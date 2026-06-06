Putin odmítl Zelenského nabídku k setkání a znovu potvrdil své válečné cíle na Ukrajině
6. 6. 2026
Ruský prezident označil dopis Zelenského za nezdvořilý a uvedl, že nevidí smysl v osobním jednání
Vladimir Putin odmítl nabídku Volodymyra Zelenského na osobní setkání a místo toho trval na tom, že Rusko dosáhne svých válečných cílů na Ukrajině, včetně obsazení celého východního Donbasu.
Ve svém projevu na ekonomickém fóru v Petrohradu ruský prezident označil otevřený dopis svého ukrajinského protějšku obsahující tuto nabídku za nezdvořilý. Odmítl použít Zelenského jméno a označoval ho pouze jako autora dopisu. Na otázku, zda by se mohli setkat a projednat ukončení konfliktu, Putin odpověděl: „Zatím v tom nevidím smysl.“
Zelenského dopis, který byl zveřejněn ve čtvrtek, navrhoval setkání v třetí zemi, jako je Švýcarsko nebo Turecko. Uváděl, že diplomacie by měla vycházet ze současné frontové linie a že Ukrajina je připravena na úplné příměří po dobu trvání jednání.
Dopis také narážel na nedávné vojenské neúspěchy Ruska a rostoucí nedostatek paliva na Krymu způsobený ukrajinskými útoky na klíčové zásobovací trasy. Několik hodin před zahájením fóra ve středu zasáhly ukrajinské drony ropný terminál v Petrohradu, z čehož se do nebe valil černý kouř.
Putin tyto trapné údery na své rodné město odbyl a prohlásil, že jeho územní požadavky se nezměnily. Uvedl, že Rusko ovládá celou Luhanskou oblast – což Kyjev popírá – a více než 85 % Doněcké oblasti. Zopakoval svůj požadavek, aby se Ukrajina rovněž vzdala celé Chersonské a Záporožské oblasti.
Vyzval k „dlouhodobému míru“ a zeptal se: „O čem je tento dopis? Je to prostředek k vytvoření prostředí pro osobní setkání? Nebo má zajistit, aby k žádnému osobnímu setkání nedošlo? Myslím, že je to to druhé.“ V projevu k ruským vojákům řekl: „Pokračujte v práci, bratři.“
Zelenskyj uvedl, že Putinovo odmítnutí ukazuje, že Kreml nemá zájem konflikt ukončit. „Bohužel se ruská strana opět rozhodla pro válku. Všichni slyšeli tu odpověď. Slabou odpověď,“ řekl ve svém večerním videoprojevu. „Myslím, že tato odpověď zklamala mnoho lidí po celém světě.“
Putin uznal, že Rusko musí posílit svou protivzdušnou obranu, ale bagatelizoval stále úspěšnější ukrajinskou kampaň proti strategickým cílům. Ukrajinské drony zasáhly ve čtvrtek v noci pět ruských nákladních lodí v okupovaných jižních přístavech Mariupol a Berďansk a v Azovském moři.
Šéf ukrajinských bezpilotních sil Robert „Madyar“ Brovdi uvedl, že lodě přepravovaly vojenské palivo a ukradené ukrajinské obilí. Rusko oznámilo, že zahynulo pět námořníků z Ázerbájdžánu. Video z jejich lodi ukázalo rozsáhlé škody a zničený můstek.
Zelenského nejnovější mírová nabídka získala podporu klíčových spojenců, včetně Donalda Trumpa a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Zelenský se má v Londýně setkat s Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, aby vnesl nový impuls do snah o ukončení války.
Pozorovatelé naznačili, že dopis byl napsán s ohledem na ukrajinské spojence a s cílem popíchnout Putina. Obsahoval ostrou připomínku ruskému prezidentovi, jaké poučení z historie si mají vzít vládci. „Když Rusko ztratí trpělivost, nastane změna,“ stálo v něm.
Fóra v Petrohradu se zúčastnila americká delegace vedená předsedou komise pro výtvarné umění Rodneyem Mimsem Cookem Jr. Cook, který má na starosti projekt tanečního sálu v Bílém domě pro Trumpa, předal Putinovi pozdravy od amerického prezidenta.
Z místa v první řadě řekl: „Pane prezidente Vladimire Putine, velmi rád vás vidím … Miluji toto město a myslím, že to víte. Máte krásné rodné město. Srdečně vás pozdravuje váš přítel prezident Trump.“
Ve svém projevu na plenárním zasedání Putin odmítl tvrzení, že ruská ekonomika se hroutí kvůli vysokým nákladům na válku. Ofenzíva Kremlu vystavila finance země obrovskému tlaku, přičemž rostoucí ceny, zvýšení daní a nejvyšší náklady na půjčky za posledních dvacet let tvrdě zasáhly mnoho občanů.
Ekonomika se v prvním čtvrtletí roku 2026 propadla o 0,2 %, což byl první čtvrtletní pokles za tři roky, jelikož se zvyšoval tlak způsobený válkou a západními sankcemi. „Samozřejmě slyšíme ze všech stran kritiku, že se všechno zhroutilo,“ řekl Putin.
„Klesli jsme na stejnou úroveň, na jaké žily země eurozóny v posledních několika letech.“ Rusko usiluje o suverénní ekonomiku, řekl, a poté citoval Marka Twaina: „Zprávy o mé smrti jsou značně přehnané.“
Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, zasáhla ropná skladiště, rafinerie a exportní zařízení a ohrozila tak nejdůležitější zdroj příjmů Moskvy. Zmrazením ruských aktiv v zahraničí západní země podkopaly důvěru ve své vlastní měny, řekl Putin.
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