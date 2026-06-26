TZ MŽP: Česko čelí historické vlně veder. Ministerstvo životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav apelují na extrémní opatrnost a varují před rizikem požárů

Nejvyšší teploty se očekávají zejména
v Polabí, Poohří, středních Čechách a jižní Moravě. V těchto
oblastech trvají tropické dny (nad 30 °C) bez přestávky již od 18.
června. Vedra navíc doprovodí tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20
°C, místy ani pod 25 °C. Právě nedostatečné ochlazení
během noci významně zvyšuje zdravotní rizika především pro seniory,
malé děti, chronicky nemocné a osoby pracující venku.
Dlouhodobá
data potvrzují, že vlny veder jsou v důsledku změny klimatu stále
častější a intenzivnější. Od 60. let minulého století vzrostla průměrná
teplota v České republice přibližně o 2
°C, letní teploty zhruba o 3 °C a počet tropických dnů se oproti
minulosti přibližně ztrojnásobil.
„Současná
vlna vysokých teplot znovu připomíná, že na extrémní výkyvy počasí
musíme být lépe připraveni. Dá se očekávat, že období extrémních veder
budou přicházet častěji, trvat déle a
představovat větší zátěž pro zdraví lidí, krajinu i ekonomiku. Proto
jsou pro nás adaptační opatření prioritou – od výsadby stromů a
rozšiřování zeleně ve městech přes zadržování vody v krajině až po
proměnu veřejného prostoru tak, aby se nepřehříval. Každé
vysazené stromořadí, obnovený mokřad nebo zelená střecha pomáhají
snižovat dopady extrémních teplot a zvyšují odolnost našich měst i obcí
vůči měnícímu se klimatu,“ říká ministr životního prostředí
Igor Červený.
Důležité základní zásady pro zvládnutí extrémních teplot:
- Vyhýbejte se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě.
- Přísně dbejte na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů).
- Zcela se vyhýbejte vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot.
- Větrejte jen v chladnější části dne (během noci a brzy ráno). Pokud můžete, zatáhněte po vyvětrání žaluzie, rolety, závěsy.
- Nikdy nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
- Nastavte
klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby organismus nebyl
vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř –
rozdíl mezi
vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C.
- Vyhněte se rychlému ochlazení skokem do vody.
- V případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Aktuální
vlna veder může kromě zdravotních komplikací způsobit také problémy v
dopravě, energetice, zemědělství či průmyslu. Vysoké teploty mohou
deformovat silniční povrchy i železniční koleje,
zvyšovat spotřebu elektřiny a komplikovat provoz řady služeb. Kvůli
suchému a horkému počasí se také
zvyšuje riziko možných požárů. Proto také apelujeme na
obezřetnost při pohybu v přírodě a vyzýváme návštěvníky zejména
národních parků a chráněných území, aby dodržovali platná pravidla při
manipulaci s otevřeným ohněm.
Ministerstvo
životního prostředí bude situaci i nadále monitorovat ve spolupráci s
Českým hydrometeorologickým ústavem a doporučuje veřejnosti průběžně
sledovat aktuální výstrahy a předpovědi
počasí.
Tiskové oddělení MŽP
e-mail: tiskove@mzp.gov.cz
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