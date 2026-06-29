Ruská armáda masivně útočí na ukrajinské čerpací stanice
29. 6. 2026
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K tomu ruská armáda používá jak drony typu Šáhid, tak další křídlaté i rotační UAV.
Útoky probíhají v oblastech Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské, uvedl Beskrestnov.
Civilní čerpací stanice nijak neovlivňují vojenské dodávky paliva, proto je cílem útoků terorizovat civilní obyvatelstvo, dodal.
"Zůstanou obyvatelé bez benzínu? Samozřejmě že ne. Koneckonců, my Ukrajinci najdeme způsoby, jak organizovat logistiku, distribuovat a prodávat palivo a doplňovat palivo," dodal poradce.
Šéf Poltavské oblastní vojenské správy Vitalij Djakivnič uvedl, že v noci 29. června ruský dron zaútočil na čerpací stanici v poltavském okrese.
Podle Státní záchranné služby již požár na čerpací stanici uhasili.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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