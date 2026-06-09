Krize na Blízkém východě: Donald Trump tvrdí, že Írán sestřelil vojenský vrtulník a USA „musí“ reagovat
9. 6. 2026
„Spojené státy musí na tento útok nutně reagovat,“ uvedl americký prezident
Prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že Írán sestřelil americký vojenský vrtulník a že Spojené státy „musí“ reagovat.
V prohlášení na Truth Social Trump uvedl, že byl informován, „že včera v noci Íránci sestřelili jeden z našich vysoce sofistikovaných vrtulníků Apache, který hlídkoval nad Hormuzským průlivem.“
Ačkoli piloti vyvázli bez zranění, „Spojené státy musí na tento útok nutně reagovat“.
Ačkoli Donald Trump uvedl, že to byl Írán, kdo sestřelil americký vojenský vrtulník, Centrální velitelství USA na X zveřejnilo, že příčina je stále předmětem vyšetřování.
Vrtulník AH-64 Apache armády havaroval poblíž pobřeží Ománu a záchranné práce probíhaly v pondělí v 19:33 EST – v úterý brzy ráno místního času, podle Centcomu.
Dva členové posádky, kteří hlídkovali v regionálních vodách, byli zachráněni asi za dvě hodiny a jsou ve stabilním stavu.
Těsně předtím, než Donald Trump zveřejnil na Truth Social, že Írán sestřelil vojenský vrtulník a USA „musí“ reagovat, zveřejnil Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač, na X:
„Dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Porušte své závazky a my přejdeme k tomu, co umíme nejlépe. Jezdíte na koni, kterého jste osedlali!“
- Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelský letecký útok na jižní město Tyre, který předcházel izraelskému vojenskému varování v úterý, zabil nejméně osm lidí a dalších 32 zranil, přičemž poznamenalo, že počet obětí je předběžný. Státní agentura National News Agency (NNA) o útoku informovala krátce předtím, než izraelská armáda vydala varování k evakuaci celého města a okolních oblastí před tamními útoky.
- Izraelská armáda v úterý uvedla, že její jednotky zabily ozbrojence, kterému se podařilo proniknout na izraelské území z Libanonu a zahájit palbu na její vojáky. „Před krátkou dobou jsme obdrželi první zprávu o střelbě na vojáky IDF operující v oblasti hřebene Ramim,“ uvedla armáda s odkazem na horskou oblast rozkládající se mezi Izraelem a Libanonem.
- Velká Británie, Kanada, Francie a Norsko v úterý oznámily nové koordinované sankce proti izraelským sítím zapojeným do financování, umožňování a páchání násilí na Izraelem okupovaném Západním břehu. Tento krok následuje po eskalaci násilí ze strany izraelských osadníků, které má podle diplomatů za cíl podkopat vyhlídky na vznik palestinského státu.
- Francie zakázala vstup do země izraelskému krajně pravicovému ministru financí Bezalelu Smotrichovi v rámci koordinovaných sankcí s dalšími zeměmi kvůli násilí osadníků proti Palestincům. Smotrich je druhým členem izraelské vlády, jemuž byl v posledních měsících zakázán vstup do Francie, poté co byl 23. května vykázán ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir za posmívání se aktivistům zadrženým izraelskými vojáky z flotily směřující do Gazy, která vezla pomoc pro palestinská území.
- V telefonickém rozhovoru s BBC Donald Trump uvedl, že při včerejším rozhovoru s Benjaminem Netanjahuem, s nímž se údajně během války stále více rozčiloval, zdůraznil potřebu „použít hodně zdravého rozumu“. „Jediné, co jsem řekl, bylo: ‚Musíme použít rozum‘. Jsme velmi blízko k podpisu velmi silné dohody, velmi dobré dohody,“ řekl Trump o rozhovoru. „Žádné jaderné zbraně, nic. Víte, musíme používat hodně zdravého rozumu. Bylo to v pořádku.“
- Trump uvedl, že mírová dohoda s Íránem je v „závěrečné fázi“, a naznačil, že Hormuzský průliv by se mohl otevřít za „dva nebo tři dny“, pokud bude s Teheránem uzavřena dohoda. „Otevře se ihned po podpisu,“ řekl novinářům na letištní ploše letiště JFK poté, co v pondělí večer sledoval finále NBA, a trval na tom, že Íránu nebudou podle podmínek dohody povoleny jaderné zbraně.
- Hizballáh, mocná libanonská militantní skupina podporovaná Íránem, poděkovala Íránu za útok na Izrael „na obranu“ libanonského lidu a naznačila, že libanonská vláda by měla této příležitosti využít ke zlepšení vztahů s Teheránem. V úterním prohlášení Hizballáh uvedl, že libanonské úřady by měly „využít této příležitosti a urovnat své oficiální vztahy s Islámskou republikou způsobem, který bude sloužit zájmům obou zemí.“
- Generální tajemník OSN Antonio Guterres v úterý uvedl, že je „hluboce znepokojen“ obnovenou eskalací násilí na Blízkém východě. „Všechny útoky musí okamžitě ustat. Příměří v Libanonu, Íránu a Gaze musí být plně dodržováno,“ uvedl v příspěvku na X.
- Dron amerického námořnictva našel a zachránil dva členy posádky amerického útočného vrtulníku Apache z vod Hormuzského průlivu, sdělilo agentuře Reuters Velitelství centrálních sil americké armády.
- Íránský fotbalový svaz (FFIRI) v úterý uvedl, že jeho přidělené vstupenky na mistrovství světa byly staženy jen několik dní před jeho začátkem, což znemožnilo fanouškům, kteří již měli naplánovanou cestu, zúčastnit se zápasů svého týmu. „A to navzdory skutečnosti, že mnoho íránských fotbalových fanoušků, spoléhajících se na oficiálně oznámený postup, již učinilo nezbytné plány k účasti na zápasech,“ dodala FFIRI ve svém prohlášení.
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