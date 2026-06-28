Cornwall v Británii: Děti si oblíbily kornský jazyk, který zažívá „pozoruhodný rozmach“
28. 6. 2026
Akce „Go Cornish Celebration“ zapojuje mladší generaci, zatímco městská rada dokončuje strategii na podporu každodenního používání jazyka Kernewek v htabství Cornwall v jihozápadní Anglii
Sedmiletý Albie, žák mateřské školy Trewirgie v Redruthu, neváhal, když se ho zeptali, proč se rád učí kernewek, tedy kornský jazyk.
„Takhle jsme kdysi mluvili,“ řekl. „A teď se mi to líbí. Baví mě písničky, které zpíváme, kornské knížky, které čteme, všechna ta slova. Je to zábava.“
Albie byl jedním z téměř 200 dětí, které se sešly v Lys Kernow (na radnicil) v městě Truro na oslavě Go Cornish Celebration, radostné akci představující, jak se děti seznamují s tímto keltským jazykem.
Jeho učitelka Kirsten Maun, která ve škole vede program výuky kornštiny, uvedla, že děti si učení tohoto jazyka velmi užívají. „Naše škola již dříve přijala naši kornskou historii za svou,“ řekla. „Například naše třídy nesou jména místních cínových dolů, ale myslím si, že učení se jazyku dětem pomáhá hlouběji pochopit jejich identitu.
Vědí, že jsou Kornwalčané, a považují to za něco výjimečného. Navíc je prostě baví učit se nová slova.“ Dodala, že obzvláště populární je slovo pro motýla – tykki duw. „To milují.“
Akce „Go Cornish“ v Lys Kernow se konala v době, kdy rada Cornwallu dokončuje pozoruhodnou desetiletou strategii, která počítá s kornštinou jako s „prosperujícím, věčným jazykem – široce používaným, viditelným a slyšitelným v každodenním životě v Cornwallu“.
Mezi cíle patří zajistit, aby každé dítě v Cornwallu opouštělo základní školu se základními znalostmi kornštiny, zřídit první dvojjazyčnou školu a zajistit, aby byla kornština běžně vidět a slyšet ve veřejných prostorech.
Uvádí se, že k pokroku by patřilo i registrování sňatků a narození v kornštině, dvojjazyčné dopravní značky a rozvoj veřejnoprávních médií v tomto jazyce.
„Člověk musí mít trochu ambicí, ne?“ řekl předseda rady Leigh Frost, zatímco sledoval děti pobíhající po Lys Kernow a sdílející písničky, říkanky a příběhy v kerneweku.
„Sledujeme, čeho dosáhl Wales v posledních několika desetiletích [velšský jazyk, cymraeg, je životně důležitou a živou součástí velšského života]. Kornský jazyk si zaslouží stejnou příležitost.“
V lednu byl jazyk Kernewek oficiálně uznán podle třetí části Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků, což mu poskytuje větší ochranu a status. „Tím se dostává na stejnou úroveň jako ostatní keltské jazyky ve Spojeném království,“ řekl Frost. Strategie se však realizuje s velmi omezeným rozpočtem – 170 000 liber ročně.
Frost spojil podporu kerneweku s rostoucí kampaní za to, aby byl Cornwall prohlášen za pátý národ Spojeného království, což by – jak doufá – uvolnilo více finančních prostředků. „Udělejte z nás decentralizovaný národ Spojeného království, poskytněte nám financování vypočítané stejným způsobem jako ostatním národům a my se do toho pustíme,“ řekl.
Legenda praví, že kernewek jako živý jazyk zmizel na konci 18. století se smrtí prodavačky ryb Dolly Pentreath v cornwallském přístavním městečku Mousehole. Ve 20. a 21. století však prošel renesancí, a to především díky práci nadšených dobrovolníků, nikoli oficiálních orgánů.
Rada to označuje za „pozoruhodný návrat“, ačkoli nikdo přesně neví, kolik lidí jím dnes mluví. Údaje, z nichž vychází rada Cornwallu, hovoří o 500 pokročilých mluvčích a 2 000 lidech se základními znalostmi.
Kernewek nepochybně zažívá svůj velký okamžik. Na BBC nedávno odstartoval podcast s názvem Learn Cornish, Dyski Kernewek, který moderuje DJka stanice Radio 1 Danni Diston. Kornwalský filmař Mark Jenkin, který ve svých filmech často používá kernewek, si rovněž získává fanoušky po celém světě.
Na začátku tohoto měsíce se v katedrále v Truro poprvé konala mše v kerneweku, což bylo označeno za „významný okamžik“ pro tento jazyk.
Mše se zúčastnila Loveday Jenkinová, členka strany Mebyon Kernow, která již dlouho usiluje o větší autonomii pro Cornwall. Téhož dne se také zúčastnila setkání, které se částečně konalo v kerneweku, a tento jazyk použila i během příjemného večera v restauraci. „V komunitě vidím, že se hodně mluví kornsky, což jsem před 50 lety nezažila,“ řekla.
Najdou se však i pochybovači. Na zasedání výboru pro blahobyt komunity, dohled a kontrolu zpochybnil radní strany Reform UK Sean Smith, zda úroveň poptávky ze strany veřejnosti ospravedlňuje tuto investici v době, kdy Cornwall čelí značnému tlaku v oblasti bydlení, sociální péče o dospělé, služeb pro děti a ekonomické nerovnosti.
Velká bardka Cornwallu, Jenefer Lowe, však trvala na tom, že rozvoj jazyka je zásadní. „Jde o pocit sounáležitosti s místem a identitu. Propojuje vás s místem, kde žijete. Jazyk je základem všeho.“ Lowe uvedla, že před 15 lety pravděpodobně znala každého, kdo v Cornwallu mluvil kernewekem. „Teď už ne – a to je dobré znamení.“
Will Coleman z organizace Golden Tree, která vede výukový program Go Cornish ve školách, se usmíval, když sledoval děti z celého Cornwallu, jak si navzájem prohlížejí výtvarná díla inspirovaná tímto jazykem.
„Věděl jsem, že pokud se nám podaří dát dohromady partu, budou se navzájem podněcovat a inspirovat. Chodím do těchto škol a oni se toho prostě nemohou nabažit. Uvědomují si, že se otevírá truhla s poklady a že jsou zváni, aby v ní prohrabávali a hráli si s hromadou věcí.
„Tento druh akce jasně ukazuje, že jazyk obohacuje životy. Sbližuje lidi, je inkluzivní, oslavný a zaměřený do budoucnosti. Co na tom nemilovat?“
Zdroj v angličtině ZDE
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