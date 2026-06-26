Gaza: Prohlášení revoluce 26. června
26. 6. 2026
🚨IMPORTANT: First statement in English from the June 26 anti-Hamas revolution in Gaza: an appeal to international media, human rights organizations, and the international community. pic.twitter.com/U69ZF23P2t— Ihab Hassan (@IhabHassane) June 24, 2026
Organizátoři revoluce 26. června, občanského hnutí Gazanů stavících se proti pokračování autoritářské vlády Hamásu, vydávají tuto výzvu mezinárodním médiím, lidskoprávním institucím a zahraničním vládám.
Před plánovanými pokojnými demonstracemi na budoucí účastníky míří prohlášení kanálů a jedinců náležejících k Hamásu na platformách sociálních médií. Tato prohlášení obsahují hrozby a výzvy k násilí. Tato prohlášení explicitně identifikují protestující a novináře jako cíle, což indikuje koordinované úsilí potlačit nesouhlas před jeho veřejným vyjádřením.
Tento vzorec je konzistentní s precedenty. Hamás si udržuje zdokumentovaný rejstřík potlačování předchozích demonstrací v Gaze prostřednictvím svévolného zadržování, fyzického násilí a obtěžování demonstrantů a jejich rodin. Je tu věrohodný základ pro podezření, že před revolucí 26. června jsou připravována srovnatelná nebo horší opatření.
Právo na pokojné shromažďování a politické vyjádření je základem občanské svobody. Obyvatestvo Gazy má nárok využít tohoto práva beze strachu nebo násilných represí. Tento nárok v současnosti čelí bezprostřední hrozbě.
Revoluce 26. června vyzývá Hamás, aby složil zbraně a předal civilní správu Gazy přechodnému vládnímu úřadu v souladu s Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2803 (2025), která představila Komplexní plán ukončení konfliktu v Gaze, ustavila Radu míru a autorizovala kontingent Mezinárodních stabilizačních sil v rámci ověřené demilitarizace. Hamás tuto rezoluci veřejně odmítl; organizátoři tohoto hnutí nikoliv. Obyvatelstvo Gazy nesouhlasí s nekonečným konfliktem a odmítá přijmout pokračující uvalování vlády ozbrojené frakce v rozporu s mezinárodně uznaným rámcem pro stabilitu, rekonstrukci a eventuální sebeurčení.
S úctou se obracíme na diplomaty, vlády, obránce lidských práv, novináře a všechny strany, které zajímá blahobyt palestinského lidu, aby vývoj v Gaze v příštích dnech pozorně sledovaly. Požadujeme vyslání nebo rozmístění nezávislých pozorovatelů, aby monitorovali a zdokumentovali chování všech stran před, během a po plánovaných demonstracích. Dále požadujeme, aby mezinárodní společenství veřejně vyhlásilo odpovědnost Hamásu za zajištění bezpečnosti demonstrací a novinářů a aby byl na Hamás vyvinut diplomatický tlak ohledně dodržování Rezoluce 2803, místo aby na požadavky civilistů reagoval potlačováním.
Mezinárodní pozornost předcházející potlačení historicky fungovala jako odstrašující prostředek, absence takové pozornosti historicky umožňovala beztrestnost. S úctou požadujeme, aby mezinárodní společenství sledovalo události v Gaze průběžně namísto dodatečně.
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