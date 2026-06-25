Rychlost předběžného opatření Ústavního soudu říká, co jsou priority práva u nás

Co si budou lidé myslet o právu, když pro Ústavní soud a prezidenta je prioritou účast na summitu NATO? Tohle je to zásadní v našem státě? A co bude prezident na summitu dělat, co si tam o nás budou spojenci vyprávět? O výdajích na obranu rozhoduje vláda a parlament. V demokracii musíte pomocí voleb ovládnout parlament a mít vládu (v prezidentském systému, jako Spojené státy, vládu vede prezident, u nás ne).
Budou se tam před spojenci vláda a prezident hádat? Budou se tam prezidenta spojenci ptát na to, že je tam jen díky předběžnému opatření soudu? Mohlo by se tohle stát v nějaké civilizované zemi s vysokou právní kulturou?
Bude prezident chodit mezi spojenci, aby jim řekl, že vláda nemá pravdu? Nebo se chce omlouvat za lež minulého premiéra o plnění závazku vůči NATO dávat dvě procenta HDP na obranu?
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