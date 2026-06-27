Rasistický útok v čerpací stanici ORLEN v Praze na ulici Argentinská
27. 6. 2026
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Prosím všechny blogery v České republice i všechny lidi, které to nenechává lhostejnými, o maximální sdílení!
V
noci z 19. na 20. června došlo na čerpací stanici ORLEN v Praze na
ulici Argentinská k napadení mé dcery zaměstnanci této čerpací stanice.
Dcera přišla se svými přáteli koupit hot dogy. Při nákupu tří hot dogů a láhve šampaňského je zaměstnanec čerpací stanice připravil o 300 Kč na vrácených penězích.
Když jeho kamarádka upozornila, že špatně vrátil peníze, odpověděl jí: „Vypadněte odsud, zas*aní Ukrajinci.“
Kamarádka mu řekla, že zavolá policii. V tu chvíli vyšla další prodavačka a začala moji dceru vytlačovat ven, přestože stála stranou a do konfliktu se vůbec nezapojovala.
Během potyčky ji druhý zaměstnanec srazil na zem a začal ji škrtit. Ochranka navíc bila a odstrkovala její přátele, čímž jim znemožnila zasáhnout a pomoci jí.
Když přijela policie, zaměstnanec, který moji dceru škrtil, ji i její přátele nadále urážel a hanlivě mluvil nejen o nich, ale i o všech Ukrajincích.
Na žádost mé dcery, aby byly zkontrolovány záznamy z bezpečnostních kamer, policista uvedl, že vedoucí pracovník, který má ke kamerám přístup, nepřijede, protože nechce, aby se tato situace medializovala.
Moje dcera žije v České republice více než 15 let. Sama vychovává tři děti ve věku čtyři, pět a deset let, které se narodily v České republice.
Prosím všechny o maximální zveřejnění tohoto případu, protože se obávám, že vedení čerpací stanice a případně i někteří policisté mohou později tvrdit, že kamery v době incidentu nefungovaly, jak se bohužel v podobných případech někdy stává.
Zároveň prosím příslušné orgány a představitele státu, aby věnovali pozornost případům rasově motivovaného a xenofobního jednání vůči Ukrajincům a dalším národnostem žijícím na území České republiky.
Rád bych věřil, že většina Čechů má zdravý rozum, lidskost a respekt vůči cizincům.
Pro více informací mě prosím kontaktujte prostřednictvím soukromých zpráv. K dispozici jsou fotografie a videozáznamy jako důkazy.
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