Vedoucí představitelé NATO se obávají, že v případě ruského útoku se již nebudou moci spolehnout na pomoc USA
27. 6. 2026
Rétorika Trumpovy administrativy vyvolala takovou nejistotu, že Polsko a pobaltské státy mají nové obavy, zatímco se aliance připravuje na zasedání příští měsíc
Od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se v myslích obyvatel východní Evropy stále intenzivněji odehrává noční můra: co když Rusko zaútočí a USA se do boje nezapojí?
V těch vzácných případech, kdy je tato otázka vyslovena nahlas, se odpověď nikomu příliš nelíbí. V polovině května byl americký náměstek ministra zahraničí Thomas DiNanno na setkání v Tallinnu přímo dotázán, zda by americké jednotky bojovaly, kdyby Rusko napadlo pobaltské státy. Nepohodlně se zavrtěl na židli a poté poskytl vyhýbavou odpověď. Slovo „ano“ v ní nefigurovalo.
Politici z regionu se obvykle snaží tuto otázku na veřejnosti obejít s tvrzením, že závazek Washingtonu vůči spojencům v NATO zůstává silný a že alarmující rétoriku Trumpovy administrativy by neměli brát vážně. „Neměli bychom přilévat olej do ohně“ je mantra, kterou v rozhovorech opakovali ministři z několika zemí na východním křídle, kde blízkost Ruska dodává bezpečnostním debatám na intenzitě.
V soukromí se vedou neformální rozhovory šeptem. Jak by vypadala reakce na ruský útok, kdyby USA zůstaly mimo? Měla by Evropa dělat vše pro to, aby si udržela Trumpovu přízeň – nebo připravovat plány pro případ, že by Washington nesplnil své sliby? A bude Vladimir Putin sledovat napětí v NATO a usoudí, že je to ideální čas na otestování odhodlání aliance?
V konečném důsledku jde nejen o geopolitickou, ale i o psychologickou otázku. Východní Evropa je od pádu komunismu jednou z nejvíce proamerických oblastí světa. Polsko vstoupilo do NATO v roce 1999, tři pobaltské státy se připojily v roce 2004 a bezpečnostní záruky USA jsou od té doby zásadní součástí národních obranných strategií. Nyní těmto zemím hrozí, že by je jejich hlavní spojenec mohl opustit.
Jeden z vysokých úředníků v regionu popsal pocit zmateného rozčarování: „Co uděláte, když váš milovaný otec najednou začne pít a chovat se způsobem, který je naprosto nepochopitelný? Je těžké vědět, jak se zachovat.“
První varovné signály přišly v únoru 2025, necelý měsíc po začátku Trumpova druhého funkčního období, když americký ministr obrany Pete Hegseth navštívil ústředí NATO v Bruselu. Ve svých výrocích plných pohrdání Hegseth sdělil spojencům, že ve světě, kde Čína sílí, již nebude evropská bezpečnost pro Washington prioritou. Evropa se musí vzchopit a platit za svou vlastní obranu, řekl Hegseth, a USA se budou snažit stáhnout z velké části svého zapojení do bezpečnosti kontinentu. Pro mnoho Evropanů, kteří doufali, že Trumpovo druhé funkční období bude podobné tomu prvnímu – plné vznětlivé rétoriky, ale s malými skutečnými změnami v politice – to byla nepříjemná konfrontace s realitou.
Hegseth kritizoval Evropany za to, že pronášejí vznešené projevy o hodnotách, zatímco očekávají, že účet zaplatí Washington. „Hodnoty jsou důležité, ale hodnotami se nedá střílet, vlajkami se nedá střílet a silnými prohlášeními se nedá střílet. Tvrdou sílu nic nenahradí,“ řekl.
Po ministerském zasedání následovala neformální diskuse u oběda. Zatímco ministři jedli, usazeni u stolů uspořádaných do velkého čtverce, německý ministr obrany Boris Pistorius řekl Hegsethovi, že Evropané potřebují časový plán pro stažení amerických sil, aby věděli, jak dlouho budou muset vyplňovat mezery. Tento nápad se v místnosti nesetkal s příznivým ohlasem.
„Mnozí z nás byli na Pistoriuse naštvaní,“ řekl jeden z přítomných evropských úředníků. „Panoval pocit, že Američané se ještě ani nerozhodli, takže je nemáme svádět myšlenkou, která by je k tomu mohla skutečně přimět a věci urychlit.“
Mnozí z východní části Evropy měli pocit, že na Hegsethovo sdělení lze nahlížet i pozitivně. Koneckonců Polsko a pobaltské státy již léta tlačily na západoevropské země, aby zvýšily své výdaje na obranu. Pokud by Evropa dokázala přitvrdit a prokázat, že je ochotna utrácet více, Američané by zůstali zapojeni a kontinent by byl bezpečnější – tak zněla úvaha.
„Evropa se tomu po desetiletí vyhýbala, zaostávala a otálela, takže ta studená sprcha byla oprávněná a nezbytná,“ řekla Šakalienė, tehdejší litevská ministryně obrany, když vzpomínala na Hegsethovy požadavky.
Agresivní rétorika Hegsetha ohledně Ukrajiny byla těžko stravitelná. O dva týdny později Trump ponížil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského během televizního střetu v Bílém domě. Brzy poté americká administrativa zastavila sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Toto přerušení bylo po něco málo více než týdnu zrušeno, zanechalo však trvalý dojem a ukázalo, že běžné hranice a rámce diplomacie byly hozeny do koše. Tento moment měl zvláštní dopad na polského premiéra Donalda Tuska a jeho nejbližší okolí. „Bylo to, jako by se jim pod nohama hýbala půda,“ uvedl jeden dobře informovaný zdroj ve Varšavě.
Jeden z vysokých evropských úředníků si vzpomněl, že tyto obavy přímo nadnesl tehdejšímu americkému poradci pro národní bezpečnost Mikeovi Waltzovi během cesty do Washingtonu. Úředník se Waltze zeptal, jak mohou USA opustit Ukrajinu uprostřed války, a uvedl, že vysocí vojáci doma, kteří sloužili u amerických sil v Afghánistánu, se cítili zrazeni a pochybovali o tom, zda je Washington stále spolehlivým spojencem. Waltz odpověděl, že Ukrajina je jiný případ a že takové rozhodnutí by se v případě člena NATO nikdy nepřijalo. Úředník na to reagoval tím, že poukázal na to, že věrohodné odstrašení je založeno především na vnímání: „Řekl jsem mu: ‚V takovýchto diskusích je to, čemu lidé věří, téměř důležitější než to, jaká by byla skutečnost.‘“
Několik dní po debaklu v Oválné pracovně svolal Keir Starmer v Londýně představitele skupiny zemí, která se později stala známou jako „koalice ochotných“. Ve veřejných prohlášeních se účastníci snažili bagatelizovat to, co se právě odehrálo v Bílém domě. Uvnitř místnosti však panoval pocit, že se něco zlomilo. „Viděl jsem to na tvářích všech těchto lídrů – ať už byli zleva nebo zprava, bylo jasné, že pochopili, že se svět změnil,“ řekl jeden z přítomných.
Po londýnském setkání pokračoval tento formát pravidelnými videohovory. Diskuse se zdánlivě soustředily na vypracování schůdného bezpečnostního ujednání pro Ukrajinu po uzavření dohody, ale skrytým tématem bylo, jak udržet Trumpa zapojeného do evropské bezpečnosti v širším smyslu. Na každém setkání lídři diskutovali o tom, kdo z nich se v následujících dnech setká s americkým prezidentem nebo s ním bude hovořit.
„Koordinovali jsme si sdělení a přemýšleli jsme, jak to Trumpovi podat v pozitivním světle, jak ho nejlépe nasměrovat na správnou stranu,“ uvedl zdroj, který se účastnil mnoha z těchto hovorů. Největší přístup k Trumpovi měli nizozemský generální tajemník NATO Mark Rutte a lídři Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Země na východním křídle byly v těchto diskusích odsunuty na okraj, ale finský prezident Alexander Stubb si s Trumpem vybudoval vztah na golfovém hřišti a působil „jako jakýsi velvyslanec všech menších zemí“, uvedl zdroj.
V červnu se v Haagu konal výroční summit NATO, a to uprostřed apokalyptických předpovědí, že by jej Trump mohl využít k tomu, aby zazvonil na umíráček aliance. „Všichni se snažili předkládat nejhorší scénáře toho, jak to dopadne, že to bude trapné nebo úplně šílené,“ uvedl jeden z vysokých úředníků, který se summitu zúčastnil.
Nakonec byl summit úspěšný, a to především díky úsilí Rutteho, který si dal za osobní úkol udržet Trumpa spokojeného. Členské státy se na summitu zavázaly zvýšit své výdaje na obranu do roku 2035 na 5 % hrubého domácího produktu – úroveň, ke které se již přiblížilo Polsko a pobaltské země, ale která byla dříve pro mnoho západoevropských zemí nemyslitelná i jako budoucí cíl. Rutte dal jasně najevo, že se jedná o Trumpův osobní úspěch, čímž amerického prezidenta potěšil. Rutteovo podlézání, včetně oslovování Trumpa „tátou“ v kulisách summitu, mnozí vnímali jako nevkusné, ale snesitelné. „Je to trapné, ale většině evropských lídrů to nevadí, pokud Trump splní, co slíbil,“ uvedl jeden z představitelů NATO.
Dozvuky summitu umožnily některým představitelům ve východní Evropě znovu argumentovat, že Trump by se mohl ukázat jako čistý přínos pro bezpečnost regionu: jeho sdělení sice mohou být chaotická a agresivní, ale podařilo se mu donutit neochotné západní a jižní Evropany ke zvýšení výdajů. „Barack Obama a Joe Biden zdvořile žádali Evropany, aby utráceli více, a nikam nás to nedovedlo,“ řekla bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová. „Jen když budete nezdvořilí a vytrvalí, můžete přimět Evropu ke změně.“
Problémem, který by takový optimismus neustále podkopával, je to, že ve světě Trumpa může být dnešní pevný slib zítra zmařen příspěvkem na Truth Social. Deklarovaný strategický cíl USA, jímž je odklon od Evropy, byl sice nevítaný, ale teoreticky zvládnutelný; chaotická a nepředvídatelná realizace však byla těžší oříšek.
Zejména pro menší státy mohou zvláštnosti Trumpova dvora způsobit také problémy s přístupem. Běžné komunikační kanály nefungují, američtí velvyslanci mají v Bílém domě často jen malý vliv a okruh skutečných rozhodovatelů kolem Trumpa je tak úzký, že je těžké získat nad nimi vliv nebo nahlédnout do jejich uvažování.
„Za Trumpa 1.0 jsme neměli na co si stěžovat,“ řekl Artis Pabriks, bývalý lotyšský ministr obrany a zahraničních věcí. „Lidé v Pentagonu a na ministerstvu zahraničí velmi dobře chápali naše potřeby. Nyní je to úplně jiné. Nemůžeme předat naše poselství, nemůžeme předvídat, nemůžeme mluvit.“
Trump brzy zrušil toto zrušení prostřednictvím příspěvku na Truth Social s tím, že tak činí kvůli svým přátelským vztahům s polským nacionalistickým prezidentem Karolem Nawrockim, který je v rozporu s Tuskovou vládou. Z toho vyplývalo, že počet vojáků by mohl záviset na Trumpových osobních a politických vztazích s evropskými lídry, což výslovně uvedl při kritice jiných zemí.
Personalizace moci za Trumpovy vlády znamená, že každá akce, na níž je sám Trump přítomen, nabývá mimořádného významu. Letošní summit lídrů NATO se bude konat v Ankaře ve druhém červencovém týdnu a jeho hostitelem bude turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. V NATO panoval opatrný optimismus, že summit přinese další poselství jednoty, částečně založený na naději, že hojnost zlatých detailů a lustrů v Erdoğanově paláci Trumpa dostane do dobré nálady.
Avšak právě v době, kdy spojenci před summitem v Ankaře znovu zdůrazňovali potřebu jednoty, se Hegseth minulý týden opět objevil v NATO a přednesl další bojovný projev. Rozhořčeně označil za „hanebné“ rozhodnutí mnoha evropských zemí neudělit Washingtonu práva na umístění základen a přelety v rámci války proti Íránu a zaútočil na Evropu za to, že se soustředí na „rovnost pohlaví a změnu klimatu“ namísto „tanků, stíhaček a protivzdušné obrany“.
Hegseth oznámil šestiměsíční přezkum, který „prověří postavení amerických sil a jejich základny v Evropě“, a uvedl, že USA sníží své finanční příspěvky do NATO, pokud zjistí, že ostatní členské státy neplní své závazky (což je případ mnoha zemí západní Evropy) . Země na východním křídle jsou nad cílovými výdaji, a proto by měly Hegsethovým přezkumem „projít“, avšak tyto veřejné útoky opět podkopávají základy aliance a před summitem v Turecku nastavují znepokojivý tón.
Během turbulentních posledních 18 měsíců stála Evropa před volbou: udělat vše pro to, aby si Trumpa naklonila, a doufat, že příští americký prezident bude předvídatelnější, nebo veřejně hovořit o frustracích a pokusit se připravit na jinou budoucnost, v níž by USA mohly skutečně chybět?
Mezi východoevropskými zeměmi se v posledních měsících stále hlasitěji vymezuje polská vláda, možná povzbuzena průzkumy, které ukazují, že Trump má mezi Poláky historicky nízkou podporu, jaká u amerického prezidenta ještě nebyla. „Byli jsme a zůstaneme věrným spojencem Ameriky, ale nemůžeme být naivkové,“ řekl Sikorski v únoru v parlamentu.
V pobaltských státech stále převládá opatrnost. V rozhovorech ministři zahraničí Estonska, Lotyšska a Litvy uvedli, že panika ohledně budoucnosti transatlantických vztahů je neopodstatněná. „Napětí je samozřejmě znepokojivé, ale je třeba k němu přistupovat velmi klidně,“ řekl estonský ministr Margus Tsahkna.
Dr. Kristi Raiková, která vede ICDS, přední estonský think tank, uvedla, že tento pobaltský konsenzus bude možná brzy třeba přehodnotit. Vzhledem k tomu, že Evropa je možná na pokraji generačního geopolitického převratu, je pouhé trvání na tom, že transatlantická aliance vydrží, problematickou strategií. „Nemůžeme se na tento možný budoucí scénář připravit, pokud se lidé bojí o něm mluvit,“ řekla.
Přesměrování k bezpečnostní politice více zaměřené na Evropu by vyžadovalo proaktivní rozhodování o změnách v oblasti obranných zakázek a postojů v zahraniční politice – diskuse, které většina politiků není ochotna vést ze strachu, že by provokovali Trumpa a urychlili stažení USA. To vše vede ke zkreslené a jednostranné veřejné diskusi: „Takovou míru autocenzury ve veřejné diskusi o zahraniční politice si nepamatuji od pozdního sovětského období,“ řekla Raiková.
Aby Evropa dala najevo, že to s požadavky USA myslí vážně, vyslalo několik evropských zemí pod záštitou NATO vojáky do pobaltských států, nejvýrazněji Německo, které do Litvy nasazuje celou brigádu vojáků – bude to první stálá německá zahraniční základna od druhé světové války. Bylo navrženo mnoho nových spojenectví či koalic: bývalý šéf NATO Anders Fogh Rasmussen tento týden uvedl, že by měla být vytvořena evropská obranná koalice zahrnující Ukrajinu, která by bránila kontinent; EU zřídila novou funkci komisaře pro obranu s cílem posílit koordinaci; a francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl rozšíření francouzského jaderného deštníku na další evropské země, včetně Polska.
Existují však prvky „tvrdé síly“ USA, které je obtížnější nahradit. Vysoce kvalitní systémy protivzdušné obrany a schopnosti hlubokého úderu jsou dvě klíčové oblasti, kde by zaplnění mezery vyžadovalo čas a cílené financování. Dalším slabým místem je sběr zpravodajských informací. Jeden z vysokých evropských zpravodajských úředníků uvedl, že kombinované schopnosti všech zpravodajských agentur NATO (kromě USA) v oblasti shromažďování informací o Rusku stále představují „méně, než kolik USA produkují samy“.
Pro mnohé je představa, že by se Evropa obešla sama, nepředstavitelná. „Pokud si někdo myslí, že Evropská unie nebo Evropa jako celek se dokáže ubránit bez USA, ať si dál sní. To nejde,“ prohlásil Rutte bez obalu při svém lednovém projevu v Evropském parlamentu.
Většina lidí ve východní Evropě s tím souhlasí a snažila se přesvědčit americkou administrativu o vzájemných výhodách zachování amerických závazků v Evropě. „Není to jednosměrná ulice. I Američané mají zájem zde být,“ uvedl Sikorski. Připustil, že určité omezení americké přítomnosti je nyní nevyhnutelné, a řekl, že očekává, že konečným výsledkem bude „NATO Mark 3“, v němž Evropa ponese větší část břemene a USA budou „spojencem typu ‚kavalerie na vrcholu kopce‘“.
Baiba Braže, lotyšská ministryně zahraničních věcí, s tím souhlasila.
„Evropané mají sociální státy s velkými rozpočty. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bychom měli být schopni zvládnout hrozbu, jakou představuje Rusko, konvenčními prostředky, přičemž USA by zajišťovaly rozšířené jaderné odstrašení,“ uvedla.
Přechod k tomuto modelu s sebou nese dva problémy. Zaprvé, západoevropské vlády se zdráhají upřednostnit obranu před jinými naléhavými výdaji, jak nedávno ukázala roztržka, která vedla k rezignaci britského ministra obrany Johna Healeyho.
Zadruhé panují pochybnosti, zda jsou USA ochotny zavázat se k postupnému přerozdělení břemen namísto náhlého zlomu. Pokud se Trump po letošních volbách do Kongresu ocitne ve větší tísni, jeho nepředvídatelnost by se mohla snížit. Nicméně možnost, že by se v budoucnu do Oválné pracovny dostal americký viceprezident J. D. Vance nebo podobný ideolog, by mohla vést k tomu, že se USA stáhnou z Evropy s mnohem větším zápalem než za Trumpovy klikaté politiky založené na jeho osobnosti. „ Trump má alespoň určitý zájem o Evropu a přetrvávající touhu po evropském uznání; u Vance je vůči nám jen pohrdání,“ uvedl jeden z úředníků.
V krátkodobém horizontu je klíčovou otázkou, zda velmi veřejná napětí kolem kolektivní obrany neoslabila v Kremlu přesvědčení, že vpád na území NATO by vyvolal drtivou vojenskou reakci. „O NATO se tolik neobávám; myslím, že pokud splníme své závazky, všechno bude v pořádku,“ řekl litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys. „Více mě znepokojuje to, jakou jednotu vůči Rusku vyzařujeme, protože by mohli dojít k šílenému závěru, že možná nastal ten správný čas.“
Jednoho nedávného odpoledne během každoročních estonských vojenských cvičení „jarní bouře“ bzučely ve vzduchu drony a po prašných lesních cestách uháněly čtyřkolky s dodávkami munice. Do těchto vojenských cvičení, která trvala několik týdnů, se zapojilo 44 000 estonských vojáků a dobrovolníků, stejně jako francouzské a britské jednotky, rozmístěné na rozsáhlém území na jihovýchodě země. V ospalé vesnici pouhé tři míle od ruské hranice se oddíl francouzských vojáků připravoval na obranu území během aktivní fáze cvičení: odražení fiktivní ruské pozemní invaze do Estonska a Lotyšska, doprovázené současně hybridními prvky.
Dokud bude ruská armáda vázána na Ukrajině, nemá Kreml k dispozici dostatek kapacit k zahájení tohoto druhu tradičního útoku proti NATO. „Nevidíme to. Neexistují k tomu žádné kapacity,“ uvedl estonský ministr zahraničí Tsahkna.
Ruské posádky a základny v blízkosti hranic s pobaltskými státy jsou z větší části prázdné. Ani jednoznačná invaze by neměla velký politický smysl v době, kdy je NATO rozděleno vnitřními rozpory. „V Rusku panuje pocit, že dokud Trump prohlubuje napětí v alianci, nemusíme tomu bránit; můžeme nechat tyto trhliny dále se rozšiřovat,“ uvedl Peter Schroeder, bývalý vedoucí analytik CIA.
Místo toho bude Putin pravděpodobně pokračovat v „hybridních“ útocích zahrnujících sabotáže, drony nebo jiné takzvané válčení v „šedé zóně“, které by prověřovaly červené čáry aliance, přičemž by si zachoval možnost popření a zaséval chaos. Jak by mohl Washington reagovat, kdyby desítky ruských kamikadze dronů zasáhly Varšavu nebo některé z pobaltských hlavních měst? Nebo kdyby sabotážní čin způsobil masové ztráty na životech? To jsou otázky, které regionálním bezpečnostním činitelům nedávají v noci spát.
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