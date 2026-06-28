Channel 4 News: Zatím bylo nalezeno 1430 mrtvých
28. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, neděle 28. června 2026: Z trosek ve Venezuele se i nadále daří vytahovat živé přeživší, pátrání pokračuje navzdory prudce stoupajícímu počtu obětí. Nacházíme se v nejvíce zasažené oblasti La Guaira, kde lidé zoufale kopou jen vlastníma rukama, aby našli těla svých blízkých.
Dobrý večer. Je to téměř čtyři dny, co Venezuelu zasáhla dvě zemětřesení v rozmezí několika sekund, která zanechala rozsáhlou zkázu a mnoho tisíc lidí je pohřešováno. Na místě jsou nyní mezinárodní týmy a začínají se objevovat záběry z jejich dramatických záchranných akcí ze včerejška, včetně záchrany malého miminka a jedenáctiletého chlapce.
Oficiální počet obětí však přesáhl 1 400 a roste frustrace z toho, že kvůli dlouholeté korupci jsou budovy nebezpečné a záchranné služby nejsou schopny reagovat.
Po středečních zemětřeseních se ve Venezuele stále pohřešují desítky tisíc lidí, i když pátrání po přeživších pokračuje. Během tohoto víkendu bylo zatím zachráněno 33 lidí. Náš tým v La Guaira sleduje příběh dvou bratrů, kteří se zoufale snaží vyprostit těla své sestry a neteří z trosek.
Reportér: Odklízejí trosky ručně, kousek po kousku. Tady je Ricardo, jak nahlíží do svého zříceného domu a hledá těla své rodiny. La Guaira je jedním z nejvíce postižených států. To, co zbylo z města Catia La Mar, připomíná válečnou zónu. V tomto komplexu stále nejsou žádné oficiální záchranné týmy, takže místní obyvatelé dělají, co mohou, bez vybavení i odborných znalostí. Ducla je Ricardův bratr a přijel z Caracasu, aby pomohl.
Tyto záběry jsou příliš drsné na to, aby se daly ukázat, ale Venezuelané je vidí na vlastní oči. A úkol v La Guaira je téměř nemožný. Od středečních dvojitých zemětřesení se obává, že jsou pohřešovány tisíce lidí. A s každou oficiální aktualizací dochází k obrovskému nárůstu počtu obětí.
Jinde v La Guaira již dorazila určitá pomoc. Včera, tři dny po zemětřeseních, kolumbijští záchranáři mluví s chlapcem, který je 3 metry pod troskami. Vykopali otvor, aby mu mohli podávat jídlo a vodu. Jedenáctiletému Mosesovi se nějak podařilo přežít. Nedaleko odtud mezinárodní tým opatrně vyprostil malé miminko, poté i jeho matku.
Starší žena, kterou našli ekvádorští záchranáři, volá: „Chvála Pánu!“, a španělský tým vytáhl do bezpečí jednoho muže. Jsou to jen letmé okamžiky úlevy uprostřed zdrcujícího smutku, který tuto zemi zaplavil. Nyní, po čtyřech dnech, slábnou naděje na nalezení dalších přeživších a panuje frustrace z reakce úřadů. Venezuelané trpěli už před touto katastrofou, nyní je to ještě mnohem horší.
Moderátor: Těsně předtím, než jsme šli do vysílání, jsem hovořil s Gianlucou Rampollou, humanitárním koordinátorem OSN ve Venezuele. Právě se nachází v nejvíce zasažené oblasti La Guaira, kterou jste viděli v reportáži. Zeptala jsem se ho, co vidí přímo na místě.
Gianluca Rampolla: Jsou tam celé oblasti, kde se budovy doslova rozpadly a zřítily. Mluvíme o stovkách budov a záchranné týmy z celého světa zde působí již dva dny. Jen včera se jim při pátrání podařilo zachránit šest lidí z trosek.
Moderátor: Jaká je v tuto chvíli vaše priorita?
Gianluca Rampolla: Zachraňovat životy. V tuto chvíli, stejně jako v posledních 72 hodinách, jde o hledání přeživších pod troskami a jejich vyprošťování. Mobilizace mezinárodní pomoci byla zásadní. A za to jsme nesmírně vděční Spojenému království a britským občanům za vyslání jejich týmů. Kapacity v rámci země jsou omezené. A v tuto chvíli nám zbývá jen málo času na to, abychom ještě našli živé lidi. Je také velké horko. Myslím si tedy, že dnešek a zítřek jsou pro nás rozhodující dny, kdy se musíme snažit zajistit, abychom z trosek vytáhli co nejvíce živých lidí.
Moderátor: Natáčeli jsme v komunitě v La Guaira, která tři dny nedostala žádnou pomoc. Kolik pomoci je ještě potřeba? Mohou lidé stále posílat pomoc?
Gianluca Rampolla: V tuto chvíli je potřeba to, o co bude požádáno. Máme veškerou potřebnou pomoc, pokud jde o odborné pátrací a záchranné týmy. Na místo dorazily týmy lékařské pohotovosti. A v tuto chvíli se musíme soustředit na to, aby vše, co dorazí, bylo využito co nejlépe.
Moderátor: Je zřejmé, že jde také o humanitární problém. Tisíce lidí přišly o své domovy. Nemají kde spát.
Gianluca Rampolla: Rozhodně. Současně s pátráním, záchranou a poskytováním lékařské péče jsme začali již včera večer s přípravami. Pracujeme na zřízení multifunkčních center, která zajistí přístřeší, jídlo, vodu, hygienické zázemí a okamžitou zdravotní pomoc. Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi jsme určili tři místa a v koordinaci s místními úřady je zřizujeme tak, aby zpočátku pojala 10 000 lidí. Jedná se samozřejmě o dočasné řešení, ale je to řešení okamžité.
Moderátor: Kdo má na starosti tuto humanitární a záchrannou operaci? Je to venezuelská vláda, nebo to nyní řídí OSN?
Gianluca Rampolla: Ne, rozhodně ne. Je to vláda. Úřadující prezident byl vyslán na místo hned od okamžiku, kdy zemětřesení udeřilo. Byla zřízena autorita vedená generálem, tedy vojenským představitelem, ale úzce a ruku v ruce spolupracuje se všemi z nás. Skutečně požádali o podporu Organizace spojených národů a koordinují reakci s využitím platforem, které máme k dispozici. Mobilizovali jsme informační pomoc a spolupracujeme s nimi na tom, abychom co nejrychleji poskytli co nejvíce potřebné pomoci.
Moderátor: A na závěr ještě jedna věc: počet pohřešovaných osob je naprosto ohromující.
Gianluca Rampolla: Číslo, které koluje, nemohu ani potvrdit, ani ověřit. Skutečnost je taková, že to nevíme, a v tuto chvíli se jedná o čistě spekulativní odhady. Společně s úřady se snažíme postupovat podle standardizovaného procesu, ale v tuto chvíli je velmi obtížné to určit a já bych se nechtěl pouštět do spekulací. Co vám mohu sdělit, jsou počty obětí, které uvádí vláda a kterým důvěřujeme, protože je s ní společně vyhodnocujeme. Poslední oficiálně zveřejněný počet byl včera 1 430 a každé odpoledne vláda vydává tiskové prohlášení, ve kterém tyto počty aktualizuje. Očekává se, že tato čísla porostou, a porostou, víme to a vláda to akceptuje. Chceme jen tento počet co nejvíce snížit a musíme se soustředit na pátrací a záchranné práce.
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