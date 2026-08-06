Jak se Rusko snaží zneužít k propagandě Afriku a ovlivňovat postoje globálního Jihu
Vyrobeno v Petrohradu, zveřejněno z Akkry
6. 8. 2026
čas čtení
8 minut
Mnozí z nás, kteří píší o Ukrajině v angličtině, si všimli určitého vzorce v diskusích pod svými příspěvky, píše původem ukrajinský ekonom Roman Šeremeta. Nepoměrně velká část nepřátelských reakcí přichází z účtů, jejichž jména, fotografie a uvedené místo pobytu naznačují, že jejich autoři jsou z Afriky. Když jsem si toho poprvé všiml, předpokládal jsem, že to lze vysvětlit ekonomikou trollích farem – levnější pracovní silou, znalostí angličtiny nebo potřebou rozprostřít IP adresy do různých částí světa. Skutečné vysvětlení je zajímavější – a znepokojivější.
Operace v Ghaně
V březnu 2020 odhalily CNN, Facebook a Twitter současně ruskou informační operaci, která více než rok fungovala z pronajatého domu v Akkře, hlavním městě Ghany. Šestnáct lidí pracovalo v nevládní organizaci s názvem Eliminating Barriers for the Liberation of Africa (EBLA). Někteří věděli, co dělají. Jiní nikoli. Jejich úkolem bylo spravovat účty na sociálních sítích, které se vydávaly za profily afroamerických aktivistů, a zveřejňovat obsah určený k vyhrocování rasového napětí ve Spojených státech před prezidentskými volbami v roce 2020.
Operaci financovalo Rusko. Řídil ji občan Ghany jménem Seth Wiredu, který řadu let žil v Rusku a někdy vystupoval pod přezdívkou Mr. Amara. Stopy vedly k Jevgeniji Prigožinovi a jeho Agentuře pro výzkum internetu – stejné organizaci, která zasahovala do amerických voleb v roce 2016 z budovy v Petrohradu.
Facebook odstranil 49 účtů, 69 stránek a 85 instagramových účtů. Twitter odstranil 71 účtů, které dohromady sledovalo 68 000 lidí. Ghanské bezpečnostní složky provedly razii v budově EBLA.
Žádná z osob, které svět prostřednictvím těchto účtů viděl, ve skutečnosti neexistovala. Údajní afroameričtí aktivisté nebyli Afroameričané. Lidé, kteří psali tweety, byli převážně Ghaňané a někteří z nich ani nevěděli, že pracují pro Rusko. Účty, které vytvořili, představovaly africkou fasádu ruské operace zaměřené na Američany.
Vzorec
Operace v Ghaně nebyla ojedinělým experimentem. Byla jedním z příkladů zdokumentovaných ruských postupů, které se už deset let opakují napříč africkým kontinentem.
V březnu 2021 zveřejnil Úřad ředitele amerických národních zpravodajských služeb zprávu potvrzující, že trollí operace známá jako Lakhta Internet Research, napojená na Kreml, využívala v Ghaně, Nigérii a Mexiku „občany třetích zemí, kteří nevěděli, k čemu jsou využíváni“, k šíření nepravdivých narativů o amerických prezidentských volbách v roce 2020.
V roce 2019 Facebook zrušil účty napojené na Rusko, které působily na Madagaskaru, ve Středoafrické republice, Mosambiku, Demokratické republice Kongo, na Pobřeží slonoviny, v Kamerunu, Súdánu a Libyi. V roce 2021 Twitter odstranil účty napojené na Prigožina ve Středoafrické republice. V roce 2022 Facebook odstranil účty napojené na Prigožina v Nigérii, Kamerunu, Gambii, Zimbabwe a Demokratické republice Kongo, které se pokoušely přimět místní novináře, aby publikovali příznivě laděné články o Rusku.
Rozsah těchto operací je značný. Jedna jihoafrická stránka napojená na Rusko měla 140 000 sledujících. Stránka ve Středoafrické republice měla více než 50 000 sledujících. Podle údajů Gallup World Poll vzrostla v západní Africe mezi lety 2020 a 2023 míra souhlasu s ruským vedením o 22 procent, přestože právě uprostřed tohoto období Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Co se tu ve skutečnosti děje
Je třeba odmítnout výklad, který z toho dělá „africký problém“. Není to africký problém. Je to ruská operace využívající africké krytí.
Někteří z těch, kdo tyto operace provádějí, jsou vědomí spolupracovníci placení Ruskem. Jiní jsou místní lidé, kteří nevědí, do čeho se zapojují – jsou najímáni přes prostředníky a mají za to, že pracují pro nevládní organizaci nebo marketingovou firmu. Mnohé z účtů nemají s Afrikou vůbec nic společného, kromě ukradené fotografie a smyšleného jména.
Ruská informační válka, podobně jako ruská finanční kriminalita, se naučila své aktivity skrývat prostřednictvím jurisdikcí, které umožňují věrohodně popírat vlastní odpovědnost a ztěžují odhalení původu operace. Afrika je jedním z takových míst. Není však jediným – a není tomu tak kvůli ničemu, co by souviselo s lidmi žijícími na tomto kontinentu.
Tisíce lidí, kteří se v mých diskusích zdají být Afričany, jimi s největší pravděpodobností nejsou. Účty jsou vytvořeny tak, aby působily africkým dojmem, protože právě tento dojem slouží strategickému cíli operace: aby nepřátelské komentáře o Ukrajině vypadaly, že pocházejí z perspektivy globálního Jihu. Ruské propagandistické teze tak dostávají podobu hlasu, který má u západního progresivního publika větší důvěryhodnost, než by měl otevřeně ruský hlas.
A právě proto na způsobu, jak o tom mluvíme, záleží.
Pokud komentátoři Ukrajiny začnou mluvit o „afrických trollech“, sami se podílíme na podvodu, který Rusko vytvořilo. Umožňujeme, aby ruské stopy byly připsány někomu jinému.
Skutečné oběti
Nejvíce těmito operacemi netrpí američtí nebo ukrajinští komentátoři, které se Rusko snaží provokovat. Jsou to Afričané, jejichž identita, frustrace a politické systémy jsou zneužívány proti nim samotným.
Vlna ruských dezinformací v roce 2024 zasáhla Ghanu během celostátních voleb a Nigérii v době, kdy se prezident Bola Tinubu pokoušel prosadit reformy státní správy. Jedna z nedávných kampaní v Africe útočila na západní programy očkování proti malárii – programy, které by mohly zachránit životy milionů dětí.
Ghanský prezident John Mahama to v září 2025 na Valném shromáždění OSN vyjádřil jasně: „Jsou nám předkládána alternativní fakta a zmanipulované obrázky, což usnadňuje šíření dezinformací a zasévání rozkolu. To jsou nebezpečné důsledky.“
Představitelé západoafrických států, které v současnosti nejsou pod ruským vlivem, popsali Evropské radě pro zahraniční vztahy ruské operace jako snahy vyvolávat vojenské převraty podobné těm, k nimž došlo v oblasti Sahelu.
Jeden západoafrický ministr zahraničí řekl Evropské radě pro zahraniční vztahy: „Snaží se podkopat podporu našeho státu a naší demokracie. Tohle je válka.“
Africké vlády a občanská společnost se brání. Ghana v roce 2021 zřídila Úřad pro kybernetickou bezpečnost. Keňa v roce 2018 založila Národní koordinační výbor pro počítačovou kriminalitu a kybernetickou bezpečnost. Nigerijské Centrum pro demokracii a rozvoj provozovalo během voleb v roce 2023 společně s deníkem Daily Trust „volební krizové centrum“, které v reálném čase odhalovalo ruské dezinformace.
Africa Check, přední africká organizace zabývající se ověřováním faktů, působí v Johannesburgu, Dakaru, Lagosu a Nairobi.
Právě tito lidé jsou v první linii stejné informační války, jakou vede Ukrajina. Zaslouží si naši solidaritu, nikoli podezřívavost.
Souvislost s Ukrajinou
Boj Ukrajiny a boj Afriky proti ruské informační válce jsou ve skutečnosti jedním a týmž bojem.
Ruský dezinformační aparát cílí na Ukrajinu, Spojené státy, Evropu, globální Jih i samotné africké obyvatelstvo – často prostřednictvím stejných struktur, často s obsahem vytvářeným stejnými organizacemi a často s cílem rozdělit společnosti, které by jinak mohly rozpoznat svůj společný zájem na odporu proti ruskému imperialismu.
Když tedy pod příspěvkem o Ukrajině narazíme na komentář, který zdánlivě pochází z Nigérie nebo Jihoafrické republiky, nejproduktivnější reakcí není hádat se s osobou, která za účtem vystupuje.
Mnohem užitečnější je pochopit, že se díváme na ruskou informační válku, reagovat na samotný obsah bez rasových zobecnění a uvědomit si, proč tato operace vůbec existuje: protože Rusko prohrává argumentaci samo za sebe a potřebuje své poselství převlékat za hlas, kterému bychom věřili více než hlasu samotného Ruska.
Vyrobeno v Petrohradu. Zveřejněno z Akkry.
Namířeno na Kyjev, Washington a Berlín.
Ale zaplaceno oslabováním demokratických kapacit Afriky a životy Afričanů
719
Diskuse