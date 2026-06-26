Bez zájmu českých médií izraelský útlak pokračuje
26. 6. 2026
I have been reading the new UN report about how Israel has been targeting children in Gaza. There are no words to describe how awful it is. Here are some of the worst examples:— Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) June 24, 2026
1) Hind Rajab and family, Tel al-Hawa, Gaza City, 29 Jan 2024. Named. A family of seven plus two…
2) Patnáctiletý chlapec s bílou vlajkou, Khan Younis, 24. ledna 2024. Anonymní. Během nařízené evakuace byl postřelen do nohy, když držel bílý hadřík, a poté, když se pokoušel vstát, byl ještě dvakrát zasažen do zad a krku. Jeho 20letý bratr byl zabit, když k němu běžel; jejich matka byla zastřelena, když signalizovala, aby přijela sanitka. Podle posouzení se jednalo o střelbu odstřelovače z pušky ráže .338 DAN ze vzdálenosti asi 200 m.
3) 10denní miminko, tábor Nuseirat, 12. dubna 2024. Anonymní. Zasaženo do hlavy výstřelem z pušky namontované na kvadrokoptéře, zatímco bylo kojeno uvnitř stanu. Přežilo s poškozením mozku a záchvaty.
4) 14letý chlapec zabitý fragmentačními broky, srpen 2024. Anonymní. Kostkovité broky, které se uvnitř těla roztříštily podobně jako kazetová munice a zničily několik orgánů. Zpráva označuje samotnou munici za možný válečný zločin.
5) Jadallah „Jad“ Jadallah, tábor Al-Far'a, Tubas, 16. listopadu 2025. Jméno uvedeno. Jadallah Jihad Jouma Jadallah, 14 let, byl zastřelen zblízka a ponechán krvácet po dobu přibližně 45 minut, zatímco kolem něj stálo asi 14 vojáků. Jeden z nich mu odkopl čepici, když ji odhodil, aby upoutal pozornost, jeden ho natáčel, jeden mu vedle něj položil kámen, aby vytvořil záminku pro házení kamenů. Vojáci stříleli na jeho matku, která se k němu blížila, a zablokovali dvě sanitky. Tělo nebylo vydáno.
6) Layla al-Khatib, Muthallath al-Shuhada, 25. ledna 2025. Jméno uvedeno. Layla (Laila) Muhammad Ayman al-Khatib, 2 roky, zastřelena do zadní části hlavy během večeře doma; čtyři kulky proletěly oknem obývacího pokoje. Nejmladší dítě ze Západního břehu zabité v sledovaném období. Organizace B'Tselem zjistila, že jediným mužem v budově byl její dědeček, což vyvrací tvrzení o „hledaném teroristovi“.
7) Saddam Rajab, Tulkarem, postřelen 28. ledna 2025, zemřel 7. února 2025. Jméno uvedeno. Saddam (Sadam) Rajab, 10 let, byl postřelen během vpádu. Jeden voják řekl otci: „To já jsem zastřelil vašeho syna. Bůh dá, že zemře.“ Byla mu odepřena lékařská péče; chlapec o několik dní později svým zraněním podlehl.
8) Walid Ahmad, věznice Megiddo, zemřel 22. března 2025. Jméno uvedeno. Walid Khalid Abdullah Ahmad, 17 let, ze Silwadu. Při zatčení v září 2024 byl zdravý; o šest měsíců později zemřel na hladovění, svalovou atrofii, neléčenou kolitidu a svrab. První palestinský nezletilý, který zemřel v izraelské vazbě od října 2023. Rodina se o jeho smrti dozvěděla z novinového článku; tělo jim nebylo vydáno.
9) Patnáctiletý chlapec ze Sde Teiman, ve vazbě. Anonymní. Držen mezi 70 dospělými, spoután tak, až mu krvácely ruce, na ležící zadržené byli puštěni psi; popsal to jako „nejhorší dny mého života“. Jiný patnáctiletý chlapec uvedl, že byl po dobu 54 dnů mučen elektrickým proudem pomocí jehly v rameni.
10) Čtyři novorozenci v dětské nemocnici Al-Nasr, listopad 2023. Anonymní. Nalezeni v rozkladu, stále připojeni k nefunkčním přístrojům na podporu života, poté, co byl personál nucen evakuovat, aniž by je mohl přemístit. Nezávisle ověřeno Komisí, deníkem Washington Post a CNN.
11) Úmrtí novorozenců v důsledku podchlazení, prosinec 2024 až únor 2025. Anonymní. Nejméně 15 novorozenců, včetně jednodenní holčičky, zemřelo na podchlazení v důsledku nedostatku přístřeší, paliva a inkubátorů. UNICEF označil tyto úmrtí za preventabilní.
12) Sexuální násilí ve vazbě. Anonymní. Nucené veřejné svlékání a natáčení chlapců během hromadných zatýkání; dva bratranci ve věku 7 a 13 let byli pod hrozbou zbraně svlečeni v Jeninu; nové zprávy o chlapcích znásilněných ve vazbě, z nichž jeden byl znásilněn opakovaně. Komise dokumentuje nejméně 20 179 zabitých palestinských dětí a 44 143 zraněných za dva roky, což představuje 30 procent všech mrtvých v Gaze, a dalších 213 zabitých na Západním břehu. Komise třináctkrát požádala Izrael o odpověď a třináctkrát nedostala žádnou odpověď. Izraeli na tom nezáleží natolik, aby vůbec odpověděl. Zabíjí děti jako součást své politiky.Stovky beduínů přišly o střechu nad hlavou, zatímco Izrael zintenzivňuje vyhošťování z Negevské pouště Obyvatelé dvou neuznaných palestinských vesnic v Izraeli byli donuceni sami rozebrat své domy – jde o nejnovější kapitolu v desetiletí trvajícím cyklu vysídlování
Hundreds of Bedouin left homeless as Israel ramps up Naqab expulsions— +972 Magazine (@972mag) June 24, 2026
Residents of two unrecognized Palestinian villages in Israel were forced to dismantle their own homes — the latest chapter in a decades-long cycle of displacement.@OrenZiv_ @mekomithttps://t.co/smyzgkaRr3
Izraelské jednotky zabily 32letého Palestince při razii v jeho domě nedaleko města Salfit na okupovaném Západním břehu.
Matka Ritaj, palestinského dítěte zabitého ve vzdělávacím centru na severu Gazy, ve svém hluboce emotivním svědectví hovořila o okamžiku, kdy přišla o svou dceru. Vzpomínala, jak se Ritaj v den své smrti probudila brzy ráno, plná nadšení, že půjde do školy, a trvala na tom, že má zpoždění, přestože se matka snažila ji uklidnit a připravit na ráno. Krátce poté, co byla odvezena do vzdělávacího centra, rodina obdržela zprávu, že byla zraněna, a o několik minut později se dozvěděla, že byla zabita izraelskou střelbou.
A 32-year-old Palestinian man has been killed by Israeli forces as they raided his home near the town of Salfit, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/ftnyy8yZfO— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2026
The mother of Ritaj, a Palestinian child killed inside an educational point in northern Gaza, spoke in a deeply emotional testimony about the moment she lost her daughter.— Quds News Network (@QudsNen) June 25, 2026
She recalled how Ritaj woke up early on the day of her death, eager to go to school, insisting she was… pic.twitter.com/BG8AzzjyFe
„Byl jsem donucen svléknout se donaha před všemi, před svou rodinou i před svými dětmi… Ten den se rozpadl obraz jejich otce jako zdroje bezpečí.“
Dr. Mohammad Abou Moussa byl zatčen v únoru 2024, několik hodin předtím, než izraelská armáda provedla razii v nemocnici Nasser v Gaze.
“I was forced to strip naked in front of everyone, my family and my kids … The picture of their father as their source of security was shattered that day.”— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 25, 2026
Dr Mohammad Abou Moussa was arrested in February 2024, hours before the Israeli army raided Gaza's Nasser Hospital. pic.twitter.com/MfTMO5D4g1
Human Rights Watch: Ve své nové zprávě vyšetřovací komise OSN přesvědčivě dokládá odpovědnost Izraele za zvěrstva páchaná na palestinských dětech a dokonce identifikuje vojenské jednotky, které jsou za ně zřejmě zodpovědné.
USA a další vlády by měly okamžitě zastavit dodávky zbraní do Izraele.
In a new report, a UN commission of inquiry credibly sets out Israel’s responsibility for atrocities against Palestinian children and even identifies military units apparently responsible.— Human Rights Watch (@hrw) June 25, 2026
The US and other governments should immediately suspend weapons transfers to Israel. pic.twitter.com/Zs7i1hpkYS
Kdy se ozvou církve v Česku?
Vedoucí představitelé církví a nevládní organizace ve Velké Británii vyzývají k pozastavení prodeje zbraní z Velké Británie do Izraele, k zákazu obchodu s nelegálními izraelskými osadami, k pozastavení obchodní dohody mezi Velkou Británií a Izraelem, k uvalení rozsáhlých sankcí a k vyvození odpovědnosti za válečné zločiny.
UK church leaders and NGOs call to suspend UK arms sales to Israel, ban trade with illegal Israeli settlements, suspend the UK-Israel Trade Agreement, impose wide-ranging sanctions and call for accountability for war crimes. https://t.co/U0JEbeWTED— Declassified UK (@declassifiedUK) June 25, 2026
Izrael od 7. října 2023 zabil více než 20 000 palestinských dětí. OSN ve své přelomové zprávě podrobně popsala případy mučení, znásilnění a vražd.
Israel has killed over 20,000 Palestinian children since 7 October 2023. The UN has detailed instances of torture, rape and murder in a landmark report— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 25, 2026
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Izraelský dron zaútočil na obytný dům ve čtvrti Al-Nasr ve východní části města Gaza.
Israeli drone targets a residential building in Al-Nasr neighbourhood, eastern Gaza City. pic.twitter.com/ONrdsk4iQT— Quds News Network (@QudsNen) June 25, 2026
Soud zkritizoval policii za to, že nevyšetřila útok na aktivistu za lidská práva Arika Aschermana, k němuž došlo v roce 2021 na Západním břehu, a dal jí dva týdny na zahájení vyšetřování
The court chided the police for failing to investigate a 2021 attack on human rights activist Arik Ascherman in the West Bank and gave it two weeks to take investigative action https://t.co/0tBZOvqtqr— Haaretz.com (@haaretzcom) June 25, 2026
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