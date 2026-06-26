Venezuela: Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli zemětřesení, volá lékaře a sestry do nemocnic
26. 6. 2026
V celostátním vysílání Rodriguez vyzvala lékaře a sestry, aby se přesunuli na pohotovost nemocnic a klinik a ošetřovali oběti zemětřesení.
"Chci požádat lékaře, sestry a veškerý zdravotnický personál obecně, aby šli do práce, abychom mohli ošetřit lidi, kteří jsou převáženi na pohotovost jak z nemocnic, tak ze soukromých zdravotních středisek," řekla Rodríguez.
Neuvedla údaje o možných obětech přírodní katastrofy.
Představitelka se objevila na videu obklopená svým bratrem, prezidentem Národní Asabley Jorgem Rodríguezem, a ministrem vnitra, kapitánem Diosdadem Cabellem.
Také oznámila, že letiště Maiquetía, hlavní letiště země obsluhující hlavní město Caracas, "je uzavřeno kvůli vážnému poškození infrastruktury".
Ministerstvo školství oznámilo, že výuka byla pozastavena na celém území země a některé školy budou využity jako sběrná centra pro humanitární pomoc pro oběti.
Některé služby, jako je zemní plyn, byly preventivně odpojeny a hromadné dopravní systémy Metro de Caracas a Ferrocarril de los Valles del Tuy nebudou fungovat, "aby usnadnily jak záchranu, tak obnovu životně důležité infrastruktury," uvedla přechodná vláda.
Rodríguez uvedla, že zpřístupnila nástroj VenApp, "aby občané, kteří chtějí nahlásit pohřešované osoby a konkrétní situaci ve svém domově", mohli tak učinit okamžitě.
Tato platforma, která byla v minulosti používána jako mechanismus sociální a politické kontroly, je spojena s "generálním štábem k řešení této situace".
Rodríguez poděkovala vládám několika zemí, včetně Spojených států, Švýcarska, Mexika, Salvadoru, Aruby, Kolumbie a Ekvádoru, které okamžitě kontaktovaly Venezuelu, aby nabídly humanitární pomoc při řešení nouze.
Podporu poskytly také mezinárodní finanční organizace a další instituce.
Řekla, že přesměrovávají pomoc do nejvíce postižených států. Národní, státní a městské orgány byly nasazeny, aby se postaraly o mimořádnou událost, dodala.
Zdroj ve španělštině: ZDE
Diskuse