Macron hostí Meloni, která má za sebou roztržku s Trumpem
26. 6. 2026
Prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek přivítal italskou premiérku Giorgii Meloni ve francouzském přímořském letovisku Antibes, aby uklidnil často napjaté vztahy.
Jedna z nejvýznamnějších evropských pravicových lídrů dorazila na Francouzskou riviéru na svůj první bilaterální summit s Macronem, čerstvě po roztržce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Jedná se o první jednání od doby, kdy v roce 2021 vstoupila v platnost smlouva o strategické alianci, která pozvedla vztahy na úroveň srovnatelnou se vztahy mezi Francií a Německem.
"Tento summit poskytne příležitost prohloubit francouzsko-italskou spolupráci v několika strategických sektorech, zejména v obraně, jaderné energii a vesmíru," uvedl úřad francouzského prezidenta.
"Potřebujeme se navzájem," stálo v něm před jednáními ve Ville Eilenroc, oslnivém sídle z 19. století s výhledem na Středomoří.
Vztahy mezi Macronem, proevropským centristou, a Meloni, která vede koalici pravicových i krajně pravicových stran, byly často napjaté.
Ačkoliv lídři druhé a třetí největší ekonomiky Evropské unie mají daleko k tomu být přirozenými spojenci, pracovali na zmírnění napětí – zejména během dlouhého individuálního setkání v Římě v červnu loňského roku.
V dubnu, když se lídři scházeli v Paříži na summitu o zajištění Hormuzského průlivu, dorazila Meloni do Elysejského paláce v červeném Alfa Romeo. Macron italskou lídryni přivítal nadšeným dvojitým polibkem, který ji zřejmě zaskočil.
Video, které se stalo virálním, ukázalo Meloni viditelně překvapenou, než se oba zasmáli.
Sblížení
Marc Lazar, italský specialista z Sciences Po v Paříži, uvedl, že Meloni a Macron se pokusí navázat na začínající sblížení, navzdory přetrvávajícím neshodám.
"Budou fotky, budou se vřele líbat na obě tváře a ona přestane trucovat, až uvidí Macrona," řekl Lazar.
Meloni se dlouho snažila fungovat jako most mezi Evropou a Trumpem.
Po summitu G7 ve Francii se však Meloni od amerického vůdce distancovala kvůli jeho "neustálým, nevyprovokovaným útokům".
"To může Emmanuela Macrona jen potěšit," dodal Lazar.
Macron a Meloni nacházejí v některých otázkách společnou řeč, včetně odporu vůči dohodě Evropské unie o volném obchodu s jihoamerickým blokem Mercosur.
Přesto zůstávají rozdělení v jiných otázkách, například v italském úsilí o zadržování migrantů mimo Evropskou unii.
Na rozdíl od Macrona Meloni odmítá vysílat italské jednotky na Ukrajinu, i v poválečném scénáři, aby poskytly bezpečnostní záruky Kyjevu.
Ve čtvrtek se očekávalo, že obě země podepíší plán obrany, který zejména zdůrazní francouzsko-italský systém protivzdušné obrany SAMP/T dodaný Ukrajině.
Byla také podepsána dohoda o spolupráci v oblasti jaderné energie spolu s další dohodou o plánované evropské satelitní firmě, která bude konkurovat Starlinku Elona Muska.
Zdroj v angličtině: ZDE
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