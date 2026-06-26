Jak se chovat ve vedrech
26. 6. 2026
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Extrémní vedra nejsou jen otázkou nepohodlí. Pro starší a osaměle žijící lidi, malé děti, chronicky nemocné, lidi se zdravotním postižením a lidi bez domova mohou představovat vážné ohrožení zdraví i života.
V těchto dnech je nutné pokusit se, pokud je to možné, zařadit více prostoru pro odpočinek, pravidelně doplňovat tekutiny a v hodinách s nejvyššími teplotami se co nejvíce zdržovat ve vnitřním nebo jiném chladnějším prostředí.
Prosím,
buďme zároveň všímaví a solidární. Zavolejme lidem ve svém okolí, kteří
žijí sami, a ověřme, zda mají dostatek vody a možnost ochladit se.
Nabídněme vodu také lidem bez domova, kteří často nemají přístup ke
stínu, bezpečnému prostoru ani hygienickému zázemí. Pokud si u někoho
všimneme zmatenosti, potíží s dýcháním, křečí, poruchy vědomí nebo jiné
náhlé změny zdravotního stavu, neváhejme zavolat zdravotnickou
záchrannou službu na čísle 155.
Odpovědnost však nemůže zůstat pouze na jednotlivcích. Města a obce mohou a měly by v době extrémních teplot:
– otevřít veřejnosti klimatizované prostory radnic, komunitních center a dalších obecních budov,
– zajistit dostupnou pitnou vodu, stín a ochlazovací prvky ve veřejném prostoru,
– aktivovat krizové postupy stávajících sociálních, pečovatelských a terénních služeb,
– cíleně kontaktovat osamělé a zvlášť ohrožené lidi,
– umožnit těmto lidem dobrovolnou registraci pro případy extrémních veder i dalších krizových situací.
Podobné
postupy využívá řada evropských měst. Stavějí na včasném kontaktování
ohrožených lidí a na zapojení již existujících sociálních, zdravotních a
pečovatelských služeb. Promyšlená a cílená podpora může zejména u
osaměle žijících lidí rozhodovat o jejich zdraví i životě.
Velké poděkování za případné sdílení, aby se potřebné informace dostaly k co největšímu množství lidí.
Děkuji všem, kdo v těchto dnech nezůstávají lhostejní.
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