Proč by Británie mohla zůstat bez útočných ponorek
29. 6. 2026
Řeč je o jaderných ponorkách třídy Astute, které tvoří základ britské flotily pro ponorkové údery a plní úkoly tajného hlídkování, sledování nepřátelských lodí a ponorek a mohou také používat střely Tomahawk.
Podle analytiků jsou všechny stávající ponorky třídy Astute buď v dlouhodobé údržbě, procházejí opravami a modernizacemi, nebo ještě nejsou plně funkční. Část flotily je ve skutečnosti "uvězněna" na pozemních základnách kvůli frontám na přístavní servis a omezené kapacitě oprav.
Problém nesouvisí s charakteristikami samotných ponorek, ale s infrastrukturními omezeními – nedostatkem suchých doků, přetížením opravárenských základen ve Faslane a Devonportu, stejně jako s nedostatkem specialistů a náhradních dílů.
Situace ovlivňuje i operační výcvik posádek, které jsou nuceny trávit více času na souši nebo trénovat na simulátorech, což postupně snižuje úroveň bojové připravenosti.
Situace, kdy Británie nemá na moři ani jednu útočnou ponorku, se už v nedávné minulosti odehrála. Ačkoliv jednotlivé ponorky občas vstoupily do služby, běžný problém se opakuje: významná část flotily je místo hlídkování po dlouhou dobu opravována nebo udržována.
Britské ministerstvo obrany odmítlo komentovat stav ponorkové flotily a uvedlo pouze to, že země má jiné prostředky k ochraně námořních přístupů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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