Události v Mali znamenají neúspěch ruské expanze v Africe

Mali: Výbuchy a střelba otřásly hlavním vojenským táborem
27. 4. 2026Malijská armáda uvedla, že neidentifikované "teroristické" skupiny zaútočily na několik pozic v hlavním městě i jinde v zemi, napsali Jenipher Camino Gonzalez a Dmytro Hubenko.
As many of you already saw the news, today JNIM and the FLA launched the most significant coordinated offensive in Mali in over a decade, striking simultaneously at the heart of the military junta's power.— Ruslan Trad (@ruslantrad) April 25, 2026
Pro Rusko jsou sázky obzvlášť vysoké.
In the early hours of…
Pro Rusko jsou sázky obzvlášť vysoké. V časných ranních hodinách 25. dubna zahájily JNIM a Osvobozenecká fronta Azavadu (FLA) současné útoky na nejméně pěti strategických místech: Bamako, posádkové město Kati, Sévaré, Gao a Kidal. Dva silné výbuchy a trvalá palba vypukly poblíž Kati – hlavní vojenské základny v Mali a rezidence vůdce junty generála Assimiho Goïty. Rezidence ministra obrany Sadia Camary byla údajně zničena při útoku, ačkoli se říkalo, že nebyl zraněn, protože v době útoku nebyl doma.
FLA si nárokovala kontrolu nad Kidalem a částmi Gao na severu, zatímco JNIM vedla útoky na vojenskou infrastrukturu kolem hlavního města. Mezinárodní letiště v Bamaku bylo uzavřeno a americké velvyslanectví vydalo varování ohle setrvání na místě pro americké občany. Malijský armádní vrtulník byl údajně sestřelen poblíž Gao. Do 11:00 dopoledne malijská armáda prohlásila situaci za "pod kontrolou", ale uznala, že "rozsáhlé operace" stále probíhají.
Nejvýznamnějším potvrzeným vývojem je faktický pád Kidalu do rukou sil FLA. Mluvčí FLA Muhamad Elmaúlúd Ramadane řekl AFP, že jeho síly ovládají většinu města, zatímco guvernér Kidalu se ukrývá v bývalém táboře MINUSMA [někdejší stabilizační mise OSN v Mali]. Videozáznamy ověřené několika médii ukazují, jak bojovníci FLA vstupují do oficiální rezidence guvernéra a vztyčují nad ní vlajku. To je hluboce symbolické: Kidal byl klenotem vojenského tažení junty — byl znovu dobyt v listopadu 2023 s přímou podporou Afrického sboru a byl prezentován jak Goïtou, tak Moskvou jako důkaz účinnosti bezpečnostního partnerství mezi Ruskem a Mali. Toto vítězství bylo nyní zvráceno během jediného rána.
Předběžné zprávy citované blogem Militarnyj naznačují, že bojovníci FLA alespoň dočasně obsadili základnu Afrikakorpsu v Kidalu a údajně zabavili vybavení a materiál. Tři vrtulníky Afrikakorpsu byly pozorovány při hlídkování nad mezinárodním letištem Modibo Keita v Bamaku, což naznačuje, že ruské síly byly rozmístěny k obraně kolem hlavního města, místo aby prováděly protiútoky na severu. Tento rozdělený postoj chránící Bamako při ztrátě severu připomíná varování, že Afrikakorps je příliš rozptýlený na rozsáhlém operačním prostoru.
Co činí tuto ofenzivu kvalitativně odlišnou je konvergence dvou historicky soupeřících ozbrojených hnutí. Je to poprvé od roku 2012, kdy tuarežští separatisté (FLA) a džihádisté napojení na al-Kájdu (JNIM) koordinují v takovém operačním rozsahu a současně cílí na velení a řízení junty napříč severem i jihem země. (Velitelem islamistické organizace Džamáat Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM) je Abú al-Fadl, sám původem z vysoce postavené tuarežské rodiny z oblasti Kidalu a bývalý perkusista populární skupiny Tinariwen, průkopnice pouštního blues. V minulosti, před francouzskou operací Serval, již islamisté s Tuaregy spolupracovali - pozn. KD.) Útok představuje tři zlomy: geografický (zasahující jak hlavní město, tak severní centrum Tuaregů), politický (operační koordinace FLA-JNIM) a strategický (zaměřené na vojenský řetězec velení místo izolovaných posádek).
Tato ofenzíva nevznikla z ničeho. Během uplynulého roku JNIM systematicky utahovala smyčku kolem Bamaka, od září uvalila palivovou blokádu, vyčerpávala zásoby dronových raket [malijské státní armády] FAMa a využívala mezery v leteckém krytí použitím ukořistěných protiletadlových děl. JNIM také prokázala rostoucí sofistikovanost, protože bojovníci dokážou rychle proniknout hluboko do základen rychleji, než letectvo dokáže zareagovat, aniž by riskovalo civilní oběti. Rusko je hluboce zapojeno do tohoto konfliktu a jeho důvěryhodnost je přímo v sázce. Afrikakorps – přejmenovaný nástupce Wagneru, který je v Mali od roku 2021 – bojuje po boku FAMa a byl cíleně zasažen útoky. Moskva buduje stínový zbrojní dodavatelský řetězec přes guinejský přístav Konakry využívající schválené lodě k přepravě obrněných vozidel a dělostřelectva po souši do Mali, přičemž v první polovině roku 2025 dorazily do Bamaka přinejmenším tři velké konvoje.
Jak je u způsobu jednání Moskvy obvyklé, ruská strategická kalkulace v Sahelu je transakční: ochrana režimu výměnou za přístup ke zlatým dolům a dalším zdrojům, v kombinaci s politickým vlivem a vytlačením západních bezpečnostních partnerství. Tento model však vykazuje vážné napětí. Přímé bojové nasazení Afrického sboru kleslo mezi lety 2024 a 2025 o více než 33 %, z 537 na 402 incidentů, a od ledna 2026 bylo zaznamenáno pouze 24 incidentů měsíčně. Tento "nezúčastněný" strategický posun zanechal FAMa stále více ohroženou a nesoucí nepřiměřenou protiteroristickou zátěž.
Hlubším problémem Moskvy je, že navzdory letům nasazení se Africkému sboru nepodařilo zvrátit územní expanzi JNIM. JNIM dříve tvrdila, že zabila 50 ruských kontraktorů při jednom přepadení konvoje a analytici varovali, že pokud bude trajektorie pokračovat, může Rusko čelit ponížení, že bude nuceno opustit Mali, aniž by dodalo slíbenou bezpečnost. Pro Kreml by ztráta Mali znamenala významnou ránu pro jeho širší africkou pozici a důvěryhodnost modelu Afrického sboru, který se snaží exportovat po celém kontinentu.
