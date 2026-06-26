Ruské školy zdvojnásobí objem vojenského výcviku
26. 6. 2026
Podle něj bude této části vyhrazeno 50 % času na studium místo současných 20 %. "Program zahrnuje studium bezpilotních letadel i výcvikové sezení," dodal ministr.
Sovětská vojenská výuka ve školách byla obnovena po invazi na Ukrajinu. Středoškoláci se učí základy pochodu a cvičí ve střelbě, taktiku kombinovaného boje, pravidla první pomoci během války, metody obrany při různých útocích, zacházení se střelnými zbraněmi a ručními granáty.
V dubnu začaly úřady diskutovat o oddělení přípravy k obraně jako samostatného tématu. Podle této myšlenky budou školáci muset tuto disciplínu studovat 64 akademických hodin ročně. To je téměř dvojnásobek toho, co je nyní přiděleno (34 hodin). Pilotní projekt začne v září 2026 pro studenty 9.–11. ročníku a vysoké školy v deseti regionech: Altajský kraj, Astrachaň, Volgograd, Kemerovo a Novosibirská oblast, Altajská republika, Severní Osetie, Jakutsko, Neněcký autonomní okruh a připojený Krym. Pokud bude program úspěšný, plánuje se rozšíření na celou zemi.
Poslankyně Moskevské městské dumy Jekatěrina Razzakova vysvětlila, že ve skutečnosti mluvíme o návratu předbranného výcviku v aktualizované podobě – s důrazem na dovednosti přežití a ovládání dronů. Kromě toho bude kurz obsahovat "historickou a vlasteneckou složku" k řešení ideologických problémů, protože "západní speciální služby velmi dobře fungují proti Rusku," uvedla Larisa Sulima, první náměstkyně ministra školství moskevské oblasti.
Ještě předtím Viktor Vodolackij, místopředseda Výboru Státní dumy pro záležitosti SNS, uvedl potřebu připravit ruské děti na válku s NATO ihned po základní škole, s odkazem na předpovědi západních politiků o možné eskalaci do roku 2030.
Aktivní militarizace škol začala po totální invazi na Ukrajinu. Úřady nejenže obnovily předvojenskou přípravu, ale také pravidelně pořádají hry Zarnica 2.0, ve kterých se děti učí unikat z vězení, zabírat pozice, bojovat s nepřátelskými hackery, orientovat se v terénu za vojenských podmínek, létat s bojovými drony a procvičovat propagandistické techniky.
Podle Hnutí prvních se v roce 2025 do her Zarnica 2.0 zapojilo 3,1 milionu lidí – téměř třikrát více než v roce 2024 (805 tisíc). Do projektu se zapojilo 35 tisíc škol.
Kromě toho ruské úřady za posledních pět let utratily více než 50 miliard rublů za vznik a provoz vojenskovlasteneckých center, kam jsou školáci posíláni na povinný vojenský výcvik.
Zdroj v ruštině: ZDE
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