NATO očekává, že největší spory na summitu v Ankaře se budou týkat Ukrajiny
26. 6. 2026
Řeč je o neshodách mezi zeměmi ohledně objemu, financování a mechanismů poskytování vojenské podpory.
Návrh deklarace stanovuje přibližně 70 miliard eur vojenské pomoci Ukrajině a závazek poskytnout přibližně stejnou částku příští rok. Současně se podle diplomatů Spojené státy do tohoto balíku financování nezapojí.
Kvůli tomu vznikají mezi spojenci spory ohledně rozdělení finanční zátěže a znění závěrečného prohlášení. Některé země trvají na opatrnějším nebo koordinovanějším formulaci, zatímco jiné trvají na zvýšení pomoci.
Přesto jiný diplomat poznamenal, že jednání o deklaraci obecně "probíhají hladce".
Lídři NATO, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, se sejdou na summitu v tureckém hlavním městě 7.–8. července.
Zdroj v angličtině: ZDE
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