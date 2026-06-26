Izrael má právo na obranu?
26. 6. 2026
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Dan Přibáň:
"Izrael má právo na obranu," velmi často opakovaný statement i u nekritických postojů k Izraeli.
Zní to jako jasná věc, ale není.
Izrael má samozřejmě právo na obranu, stejně jako jakákoli země světa, jenže v případě konfliktu s Palestinou takový nárok nemá, protože takový nárok mít nemůže.
Izrael okupuje stát Palestina a z podstaty toho, že je okupant, se nemůže bránit.
Izrael může jen reagovat na různé formy boje okupovaných s okupantem.
Některé jeho formy jsou odsouzeníhodné, jako útoky Hamásu na civilisty, ale stále jde o reakci na okupaci Izraelem (při níž umírá mnohonásobně více civilistů).
Můžeme znovu a znovu hovořit o tom, jaké metody obrany proti okupantům jsou, či nejsou v pořádku, ale pořád jsou to okupanti, kdo konflikt vyvolali a pořád jsou to okupovaní, kdo se brání. Izrael není oběť a Izrael se nebrání.
To je zcela základní věc k pochopení situace.
Ještě bych doplnil, že ani prohlášení, že Palestina i Izrael mají v jejich konfliktu právo na obranu, není popisem reality.
Pokud řekneme, že se brání obě strany, implikujeme tím, že jsou obě strany ve srovnatelné pozici a vzájemně se napadají a vzájemně se brání.
Jenže to není pravda. Jedna strana je okupující, druhá je okupovaná. Nejsou ve srovnatelné pozici.
Okupovaný se brání okupant reaguje na tuto obranu, ale okupant se nebrání, okupant je agresor.
Pozn. red.: Mimochodem poměr obětí na izraelské a na palestinské straně je nesrovnatelný. Izrael vyvraždil více než 20 000 dětí a další desetitisíce civilistů, bombardováním srovnal se zemí většinu palestinského území. Hamás nemá letadla a izrael nemombarduje...
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