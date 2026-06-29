USA zkoumají "mcdonaldovský" model výroby raket
29. 6. 2026
Pentagon pracujíc naplno by nyní potřeboval roky, nikoli měsíce, aby nahradil střely vypálené na Írán. Spojené státy vyrobí pouze 600 střel Tomahawk ročně a jejich cena je přibližně 2,6 milionu dolarů. PrSM a JASSM, další dva hlavní typy střel, stály přibližně 1,6 milionu a 1,9 milionu dolarů.
Jak upozornil bývalý úředník Pentagonu odpovědný za obranné inovace, americký arzenál je založen čistě na drahých, sofistikovaných a obtížně vyrobitelných zbraňových systémech.
V současnosti mají Spojené státy mnoho experimentálních projektů a programů na nákup raket a dronů. A některé z těchto zbraní by mohly být vyráběny hromadně bez významných nákladů v továrnách, které by se měly rozšířit po celé zemi, až přijde válka.
Doug Danneny, zástupce obranné společnosti Co-Aspire, která je vývojářem řízené střely RAACM pro Ukrajinu, věří, že jejich model práce je srovnatelný s modelem McDonald's. Podle něj je každá raketa dostatečně jednoduchá na to, aby ji sestavili podle návodu, a nový mechanik může být vyškolen, aby ji sestavil, za měsíc.
Publikace uvádí, že jde jen o jeden z řady obranných startupů, které se snaží podpořit tempo inovací v zemi.
Podle spoluzakladatele startupu, bývalého výkonného ředitele SpaceX Andrewa Kreitze, je pro urychlení výroby zbraní nutné používat díly, které jsou již široce vyráběny. Například Co-Aspire vyvinula svou nejnovější raketu převážně z prefabrikovaných dílů, včetně motorů původně určených pro nadšence létající s dálkově ovládanými letadly. Další společnost – Castelion – použila součástky, které se často používají v automobilech.
Spojené státy se desítky let připravují na neuvěřitelnou kampaň s využitím sofistikovaných zbraní. Ale válka na Ukrajině, kterou Pentagon pečlivě sleduje, se stala připomínkou, že vyčerpávající, vysoce intenzivní válka je "hra o čísla".
Zkušenost z války v Íránu tyto závěry potvrdila: výroba raket vhodných pro předchozí válku může vést k prohře v té další. Proto už význam masové výroby není předmětem diskuse v Pentagonu.
Analytici ještě před válkou v Íránu, na základě simulací vojenských cvičení, odhadovali, že Spojené státy by mohly během několika týdnů vyčerpat některé základní zásoby v případě konfliktu s Čínou. Větší zásoby raket by zajistily, že Amerika by mohla vést dlouhou válku, vystřelit stovky přesných raket denně, ale s větší silou a rychlostí než jednocestné útočné drony. které se rozšířily na Ukrajině a Blízkém východě.
Spojené státy také začaly zvyšovat výrobu dronů. V únoru poprvé použily v boji Lucas, jednocestný útočný dron přepracovaný startupem SpektreWorks založený na íránském modelu Šáhid. Pentagon plánuje zahájit jejich hromadnou výrobu a požádal o ztrojnásobení výdajů na drony a související technologie na více než 74 miliard dolarů příští rok.
Tom Karako z Centra pro strategická a mezinárodní studia však věří, že Pentagon bude muset přiznat, že levnější zbraně nebudou tak přesné ani spolehlivé jako v minulosti. To znamená, že americká armáda možná bude muset být ve svých požadavcích flexibilnější.
Podle jeho názoru bude Pentagon potřebovat velké zakázky, aby obranné skupiny mohly škálovat, testovat a vyvíjet nové zbraně.
Jednodušší střely by však mohly mít i jiné výhody: Mohly by zkrátit dobu potřebnou k výcviku mladých vojáků k jejich používání, zvláště s ohledem na to, jak složité mohou být operační systémy starších raketových systémů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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