvedl, že nový rekord nejteplejšího červnového dne by mohl být v příštích hodinách opět překonán, informovala agentura PA.
Greg Wolverson, zástupce vedoucího meteorologa v Met Office, řekl:
„Vzhledem k pokračující vlně veder jsme již druhý den po sobě zaznamenali nový prozatímní rekordní maximální teplotní údaj pro měsíc červen.
Jedná se o bezprecedentní vedro pro měsíc červen a je to další důkaz toho, jak se extrémně vysoké teploty ve Velké Británii stávají stále běžnějšími v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
Existuje šance, že tento rekord bude znovu překonán, protože se v pátek teplo výrazněji přesune na východ, než se teploty o víkendu postupně sníží.“
Francouzi se potýkají s byty, v nichž se hromadí teplo, zatímco klimatická nerovnost roste
Samira, která žije v dusném bytě v sedmém patře betonového sídliště jižně od Paříže, uvedla, že se cítila zoufale, když Francie tento týden zaznamenala nejvyšší teploty v historii.
„Včera jsem si sedla a plakala, myslela jsem si, že umřu,“ řekla 35letá svobodná matka a bývalá správkyně domu.
Její byt v Ris-Orangis v departementu Essonne je, stejně jako miliony bytů ve Francii, špatně izolovaný a nemá venkovní okenice. „Celý den mi na okna praží žhnoucí slunce – nemůžu dýchat, točí se mi hlava, není tu žádný vzduch,“ řekla.
Londýnská záchranná služba (LAS) v souvislosti s prudce stoupajícími teplotami v hlavním městě zasahovala u nejvyššího počtu život ohrožujících nouzových případů za jediný den v historii, uvedli ve čtvrtek vysoce postavení představitelé.
Podle LAS zasahovaly záchranné týmy ve středu u 642 výjezdů kategorie 1. Mezi incidenty kategorie 1 patří nejzávažnější, život ohrožující zranění a nemoci, jako jsou srdeční zástavy a pacienti, kteří nedýchají.
„Zaznamenali jsme nejvyšší počet život ohrožujících nouzových situací v naší historii, což bylo způsobeno extrémním horkem v celém Londýně,“ uvedl generální ředitel LAS Jason Killens.
Středa byla zároveň celkově pátým nejrušnějším dnem v historii služby, kdy bylo přijato 7 900 výjezdů a posádky poskytly pomoc téměř 3 600 pacientům.
Nárůst počtu výjezdů v tomto týdnu přímo souvisí s horkým počasím, přičemž posádky zasahovaly u většího počtu lidí, kteří omdlévali, měli potíže s dýcháním nebo trpěli srdečními problémy, uvedli vedoucí představitelé.
Velká Británie zaznamenala nový rekord nejteplejšího červnového dne
Meteorologická služba Met Office právě potvrdila, že teploty v Yeoviltonu v hrabství Somerset dosáhly 36,4 °C, což z tohoto dne prozatím činí nejteplejší červnový den, jaký byl kdy zaznamenán.
Překonal tak předchozí rekord 36,1 °C, který byl zaznamenán, ehm, včera, a také předchozí rekord 35,9 °C z roku 1976.
Nemocnice v Anglii vyhlašují kritické situace kvůli výpadkům přístrojů a IT systémů v důsledku horka
Horké počasí také vyvolalo nárůst počtu hospitalizací a lidí přicházejících na pohotovost, což na některých místech způsobuje vážné přeplnění a zhoršuje tlaky na infrastrukturu související s horkem.
„Mnoho lidí, zejména starších pacientů, je přiváženo v bezvědomí nebo s dehydratací,“ uvedl jeden z lékařů. „Pokud jde o hospitalizované pacienty, podmínky jsou kvůli přeplnění strašné. Jen velmi málo míst má klimatizaci a personál to má opravdu těžké.“
Starší pacienti na jednom geriatrickém oddělení byli nuceni snášet teploty dosahující až 35 °C, uvedl druhý lékař. Postižena byla i oddělení s vestavěnou klimatizací, protože některé jednotky byly vypnuty, aby nedošlo k jejich poškození extrémním horkem.
Další lékař uvedl, že jejich pracoviště je „nezpůsobilé zvládat situaci“, přičemž pacienti i personál zažívají „hrozné podmínky“ na dusných odděleních, ordinacích a chodbách. Zaměstnanci zdravotnictví se navíc potýkali s výzvou poskytovat péči i přes nedostatek spánku. Stejně jako velká část britské populace měli mnozí z nich tento týden potíže se spánkem.
Několik zdravotnických zařízení v Anglii vyhlásilo kritické incidenty jako přímý důsledek extrémních veder. Jedna nemocnice tak učinila poté, co v několika oblastech selhaly její přístroje, uvedl lékař. Postiženy byly také laboratoře sloužící k testování a dva lineární urychlovače, používané k léčbě pacientů s rakovinou, přestaly kvůli vysokým teplotám fungovat.
Pojďme se krátce podívat na nejnovější naměřené teploty z celé Evropy v 15:00:
Paříž 40 °C
Nantes 40 °C
Brusel 36 °C
Barcelona 35 °C
Frankfurt 35 °C
Ženeva 35 °C
Berlín 34 °C
Praha 34 °C
Budapešť 33 °C
Vídeň 33 °C
Londýn 32 °C
Francie preventivně odstavila dva jaderné reaktory kvůli vlně veder
Hlavní francouzský dodavatel energie ve čtvrtek odstavil dva jaderné reaktory jako opatření na ochranu životního prostředí, aby se zabránilo vypouštění příliš velkého množství horké vody do řek, které se již oteplují v důsledku rekordní vlny veder, informovala agentura AFP.
Elektrárny, které jsou pro výrobu elektřiny v zemi klíčové, využívají k chlazení svých reaktorů říční vodu, čímž se voda ohřívá a následně se vypouští zpět do řeky.
Energetická skupina EDF ve čtvrtek oznámila, že dočasně odstavila dva reaktory, aby dodržela teplotní limity řek v elektrárně Nogent-sur-Seine na řece Seině v severní Francii a v Bugey na řece Rhôně poblíž jihovýchodního města Lyonu.
Agentura AFP poznamenala, že elektrárna v Nogent-sur-Seine již o několik dní dříve snížila výrobu v jiném reaktoru, „aby omezila nárůst teploty mezi vodou odebranou ze Seiny a vodou vypouštěnou zpět do ní, a tím chránila vodní rostliny a živočichy“.
Ve Velké Británii jsou tisíce zadržených imigrantů drženy za mřížemi Ministerstvem vnitra při teplotách až o deset stupňů vyšších, než je maximální povolená hodnota.
Právníci vyzývají ministerstvo vnitra, aby své klienty kvůli tomuto porušení předpisů propustilo.
Podle vládních předpisů pro tato centra „nesmí maximální povolená teplota překročit 28 stupňů Celsia“. Právníci zasílají vládním úředníkům dopisy, v nichž poukazují na skutečnost, že teploty v celách překračují povolené maximum.
Jeden z zadržených řekl:
„V našich celách je nesnesitelné horko. Je příliš horko dokonce i na to, abychom měli na sobě nějaké oblečení. Ale protože jsme zavření, nemůžeme udělat nic, abychom se ochladili.“
Zdroje z ministerstva vnitra uvedly, že se provádějí odborné posudky možností, jak teploty snížit.
Mluvčí ministerstva vnitra řekl:
„Blaho osob v naší péči bereme velmi vážně a naše týmy přijímají opatření ke zmírnění dopadu nedávných vysokých teplot na imigrační detenční centra.
Byla zavedena důrazná opatření na podporu zadržených, včetně přístupu k balené vodě, letnímu oblečení, opalovacímu krému a plně vybaveným lékárničkám.“
HMIP se chystá zahájit komplexní inspekci jednoho z imigračních zadržovacích center, Tinsley House poblíž letiště Gatwick.
Mluvčí uvedl: „Ubytovací prostory pro zadržené by měly být náležitě větrané. Ačkoli současné počasí je bezprecedentní, vlny veder nejsou ničím neobvyklým. Očekáváme, že ministerstvo vnitra a jeho smluvní partneři se na takovéto mimořádné situace připraví, aby zajistili bezpečnost zadržených i personálu.“
Extrémní teploty „již nejsou hrozbou budoucnosti, ale současným nebezpečím“, varuje londýnský starosta
Sadiq Khan, londýnský starosta, ve čtvrtek představil první městský plán pro období veder.
„Extrémní teploty již nejsou budoucí hrozbou, jsou současným nebezpečím,“ řekl. Plán zahrnuje modernizaci domů s nejvyšším rizikem přehřátí, větší zalesnění a bezpečný přístup k vodě pro brouzdání a plavání. Studie z roku 2025 zjistila, že počet britských domácností hlásících přehřátí v létě se za deset let čtyřnásobně zvýšil na 80 %.
Měření provedená organizací Greenpeace ukázala, že chodníky, nástupiště, staveniště a další místa po celém Londýně dosáhly ve středu povrchových teplot 50 °C až 60 °C. Černá gumová podlaha dětského hřiště v Islingtonu dosáhla v 17:00 teploty 53 °C.
„Tato rekordní vlna veder proměnila Londýn v lepkavý, smažící se kotel,“ uvedla Mel Evansová, vedoucí oddělení pro klima v Greenpeace UK.
„Nejde jen o počasí – je to stav ohrožení veřejného zdraví způsobený giganty v odvětví fosilních paliv. Tyto abnormální teploty zatěžují domácnosti, školy, dopravu i naše vlastní zdraví až na hranici únosnosti.“
Vlny veder jsou nyní závažnější a častější kvůli uhlíkovému znečištění způsobenému spalováním fosilních paliv; vědci odhadují, že v důsledku toho jsou současné extrémní teploty v celé Evropě o 2 °C až 4 °C vyšší.
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