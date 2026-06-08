Ať žije sranda!
8. 6. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Proč má cenu být na světě? Jasně – děti, láska, kariéra... zámek s vodotryskem... moc... zvůle... buzerace..., ale (!) dokážete si někdo představit život beze srandy? Bez toho občasného záchvatu úlevného smíchu, kdy z vás úplně všechno alespoň na chvíli „spadne“? Kdy máte pocit, že vám rostou křídla i bez redbulu? Jak pan Werich krásně jmenuje všechny ty odrůdy tohoto jiného stavu od legrace přes bžundu, prču... až po onen orgasmus humoru – SRANDU!
Organizátoři pravidelné soutěže EPIGRAM a autoři, kteří neváhají zkoušet psát v tomhle nelehkém žánru, to vědí. Letos se jich přihlásilo kolem stovky. Mně je ctí, že jsem se mohl zúčastnit jako jeden z hodnotitelů. Je úžasné, že právě v téhle (šílené) době se najde tolik lidí ochotných vzít tužku a papír a pokoušet se slova srovnat do tvaru, který břinkne a zadrnčí. Krom toho, že jde o fantastickou kultivaci humoru je to i mazlení se s mateřským jazykem a vyhledávání jeho až extrémních možností. Co víc si přát v době, kdy pokud máte dostatečně chytrý mobil nepotřebujete vlastní hlavu.
Člověk si při čtení těchhle (jen rozsahem textu) mini dílek znovu a znovu uvědomuje jaký je to dar, když vás dobrá sranda navíc se satirickým dopadem vyhodí ze židle, pak asi minutu kuckáte smíchy a po těle se vám rozlije něco co by snad šlo nazvat libidem humoru. Kromě nestora Jana Wericha mne ještě napadl Jaroslav Samson Lenk se svým výrokem, že dobrá píseň (a to o epigramu platí nepochybně také) se pozná, když je to „Ty vole jak dyž kopne kůň!“
Moc si vážím lidí, kteří organizují takovou soutěž i těch, kteří se jí účastní. Odhodí všemi tak obdivovaný a protěžovaný digitální svět, vezmou tužku a papír a vtělí jednu obrovskou hroudu vědění do několika úžasně poskládaných slov. Ne všichni jsou samozřejmě přeborníci, ale to je úplně jedno.
Je to inspirující.
Je to alarmující.
Je to všeobjímající.
Je to prostě skvělé!
Největší mozky dějin věděly jak důležitý je dobrý humor pro očistu duše a jak mocnou zbraní je, pokud je použitý jako trefná satira. Od doby Karla Havlíčka z Borové se v tomto smyslu nezměnilo vůbec nic. Jen více lidí zkouší psát epigramy, a to je povznášející.
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