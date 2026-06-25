Rychlost předběžného opatření Ústavního soudu říká, co jsou priority práva u nás

25. 6. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Musím říci, že nevím, čeho chce prezident dosáhnout svou ústavní žalobou – a už vůbec nechápu rychlé rozhodnutí Ústavního soudu. Podle mě je to jen voda na mlýn destrukce právního státu a ohromná příležitost pro Macinku, Babiše a další se v tom realizovat. 

Co si budou lidé myslet o právu, když pro Ústavní soud a prezidenta je prioritou účast na summitu NATO? Tohle je to zásadní v našem státě? A co bude prezident na summitu dělat, co si tam o nás budou spojenci vyprávět? O výdajích na obranu rozhoduje vláda a parlament. V demokracii musíte pomocí voleb ovládnout parlament a mít vládu (v prezidentském systému, jako Spojené státy, vládu vede prezident, u nás ne).

Budou se tam před spojenci vláda a prezident hádat? Budou se tam prezidenta spojenci ptát na to, že je tam jen díky předběžnému opatření soudu? Mohlo by se tohle stát v nějaké civilizované zemi s vysokou právní kulturou?

Bude prezident chodit mezi spojenci, aby jim řekl, že vláda nemá pravdu? Nebo se chce omlouvat za lež minulého premiéra o plnění závazku vůči NATO dávat dvě procenta HDP na obranu?

2
Vytisknout
1428

Diskuse

Obsah vydání | 25. 6. 2026