NATO očekává, že největší spory na summitu v Ankaře se budou týkat Ukrajiny

26. 6. 2026

čas čtení < 1 minuta
V rámci přípravy na summit NATO v Ankaře se podpora Ukrajiny může stát hlavním kontroverzním tématem mezi spojenci.

Řeč je o neshodách mezi zeměmi ohledně objemu, financování a mechanismů poskytování vojenské podpory.

Návrh deklarace stanovuje přibližně 70 miliard eur vojenské pomoci Ukrajině a závazek poskytnout přibližně stejnou částku příští rok. Současně se podle diplomatů Spojené státy do tohoto balíku financování nezapojí.

Kvůli tomu vznikají mezi spojenci spory ohledně rozdělení finanční zátěže a znění závěrečného prohlášení. Některé země trvají na opatrnějším nebo koordinovanějším formulaci, zatímco jiné trvají na zvýšení pomoci.

Přesto jiný diplomat poznamenal, že jednání o deklaraci obecně "probíhají hladce".

Lídři NATO, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, se sejdou na summitu v tureckém hlavním městě 7.–8. července.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
238

Diskuse

Obsah vydání | 26. 6. 2026