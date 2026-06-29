Keir Starmer může zastávat jednu z nejvlivnějších pozic na světě
29. 6. 2026
čas čtení < 1 minuta
Starmer zvažuje převzetí funkce generálního tajemníka NATO, která se uvolní v roce 2028.
Expremiér však bude muset získat značnou podporu britské vlády, aby měl šanci získat úřad.
Uzavírání různých politických dohod nebylo jeho silnou stránkou, ale summit G7 začátkem tohoto měsíce potvrdil jeho vysokou autoritu mezi ostatními evropskými lídry.
Navíc jeho vztah s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským je natolik blízký, že, jak žertuje jejich doprovod, občas omylem vytočí číslo toho druhého.
Zdroj v angličtině: ZDE
270
Diskuse