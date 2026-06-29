USA zkoumají "mcdonaldovský" model výroby raket

29. 6. 2026

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Jak se během konfliktu s Íránem snižovaly zásoby amerických raket, stalo se pro USA stále naléhavějším úkolem najít způsoby, jak vyrábět rychle, levně a ve větším měřítku.

Pentagon pracujíc naplno by nyní potřeboval roky, nikoli měsíce, aby nahradil střely vypálené na Írán. Spojené státy vyrobí pouze 600 střel Tomahawk ročně a jejich cena je přibližně 2,6 milionu dolarů. PrSM a JASSM, další dva hlavní typy střel, stály přibližně 1,6 milionu a 1,9 milionu dolarů.

Jak upozornil bývalý úředník Pentagonu odpovědný za obranné inovace, americký arzenál je založen čistě na drahých, sofistikovaných a obtížně vyrobitelných zbraňových systémech.

V současnosti mají Spojené státy mnoho experimentálních projektů a programů na nákup raket a dronů. A některé z těchto zbraní by mohly být vyráběny hromadně bez významných nákladů v továrnách, které by se měly rozšířit po celé zemi, až přijde válka.

Doug Danneny, zástupce obranné společnosti Co-Aspire, která je vývojářem řízené střely RAACM pro Ukrajinu, věří, že jejich model práce je srovnatelný s modelem McDonald's. Podle něj je každá raketa dostatečně jednoduchá na to, aby ji sestavili podle návodu, a nový mechanik může být vyškolen, aby ji sestavil, za měsíc.

Publikace uvádí, že jde jen o jeden z řady obranných startupů, které se snaží podpořit tempo inovací v zemi.

Podle spoluzakladatele startupu, bývalého výkonného ředitele SpaceX Andrewa Kreitze, je pro urychlení výroby zbraní nutné používat díly, které jsou již široce vyráběny. Například Co-Aspire vyvinula svou nejnovější raketu převážně z prefabrikovaných dílů, včetně motorů původně určených pro nadšence létající s dálkově ovládanými letadly. Další společnost – Castelion – použila součástky, které se často používají v automobilech.

Spojené státy se desítky let připravují na neuvěřitelnou kampaň s využitím sofistikovaných zbraní. Ale válka na Ukrajině, kterou Pentagon pečlivě sleduje, se stala připomínkou, že vyčerpávající, vysoce intenzivní válka je "hra o čísla".

Zkušenost z války v Íránu tyto závěry potvrdila: výroba raket vhodných pro předchozí válku může vést k prohře v té další. Proto už význam masové výroby není předmětem diskuse v Pentagonu.

Analytici ještě před válkou v Íránu, na základě simulací vojenských cvičení, odhadovali, že Spojené státy by mohly během několika týdnů vyčerpat některé základní zásoby v případě konfliktu s Čínou. Větší zásoby raket by zajistily, že Amerika by mohla vést dlouhou válku, vystřelit stovky přesných raket denně, ale s větší silou a rychlostí než jednocestné útočné drony. které se rozšířily na Ukrajině a Blízkém východě.

Spojené státy také začaly zvyšovat výrobu dronů. V únoru poprvé použily v boji Lucas, jednocestný útočný dron přepracovaný startupem SpektreWorks založený na íránském modelu Šáhid. Pentagon plánuje zahájit jejich hromadnou výrobu a požádal o ztrojnásobení výdajů na drony a související technologie na více než 74 miliard dolarů příští rok.

Tom Karako z Centra pro strategická a mezinárodní studia však věří, že Pentagon bude muset přiznat, že levnější zbraně nebudou tak přesné ani spolehlivé jako v minulosti. To znamená, že americká armáda možná bude muset být ve svých požadavcích flexibilnější.

Podle jeho názoru bude Pentagon potřebovat velké zakázky, aby obranné skupiny mohly škálovat, testovat a vyvíjet nové zbraně.

Jednodušší střely by však mohly mít i jiné výhody: Mohly by zkrátit dobu potřebnou k výcviku mladých vojáků k jejich používání, zvláště s ohledem na to, jak složité mohou být operační systémy starších raketových systémů.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 29. 6. 2026