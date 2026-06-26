Chápete, v jakém temném prostředí se nacházíme?
26. 6. 2026 / Bohumil Kartous
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Současná vlna veder, která zasáhla především západní část Evropy, je teplotně nejvyšší v porovnání s předchozími podobnými periodami a právě tento rozdíl je způsoben klimatickou změnou, jejímž nejvýznamnější proměnou je uvolňování CO2 do atmosféry spalováním fosilních paliv. Tolik říká zpráva výzkumného konsorcia World Weather Attribution.
Jde o vědeckou skupinu, která detailně popisuje výzkumné metody, které při zpracování svých studií používá.
Ale to samozřejmě nic neznamená, protože my, v Česku, máme vlastní expertní sféru! Vůdčími postavami naší klimatické diskuse a politiky jsou kovorytec, řidič/skladník, maturant a hranatý kretén, jimž k porozumění složité vědecké materie stačily předžvýkané pindy z Klaus - Cimrmanova vrcholného díla Modrá, nikoliv zelená planeta.
Tato parta slovutných expertů, která dá dohromady jeden pochybný titul z již neexistující vysoké školy, v současnosti ovládá české ministerstvo životního prostředí.
Chápete, v jak temném a nehostinném prostředí se - politicky - nacházíme?
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