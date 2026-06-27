Červnová vlna veder v Evropě je nejhorší, jaká kdy byla zaznamenána – a stává se novou normou
27. 6. 2026
Vlna veder, která koncem června zasáhla velkou část Evropy, je podle studie rychlé atribuce zveřejněné 26. června oficiálně nejhorší, jaká kdy byla v tomto regionu zaznamenána.
A co je nejhorší, vědci varují: „Zvykněte si na to. Od teď to bude normální.“ Klimatický výzkum zveřejněný tento týden uvádí, že i kdyby se emise CO₂ nyní snížily na nulu, spalující horká léta budou trvalou součástí každoroční katastrofické sezóny, protože CO₂ přetrvává v atmosféře po tisíciletí.
Letošní vlna veder navazuje na podobnou vlnu z loňského léta a poslední čtyři roky byly nejteplejší v zaznamenané historii, protože klimatická krize se zrychluje rychleji, než vědci předpovídali. Výzkumníci z organizace World Weather Attribution, kteří zkoumali úroveň teploty a vlhkosti během dne i noci po tři po sobě jdoucí červnové dny, zjistili, že teploty ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a jižní Anglii se pohybovaly o 5 °C až 12 °C nad sezónními průměry.
„Vlny veder jsou způsobeny povětrnostními jevy, ale vyskytují se na pozadí rychle se oteplujícího světa. Bez klimatických změn by současná evropská vlna veder byla o přibližně 3,2 °C chladnější,“ uvedl klimatolog Zeke Hausfather v příspěvku na sociálních sítích. Evropa se otepluje mnohem rychleji než zbytek světa: zhruba dvakrát rychleji než je globální průměr a o 40 % rychleji než je globální průměr na pevnině.
Theodore Keeping, výzkumný pracovník na Imperial College London a spoluautor studie, uvedl, že načasování této události ji činí obzvláště alarmující. „Jednalo se o nejzávažnější vlnu veder v jakémkoli ročním období, nejen v červnu,“ uvedl podle agentury Bloomberg. Zároveň „se červen otepluje rychleji než kterýkoli jiný měsíc a nyní se tyto teploty očekávají pravidelně.“
Sociální sítě zaplavily zprávy o extrémních teplotách. Historická maxima se překonávají každou hodinu, někdy dokonce o celý stupeň. V Paříži je takové horko, že obyvatelé smaží slaninu a vejce na pánvích ponechaných na okenním parapetu, aby se ohřívaly pouze slunečním zářením – což je spíše běžné pro obyvatele Dubaje.
Učitelé v britských třídách po celé zemi hlásili, že teploty v učebnách tento týden dosahovaly až 38 °C, uvádí organizace Global Witness, a to i přesto, že oficiální doporučení britské vlády znělo, aby školy zůstaly otevřené. Mnoho škol se přesto uzavřelo. Národní odborový svaz učitelů (National Education Union) doporučuje, aby teplota ve třídách nepřesáhla 26 °C.
Britové budou mít potíže s obstaráváním jídla, protože vlny veder se stanou normou, varovali čtenáře vědci, jak píše britský deník The Independent. Podle jednoho profesora z Oxfordské univerzity se vlny veder během několika let ještě zintenzivní a způsobí neúrodu.
Teploty v hlavní nemocnici ve Freiburgu v jižním Německu dosáhly 38 °C, přičemž pacienti leželi nazí v postelích, zalití potem. Nemocnice poprvé ve své historii svolala krizový štáb. Německo zažilo nejteplejší den v historii měření: teploty 26. června předběžně dosáhly 41,3 °C, čímž mírně překonaly dosavadní oficiální historický rekord 41,2 °C.
Ještě závažnější je, že prudce stoupající teploty začaly mít dopady na zdraví i ekonomiku. Počet úmrtí v důsledku úpalu ve francouzském hlavním městě vyskočil za jediný den na 300, zatímco tamní jaderné reaktory jsou odstavovány, protože nejsou schopny zajistit dostatek chladicí vody.
Čísla za těmito rekordy
Francie nesla hlavní nápor tohoto vedra. Poté, co teploty překročily hranici 40 °C, zaznamenala země 23. června nejteplejší den od začátku měření před téměř 80 lety.
„Vlna veder z června 2026 vejde do historie jako statisticky nejvýjimečnější událost svého druhu, jaká kdy byla v metropolitní Francii v jakémkoli ročním období zaznamenána. Čtyřdenní průměrná teplotní anomálie překročila mimořádnou hranici +10 °C,“ uvedl klimatolog Nahel Belgherze v příspěvku na sociálních sítích.
Počet obětí rychle stoupá. Francouzské ministerstvo zdravotnictví oznámilo čtyřnásobný nárůst počtu návštěv pohotovostí z důvodů souvisejících s horkem v celé zemi, přičemž jen v Paříži bylo během jediného 24hodinového období zaznamenáno 44 srdečních zástav, oproti průměru méně než 10. Úřady spojily s touto vlnou veder nejméně 50 úmrtí souvisejících s počasím, přičemž čísla nadále rostou; Météo-France výslovně přirovnala současné podmínky ke katastrofální vlně veder z srpna 2003, která trvala 16 dní a způsobila v celé Evropě odhadem 80 000 nadměrných úmrtí. Počet obětí této události ve Francii již nyní dosahuje zhruba trojnásobku úrovně zaznamenané ve Velké Británii, jak vyplývá ze srovnávacích zpráv o úmrtnosti související s horkem v obou zemích.
Ani Velká Británie nebyla ušetřena nejextrémnějších podmínek na kontinentu. Meteorologický úřad Met Office vydal teprve druhé varování před extrémním horkem ve své historii; v Londýně a jižní Anglii se podle předpovědi má dosáhnout 39 °C a v jižním Walesu až 35 °C – což podle některých měřítek řadí Británii mezi dvě nebo tři nejvíce zasažené země v Evropě vedle Francie a Španělska. Provozovatelé vlaků, včetně společnosti Gatwick Express, zrušili nebo omezili spoje a cestující byli vyzváni, aby cestovali „pouze v případě absolutní nutnosti“. Německý železniční dopravce Deutsche Bahn rovněž nabídl proplacení všech jízdenek zakoupených na nadcházející dny těm, kteří chtějí kvůli extrémním teplotám zůstat doma.
Co zadrželo teplo na místě
Meteorologové přisuzují závažnost a délku trvání této události atmosférickému jevu známému jako „omega blok“ – vysokotlaké soustavě obklopené dvěma oblastmi nízkého tlaku, které tvoří tvar připomínající řecké písmeno Ω.
Tento blok působil, slovy jedné předpovědní služby, „jako víko, které zadržuje stojatou masu suchého vzduchu ze Sahary a neúprosně ji stlačuje dolů“, čímž po celé dny udržoval teplo nad střední a severní Evropou, místo aby mu umožnil volný průchod, jak by to udělal běžný meteorologický systém. Na rozdíl od typické vlny veder, která přejde během jednoho či dvou dnů, může omega blok přetrvávat týden i déle, a právě to způsobilo, že tato epizoda byla tak krutá: teplo absorbované budovami, silnicemi a půdou během dne nemělo šanci se rozptýlit, než začalo další denní zahřívání. Města se doslova pečou v peci, u které nelze otevřít dvířka.
Ekonomické důsledky
Uprostřed extrémní vlny veder, kdy prudce stoupá poptávka po elektřině, byly kvůli této vlně veder odstavena tři z 54 francouzských jaderných reaktorů. Elektrárna v Golfechu (Tarn-et-Garonne) a další dva jaderné reaktory v Bugey (Ain) a v Nogent-sur-Seine (Aube) byly odstavena, protože jim došla voda potřebná k chlazení reaktorů. Pokud se chladicí voda čerpaná z místních řek příliš ohřeje, přestává být účinná při udržování dostatečného chlazení reaktorů, což by mohlo způsobit nekontrolovatelnou jadernou havárii.
Vysoké teploty již zasahují chudší části světa. Jak informoval server IntelliNews, stále závažnější letní vlny veder v Indii se stávají strukturální hrozbou pro hospodářský růst, protože pracovníci odmítají pracovat v nejteplejších měsících léta nebo jsou omezeni na práci brzy ráno a večer.
Nyní se tyto problémy přesunuly na globální Sever. Německá ekonomika bude rovněž zasažena, protože hladiny řek klesají natolik, že již není možné přepravovat náklad. Hladina Rýna u Kaubu – klíčového úzkého hrdla na evropské průmyslové vodní cestě – klesla za pouhé 3 dny o 0,20 m na přibližně 0,83 m, což je nejnižší úroveň od dubna 2025.
„To je důležité: Rýn je klíčovou dopravní trasou pro německý chemický průmysl, včetně společností BASF, Covestro a Evonik. Nízká hladina vody může omezit náklad na člunech, zvýšit logistická rizika a narušit dodavatelské řetězce. Prozatím jsou sazby za přepravu čluny do Basileje stále stabilní – ale situace se vyostřuje,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích Holger Zschaepitz, ekonomický korespondent deníku Die Welt.
Dopady na zdraví
Extrémní počasí si vyžádá více obětí v chudých zemích než v rozvinutých, kde v současné době zabíjí více chladné počasí než horko. Tyto problémy, které se obvykle omezují na subtropické rozvíjející se trhy, se však nyní dostávají i na severní trhy rozvinutého světa.
Vysoké noční teploty a vlhkost učinily letošní vlnu veder neobvykle nebezpečnou, tvrdí vědci, protože byla narušena schopnost těla se přes noc zotavit. Vědci zjistili, že 45 % z 854 měst ve 30 evropských zemích překonalo nebo podle očekávání překoná rekordy v teplotě vlhkého teploměru – což je složený ukazatel tepelného stresu, který zohledňuje schopnost těla ochlazovat se pocením. Pokud teploty a vlhkost současně stoupnou na 35 °C, respektive 100 %, a setrvají na této úrovni po dobu šesti hodin, překračuje to rozsah, který je lidstvo schopno snášet. Jak informoval server IntelliNews, v blízké budoucnosti se klimatizace stanou investicí zásadního významu.
Studie zveřejněná v britském lékařském časopise The Lancet zjistila, že ačkoli úmrtnost související s horkem zůstává nižší než v jižní Evropě, extrémní vedro stále představuje významné a rostoucí riziko pro veřejné zdraví, zejména pro starší osoby.
Studie analyzovala úmrtnost související s teplotou v 854 evropských městech a odhadla, že vedro způsobuje ve městech Spojeného království každoročně přibližně 488 nadměrných úmrtí, což odpovídá 0,16 % všech úmrtí, nebo přibližně 2 věkově standardizovaným nadměrným úmrtím na 100 000 obyvatel ročně. Městské obyvatelstvo Velké Británie je během vln veder obzvláště zranitelné, protože není na vysoké teploty dostatečně přizpůsobené. Riziko úmrtnosti navíc s věkem prudce stoupá. Největšímu nebezpečí čelí lidé ve věku 85 let a starší.
Zatímco v USA, které čelí podobné vlně veder, jsou klimatizační zařízení široce rozšířena, v Evropě jsou stále vzácností. Světový institut pro zdroje (World Resources Institute) odhaduje, že pouze asi 20 % budov v celé Evropě je vybaveno klimatizací – což je mnohem nižší podíl než v srovnatelných horkých oblastech USA nebo Asie –, takže velká část bytového fondu, škol a dopravní infrastruktury na kontinentu je postavena pro klima, které, jak dokazuje letošní červen, již neexistuje. Míra nadměrné úmrtnosti v Paříži je během vln veder mnohem vyšší než v Austinu v Texasu, a to navzdory skutečnosti, že letní teploty jsou v Texasu pravidelně vyšší než v Paříži.
Dopad na pojistný systém
Současná vlna veder nyní mění způsob, jakým finanční instituce vnímají klimatická rizika, uvádí Sarah Kapnicková, globální vedoucí oddělení klimatického poradenství ve společnosti JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM).
„Tlaky, které dnes pozorujeme, se budou jen zhoršovat, protože vlny veder, jako je tato, budou za deset let přesahovat 40 °C a tento trend bude pokračovat,“ řekla Kapnicková pro Bloomberg Television a tento jev popsala spíše jako „strukturální investiční trend“ než jako jednorázovou událost.
Jak informoval server IntelliNews, rostoucí ničivost katastrof v této sezóně již vedla k vytvoření nových finančních produktů, protože pojišťovny se snaží přehodnotit riziko škod v řádu miliard dolarů, které začíná způsobovat změna klimatu. V loňském roce padl nový rekord v počtu lesních požárů, které poprvé v historii spálily více než jeden milion hektarů půdy. Byly zavedeny nové katastrofické dluhopisy ve snaze zajistit finanční prostředky na úhradu škod odhadovaných na 28 bilionů dolarů, které vznikly pouze za poslední čtyři roky.
Vědci varují, že se blíží pekelný „skleníkový svět“, jelikož se přibližují klimatické bodové zlomy, které nelze zvrátit, jakmile k nim dojde. V současné době teploty stoupají rychleji, než předpovídaly všechny dvě desítky klimatických modelů použitých při sestavování agendy Pařížské dohody, protože se začínají projevovat pozitivní zpětné vazby mezi různými proměnnými ovlivňujícími globální oteplování.
Klimatická změna, nikoli El Niño – a co bude dál
Červnová vlna veder předchází další mimořádné meteorologické události, která letos rovněž zvýší teploty – blíží se super El Niño, který překoná všechny dosavadní rekordy. Očekává se, že voda v Tichém oceánu se ohřeje na neobvykle vysoké teploty, což bude mít zásadní dopad na globální meteorologické systémy a obvykle vede k povodním a suchům, které naruší zemědělství po celém světě.
Výzkumníci z organizace World Weather Attribution však jasně uvedli, že cyklické účinky vznikajícího jevu „super El Niño“ v Tichém oceánu nehrály v této konkrétní vlně veder žádnou roli. Tak intenzivní červnová vlna veder by byla před 50 lety „prakticky nemožná“, zjistili výzkumníci.
„Ano, tohle je změna klimatu,“ řekla Friederike Otto, profesorka na Imperial College London a spoluautorka studie. „Ano, jsme to my, ne, není to El Niño, ano, máme řešení, ne, nezavádíme je dostatečně rychle.“
Toto rozlišení je důležité s ohledem na to, co nás čeká později v tomto roce. Meteorologové tvrdí, že super El Niño, které se nyní v Tichém oceánu zřetelně vyvíjí, téměř jistě dosáhne svého „super“ statusu do zimy a bude patřit k nejsilnějším v historii. Jedná se o jev odlišný od omega bloku, který způsobuje červnovou vlnu veder, i když by se účinky těchto dvou jevů mohly v budoucích sezónách navzájem zesilovat.
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