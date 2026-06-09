Britský premiér Starmer dal technologickým firmám ultimátum, aby zablokovaly sexuálně explicitní obrázky v mobilních telefonech dětí
9. 6. 2026
Společnosti jako Apple a Google mají čas do září na instalaci softwaru, jinak jim hrozí zákonná opatření, uvedl premiér
Apple a Google mají do září čas na instalaci softwaru, který zablokuje sexuálně explicitní obrázky v mobilních telefonech dětí, jinak jim hrozí zákonná opatření, která je k tomu donutí, uvedl v pondělí Keir Starmer.
Premiér uvedl, že technologické společnosti musí na smartphonech a tabletech aktivovat algoritmy pro detekci nahoty nebo jiná technická řešení, aby zabránily uživatelům pořizovat fotografie nebo sdílet obrázky genitálií, pokud nejsou majitelé mobilů ověřeni jako dospělí.
Pokud podniky nevyhoví do tří měsíců, bude v Británii předložen zákon, který bude vyžadovat, aby byla tato ochrana přidána do všech telefonů a tabletů prodávaných ve Velké Británii. Technologické firmy, které tak neučiní, by mohly čelit pokutám a jejich vedoucí pracovníci by mohli být trestně odpovědní.
Minulý měsíc Jess Phillipsová rezignovala na svůj post ministryně pro ochranu dětí s tvrzením, že Starmerovi se nepodařilo zavést změny, které by zabránily dětem ve Velké Británii pořizovat nahé snímky sebe samých.
Někteří poslanci Labouristické strany však premiérovi řekli, aby „přestal žádat“ technologické firmy o změny a místo toho rovnou přijal zákon.
Starmer v pondělí na London Tech Week uvedl, že díky tomuto plánu se Spojené království stane první zemí na světě, která dětem znemožní pořizovat, sdílet nebo prohlížet nahé snímky.
„Dnes vyzývám technologické společnosti působící v této zemi, aby zavedly kontrolní mechanismy, které dětem zabrání v odesílání a přijímání sexuálně explicitních snímků. Protože to není nemožný úkol,“ řekl.
„Pokud se tak nerozhodnou, pak budeme jednat a změníme zákon.“
Toto oznámení bylo vyvoláno prudkým nárůstem počtu oznámení o sexuálním zneužívání dětí. Britská Národní agentura pro boj proti kriminalitě (National Crime Agency) přijímá každý týden 1 700 oznámení. V loňském roce bylo devět z deseti snímků znázorňujících zneužívání dětí pořízeno samotnými dětmi, z nichž mnohé byly podvedeny nebo vydírány pachateli, které potkaly na internetu.
Počet případů online groomingu ve Velké Británii vzrostl na 7 000 ročně, přičemž organizované zločinecké gangy a sociální sítě profitují z prodeje a výměny obrázků a videozáznamů sexuálního zneužívání.
Díky těmto změnám bude sexuálním predátorům znemožněno vykořisťovat a zneužívat oběti prostřednictvím jejich zařízení a dětem bude znemožněn přístup k pornografii, uvedlo ministerstvo vnitra. Dospělí budou i nadále moci po ověření svého věku pořizovat, sdílet nebo prohlížet nahý obsah.
V Dolní sněmovně Melanie Wardová, labouristická poslankyně za Cowdenbeath a Kirkcaldy, řekla: „Je na čase přestat žádat firmy provozující sociální sítě, aby zajistily bezpečnost svých produktů, a místo toho začít vyžadovat, aby tak činily prostřednictvím regulace.“
Clive Efford, labouristický poslanec za Eltham a Chislehurst, uvedl, že „sociopati“ provozující platformy sociálních sítí se o blaho dětí vůbec nezajímají. „Jediná zpráva, kterou vyslechnou, je, pokud bude předložen zákon, který bude účinný a vyšle jim jasný signál.“
Návrh je koncipován tak, aby doplňoval zákon o online bezpečnosti (Online Safety Act), který vyžaduje, aby firmy měly zavedeny postupy pro odstraňování materiálů, které jsou nezákonné nebo škodlivé pro děti.
Ani Apple, ani Google nenabízejí systém blokování nahoty, který by fungoval v celém operačním systému.
Apple zavádí ve Velké Británii ověřování věku pro uživatele iPhone a iPad, kteří jsou požádáni, aby potvrdili, že jsou dospělí, aby měli přístup k určitým službám, jako jsou aplikace pro osoby starší 18 let. Uživatelům, kteří svůj věk nepotvrdí nebo jsou nezletilí, se automaticky zapnou filtry webového obsahu.
V loňském roce zavedl Google opatření k detekci a rozmazání nahých obrázků a k vydávání varování, když se dítě pokusí tyto obrázky otevřít, odeslat nebo přeposlat.
Zdroje z Whitehallu uvedly, že zatímco ministerstvo vnitra návrh „na 100 %“ podporuje, panují obavy, že ministerstvo financí by mohlo být náchylné k nátlaku ze strany technologických společností slibujících dodatečné investice.
Jeden zasvěcený zdroj se ptal, zda se „tech bros v úřadu premiéra“ – což je odkaz na poradce Starmera – také nepokusí tyto plány zbrzdit.
Phillipsová navrhovanou legislativu uvítal, ale dodala: „Vláda musí být při vypracovávání nových pravidel, která mají zabránit dětem v pořizování, sdílení nebo prohlížení nahých obrázků, naprosto jasná ohledně svých červených čar. Nesmí být přecitlivělá a nakonec přejímat červené čáry od technologických společností. A musí nyní začít připravovat robustní legislativu pro případ neúspěchu za tři měsíce.“
Skupiny na ochranu občanských svobod vyjádřily obavy, že technologické společnosti zavedou změny, které ohrozí anonymitu a soukromí. Silkie Carlo, ředitelka organizace Big Brother Watch, uvedla, že tyto plány by mohly „znamenat konec anonymity a soukromí na internetu“.
Společnost Google uvedla: „Google se intenzivně věnuje ochraně dětí na internetu. Konstruktivně spolupracujeme s britskými partnery na hledání účinných řešení, která zachovají soukromí, zabrání šíření škodlivého materiálu a zároveň zajistí bezpečné digitální prostředí pro mladé lidi.“
Zdroj v angličtině ZDE
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