Channel 4 News: Válka na Blízkém východě a nejisté příměří
8. 6. 2026
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Moderátor živě z Teheránu, Channel 4 News, pondělí 8. června 2026, 19 hodin: Írán a Izrael se opět dostaly do války a vzájemně na sebe shazovaly bomby. A dnes večer se zastavily. Ustoupili od propasti? Teheránské Náměstí svobody, 5 minut od izraelských leteckých úderů dnes ráno. Ale byla to jen jednodenní válka?
Dobrý večer z íránského hlavního města. Jak zdejší vláda říká, její raketové údery skončily, pokud Izrael nebude bombardovat Libanon. Izrael na oplátku říká, že na Írán nezaútočí, ale trvá na tom, že bude reagovat, pokud Hizballáh v Libanonu znovu vystřelí rakety na severní Izrael.
Válka, která včera v noci náhle znovu propukla, je tedy i dnes večer jen krůček od vypuknutí, přičemž válčící strany drží na uzdě jen tenká hranice odstrašení a výhrůžek, zatímco prezident Trump se snaží uzavřít dohodu o znovuotevření Hormuzského průlivu a v jižním Libanonu pokračují boje mezi Hizballáhem a izraelskými silami.
Vysíláme také z křesťanské vesnice, která zůstala téměř nedotčena, vedle zcela zničené šíitské muslimské vesnice.
"Poselství naší církve je mír."
Ale všude kolem nás slyšíme zvuky války.
"Samozřejmě. Celou noc budete slyšet jen tuto hudbu."
Moderátor: Írán tedy tvrdí, že přestane útočit na Izrael, a Izrael tvrdí, že přestane útočit na Írán na žádost Donalda Trumpa. Takto se situace vyvinula po 25 hodinách konfrontace. Írán začal v noci odpalovat vlny raket směrem k Izraeli v reakci na nedělní izraelské údery na Bejrút.
Původním cílem byla letecká základna Ramat David, kterou Teherán považuje za klíčovou pro izraelskou válku s Hizballáhem. Íránská revoluční garda uvedla, že zaútočila také na dvě letecké základny dále na jihu. Ačkoli byl izraelský obranný systém z velké části účinný, v této izraelské osadě na severu okupovaného Západního břehu Jordánu byly poškozeny domy.
Izrael odpověděl palbou a v Teheránu, Isfahánu a Tabrízu byly slyšet hlasité výbuchy. Zasažen byl také tento petrochemický závod v Mašhadu na jihozápadě Íránu. Jemenské hnutí Húsiů, podporované Íránem, také ostřelovalo Izrael a vyhrožovalo izraelským plavidlům v Rudém moři, což by mohlo mít obrovský dopad na další klíčovou námořní trasu pro světový obchod.
Za chvíli budu hovořit s naší zahraniční redaktorkou Lindsay Hilsumovou v Bejrútu a naší americkou redaktorkou Anushkou Astanovou ve Washingtonu. Nejprve však přinášíme kompletní přehled událostí dneška s naším zahraničním korespondentem Paraicem O'Brianem.
Reportér: Donald Trump nadále trvá na tom, že jsme na pokraji míru. Z pohledu Íránu to včera večer vypadalo spíše jako návrat k válce. Příznivci režimu v Íránu jásali, když nad jejich hlavami proletělo nejméně 20 balistických raket vystřelených na Izrael. Ty byly buď zachyceny, nebo dopadly na volné plochy bez obětí. Jednalo se však o první přímý íránský raketový útok na Izrael za téměř dva měsíce. Dnes ráno pak íránem podporovaní Húsíové v Jemenu porušili příměří a vystřelili na Izrael 2 balistické rakety. Ani jedna nedosáhla svého cíle. Poté, v návaznosti na své předchozí útoky na Rudém moři, vyhlásili blokádu izraelských lodí v této oblasti, ačkoli většina lodní dopravy se této oblasti již vyhýbá.
To vše jako odvetu za izraelské údery na cíle spojené s Hizballáhem v Bejrútu o víkendu. Trump údajně řekl Netanjahuovi, aby to nedělal. Ten to však udělal, i když je nepravděpodobné, že by k tomu došlo bez vědomí USA, což dnes Íránci zdůrazňovali:
"Amerika nese přímou odpovědnost za jakékoli akce, které sionistický režim provádí v souvislosti s porušováním regionálního míru a bezpečnosti vůči Íránu."
Izrael reagoval na odpálení raket provedením vlastních leteckých úderů na cíle ve středním a západním Íránu. Během noci izraelské letectvo zasáhlo 9 íránských systémů protivzdušné obrany a petrochemický komplex.
Donald Trump se krátce po 5:30 ráno vyjádřil na sociálních sítích. USA, "Izrael a Írán musí okamžitě přestat střílet," napsal. Asi o hodinu později pak zveřejnil, že obě strany usilují o okamžité příměří. ŮZávěrečná jednání o míru pokračují, pokud jim v tom nezabrání ignorance nebo hloupost.ů Dále již po několikáté prohlásil, že mír je téměř na dosah a že, cituji, „věci by se měly hýbat rychle“.
Dnes odpoledne Íránci oznámili prozatímní konec odvetných útoků, ale varovali, že pokud Izraelci znovu zaútočí na Libanon, budou následovat další.
Rakety přinášejí nejen nálože, ale i vzkazy. Co nám tedy posledních 48 hodin říká o tomto vratkém příměří? Írán chce, aby USA a Izrael věděly, že pro ně je útok na Bejrút rovnocenný útoku na Teherán a že jakékoli trvalé příměří musí zahrnovat i Libanon. Po léta byl Hizballáh zástupcem Íránu.
Expert: "Byl vytvořen za účelem ochrany Teheránu před Izraelem. Nyní Írán chrání Hizballáh před izraelským vlivem. Pokud nebudou chránit Hizballáh, budou izolovaní, osamocení a odsouzeni k neúspěchu."
Posledních 24 hodin také ukázalo, že Írán je ochoten rychle eskalovat situaci, pokud nedojde k posunu v otázkách, které jsou pro něj při jednáních o příměří důležité, jako je například uvolnění íránských aktiv. O víkendu byl na to dotázán Trump.
"Odblokoval byste nějaké íránské aktiva nebo zrušil nějaké sankce předem jako součást jakékoli dohody?"
Trump: "Ne. To by přišlo až poté, co by odevzdali své zařízení na obohacování uranu."
Jak rozhovor pokračoval, situace se začala zhoršovat. Prezident nakonec rozčileně odešel.
Trump: "Musíte si urovnat vztahy s tiskem."
Teheránští vyjednavači budou na takové epizody nahlížet a interpretovat je jako známky slabosti a vzteku.
Moderátor: Zatímco Izrael tvrdí, že zastavuje útoky zde v Íránu, bude pokračovat v boji v jižním Libanonu, pokud bude napaden Hizballáhem, a IDF potvrdila, že v tom bude pokračovat. To je něco, co Írán považuje za porušení příměří. Co se tedy v takovém případě přesně stane, je stále nejisté. Při dnešních izraelských útocích v Libanonu bylo zabito dvanáct lidí a od března, od začátku tohoto konfliktu, přišlo jen v Libanonu o život asi 3 500 lidí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová podává zprávu z Bejrútu.
Reportérka: Úklid po včerejších útocích na Bejrút, které znovu roznítily širší válku. Írán říká, že pokud Izrael znovu zaútočí na libanonské hlavní město, bude, stejně jako dnes, přímo reagovat.
Libanonská vláda uvádí, že od údajného příměří 16. dubna provedl Izrael na Libanon 3 491 leteckých útoků. Nezastavily se na jihu a dnes znovu zasáhly Tyros.
Libanon se nachází v nemožné situaci, kdy je pětina jeho území okupována Izraelem a Írán ovládá Hizballáh, který denně útočí na Izraelce.
Jeli jsme na jih z Bejrútu po silnici, kterou libanonská armáda nedávno zajistila, alespoň prozatím, směrem na východ k hoře Hermon. Jsme asi 5 kilometrů od hranic s Izraelem. Šíitská vesnice Dibin byla izraelskými bombami zcela zničena. Izraelští okupační vojáci se stáhli teprve před několika dny.
Buldozer OSN začal odklízet trosky a libanonské ozbrojené síly se sem nastěhovaly. Na obzoru se tyčí kříž z křesťanské vesnice Mar Jaoun, vzdálené necelé dva kilometry. Vzhledem k tomu, že se libanonská armáda vrátila do vesnic v okolí, měli by se lidé cítit bezpečněji. Ale všichni, s nimiž jsem mluvil, jsou nervózní. Nevědí, co izraelští vojáci udělají dál. A i když je Marjayoun možná enklávou míru, Izraelci stále okupují celé okolí a neprojevují žádné známky toho, že by se chystali odejít.
Trosky z izraelského protiletadlového systému Iron Dome poškodily věž kostela sv. Jiří. Kněz si zvykl na zvuk raket Hizballáhu, které jsou zachycovány, když letí nad hlavou. Nyní střílí na Izrael jak Hizballáh, tak Írán.
Kněz: "Poselstvím naší církve je mír."
Reportérka: Ale kolem nás slyšíme zvuky války.
Kněz: "Samozřejmě, to nic není. Včera v noci, celou noc, jste mohli slyšet tuto hudbu."
Reportérka: Izraelští vojáci nařídili křesťanům v Marjounu, aby vyhnali uprchlíky, kterým poskytovali útočiště, pro případ, že by u nich skrývali členy Hizballáhu, čímž vrazili klín mezi obě komunity.
"Jsou z naší společnosti. Ale není důvod říkat mému bratrovi: „Jdi mi z cesty, jdi z mého města. Nebuď tady.“ Máme teď mezi sebou velký problém, jasné?"
Reportérka: Nabatea, hned na západ od Marjahunu, je každý den napadána Izraelem, zatímco svět se modlí, aby válka mezi USA a Íránem znovu nezačala. Tady se jen modlí, aby je nechali na pokoji, aby mohli znovu žít společně, prostě jen žít.
Vidíte tedy, že Izrael dnes v útocích na jižní Libanon nepolevuje a nemá v úmyslu to udělat. Ale zajímalo by mě, jestli je dnes premiér Netanjahu trochu znepokojený, protože prezident Trump se postavil spíše do role zprostředkovatele mezi Íránem a Izraelem než do role partnera Izraele. Je jasné, že se nechce vracet do války. Je jasné, že chce dohodu. A Írán se možná bude snažit trvat na tom, aby Izrael přestal útočit na jih Libanonu i na Bejrút a případně se stáhl ze své okupace. Libanon se samozřejmě uprostřed toho všeho cítí poněkud bezmocný.
Dnes ráno jsem se sešla s libanonským ministrem spravedlnosti Adelem Nasserem a zeptala jsem se ho, jak události posledních 36 hodin ovlivnily Libanon.
Ministr: Dnes platíme cenu za nepřiměřenou reakci Izraele a za vměšování Íránu a za to, že Írán využívá Libanon jako svou vojenskou základnu. Čelíme jim všem. Jsme malá země a čelíme velmocím, protože obě disponují vojenskými prostředky, které Libanon nemá.
Reportérka: Co chcete, aby Američané udělali?
Ministr: Američané dnes pomáhají nebo podporují jednání ve Washingtonu, přímá jednání, která se vedou. A očekáváme, že otázka Libanonu zůstane zcela nezávislá na jednáních, která se vedou mezi Spojenými státy a Íránem, protože se domníváme, že bychom neměli být v rukou Íránu. To je jedna věc. Druhou věcí je podpora Libanonu, aby Izrael zaujal jiný postoj k situaci v Libanonu.
Reportérka: Zdá se však, že vláda, vaše vláda, nemá žádnou moc, žádný vliv ani ve vaší vlastní zemi.
Ministr: Ne, Libanon je odhodlán a vláda je odhodlána zajistit si monopol na použití síly. Je velmi důležité pokračovat v procesu demontáže vojenské infrastruktury Hizballáhu, ale nezaměňovat to s šíitskou komunitou.
Reportérka: Co tedy děláte? Co říkáte vesničanům na jihu? Říkáte, že Hizballáh je odpor, že Hizballáh alespoň bojuje proti Izraeli, zatímco národní armáda nedělá nic.
Ministr: Je jasné, že Hizballáh není schopen bránit jih, takže mluvit o obraně jihu prostřednictvím Hizballáhu je mýtus, není to pravda a během této dlouhé doby se ukázalo, že to není pravda.
Moderátor: Libanonský ministr spravedlnosti hovořil s Lindsay v Bejrútu. Nyní se ke mně připojuje Mohammad Morandi, profesor na Teheránské univerzitě a bývalý poradce íránského vyjednávacího týmu pro jaderné otázky. Chci říct, že tahle jednodenní válka byla ve skutečnosti o tom, co se stalo v Libanonu, ale libanonský prezident právě poslal Íránu vzkaz, že je obrovský rozdíl mezi tím, když nám pomáháte, a tím, když se vměšujete. Ničíte tu zemi kvůli svým vlastním zájmům.
Mohammad Morandi: Libanonský prezident byl dosazen Američany a Saúdy. To ví každý. Podívejte se na výsledky posledních parlamentních voleb. Koalice Hizballáhu získala třikrát více hlasů, než kolik jich ve skutečnosti dostala.
Moderátor: Je to libanonský prezident a Írán nyní využívá Libanon jako jakousi...
Mohammad Morandi: Írán využívá Libanon? Írán přinesl oběti pro Libanon. Riskovali jsme válku kvůli Libanonu. Dnes ráno vystřelili rakety na naše město. Byl jste tady. Udělali jsme to pro libanonský lid.
Moderátor: Jaká je tedy pozice Íránu? Myslím tím, stal se Bejrút červenou čarou, že pokud bude Bejrút napaden, Írán zaútočí na Izrael?
Mohammad Morandi: Podívejte, nejprve vám něco velmi jasně řeknu. Američané svrhli syrskou vládu a dosadili Al-Káidu. Al-Káida jim pomáhá. Počkejte, jen chvilku.
Moderátor: Nechoďme touto cestou.
Mohammad Morandi: Jo, ne, jen vám říkám, co se děje v Libanonu. Na východě zablokovali Hizballáhu cestu k získání podpory. Libanonský prezident, o kterém mluvíte, a premiér brání libanonským uprchlíkům v odchodu do jiných zemí. do různých částí své země, do různých částí země. Jinými slovy, nesmí se pohybovat uvnitř své vlastní země. Proč? Protože jimi pohrdají a protože jsou s Američany. A pak je Izraelci bombardují z jihu. Íránci tedy vidí, že libanonská vláda konspiruje se zahraničními mocnostmi. Lidé v Libanonu, lidé na jihu, jsou obklíčeni. Íránci tedy udělali humanitární, spravedlivý a odvážný čin, když pohrozili izraelskému režimu, protože ten prohlásil, že chce srovnat Bejrút se zemí.
Moderátor: Chápu ten argument, chci říct, kde jsme na konci těchto 24 hodin, pokud jde o íránské červené čáry? Je nyní jasné, že Izrael nemůže útočit nikde mimo jih, ale že bude tolerovat, aby válka na jihu pokračovala tak, jak tomu bylo dnes? Když Írán řekl, že přestane útočit.
Mohammad Morandi: No, Íránci dnes v armádě něco řekli, řekli něco o jihu, takže to nechali nejasné. Takže v budoucnu, pokud izraelský režim spáchá zvěrstva na jihu, myslím, že Íránci na něj znovu zaútočí. Ale pokud se dotknou Bejrútu, nepochybujte o tom, že Íránci izraelský režim rozdrtí. Nakonec Íránci řekli, a to je něco, o čem Íránci a Američané vyjednávali, alespoň prostřednictvím zpráv, a téměř se na tom dohodli. Ale Trump stále couvá. Příměří v Libanonu, normalizace plavby Hormuzským průlivem, navrácení ukradeného íránského majetku a zrušení obklíčení íránských přístavů. Víte, že jde o hladové obléhání. Brání dovozu potravin. Brání dovozu léků. Brání dovozu zásob.
Moderátor: Myslíte si tedy, že Trump je překážkou dohody? Že stačí, aby řekl ano, a on neříká ano.
Mohammad Morandi: Joe Kent, když odstoupil z funkce v boji proti terorismu a byl jmenován Trumpem, řekl, že tato válka není kvůli íránskému jadernému programu. Írán nevyrábí jaderné zbraně. Řekl, že Írán není hrozbou pro Spojené státy. Řekl, a to bylo na začátku války, že jde o izraelskou lobby, izraelský režim a sionistickou lobby. Sionisté jsou ti, kdo na něj vyvíjejí tlak, a jsou to oni, kdo ničí globální ekonomiku. Jinak bychom vůbec neměli válku. A po 39 dnech války, ve které jsme porazili Spojené státy, by v rámci příměří došlo k normalizaci obchodu a dnešní situace by nebyla taková, jaká je.
Moderátor: Dnes jsem byl tady v Teheránu v ulicích a mluvil s obyčejnými lidmi na ulici. Byli tak naštvaní z myšlenky, že se válka vrátí. Opravdu je štvalo, jaké ekonomické škody to způsobuje. Jste si jistý, že tato země má na ulici stejnou trpělivost, jakou máte vy a lidé ve vládě?
Mohammad Morandi: Myslíte tím, že lidé na ulicích Teheránu skutečně vyjadřují své názory? To není to, co slyším v západních médiích. Slyším, že je každý den střílíme na ulicích. Ne, lidé v Íránu toho mají dost. Vždycky říkají, že toho mají dost, protože mají právo to říkat. A taková je íránská společnost a my jsme na to hrdí. Ale jsme ve válečném stavu a je to těžké. Íránci však vědí, že jde o válku o přežití země. Pro Američany je to válka z vlastní vůle. Pro nás je to válka o přežití, protože víme, že pokud ustoupíme, Američané k nám nebudou spravedliví. Budou pokračovat v agresi.
Moderátor: Mohammade Mirandi, moc vám děkuji. Jak to tedy vypadá s USA v těchto křehkých mírových jednáních? Ze Washingtonu se ke mně připojuje americká redaktorka Anushka Astana. Anushko.
Reportérka: Je to známka šíleného světa, ve kterém právě žijeme, že poté, co Írán vystřelil ty rakety na Izrael, první věc, kterou Donald Trump zřejmě udělal, bylo přijmout hovor od novinářů, včetně Baraka Ravida z Axiosu, a sdělit mu opravdu zásadní věci. Víte, ta myšlenka, že řekl Netanjahuovi, aby nereagoval. Takže když mluvil s Ravidem předtím, než mluvil s Netanjahuem, Ravid se vrátil, aby nám řekl, co Trump řekl izraelskému premiérovi, jakmile k tomu hovoru došlo, a naznačil, že řekl: „Bibi, raději buď opatrný, protože by ses brzy mohl ocitnout tváří v tvář Íránu sám.“
Takže velmi tvrdý telefonát. Nyní víme, že Izrael skutečně reagoval, ale Trump nám velmi rychle sdělil, že přestanou střílet, že dojde k dalšímu příměří, a jasně tak ukázal, že má na Izrael stále obrovský vliv. Myslím si však, že to podtrhuje skutečnost, že po zahájení této války s Izraelem měli oba odlišné motivace.
Benjamin Netanjahu to vždy chtěl dotáhnout do vojenského konce. Írán má mezitím v ruce více trumfů, než si původně možná myslel. A tak se drží zpátky, pokud jde o skutečné uzavření dohody, což je důvod, proč se Donald Trump ocitl, jak mi to minulý týden řekl jeden z jeho bývalých poradců, mezi mlýnskými kameny.
Moderátor: Děje se tedy spousta věcí, ale Donald Trump ani není v Bílém domě.
Reportérka: Ne, my jsme tady, ale Donald Trump ne. Dnes ráno se probudil ve svém golfovém klubu v Bedminsteru. Abych byla spravedlivá, měl pak čas na jednání, při kterém se o tom jistě bavili.
Jsem rozhodně pro flexibilní práci, ale tohle je prezident, který nám řekl, že musel vynechat svatbu svého vlastního syna, protože musel být o víkendu ve Washingtonu kvůli tomu, co se dělo na Blízkém východě. Dnes není ve Washingtonu, protože jde na basketbalový zápas Knicks v New Yorku, důležitý zápas, to musím říct. Také za mnou postavil stadion UFC pro sportovní událost, která se koná tuto neděli. Někdo mi řekl, že rád využívá sport k posílení své popularity tváří v tvář nepopulární válce. No, tento týden nás čeká velký, velký moment, ta nejvýznamnější sportovní událost ze všech, mistrovství světa ve fotbale, a proto Donald Trump nechce, aby se toto příměří znovu porušilo.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje z Massachusetts velvyslankyně Wendy Shermanová, která byla náměstkyní ministra zahraničí USA za prezidenta Bidena a vedoucí vyjednavačkou při uzavření jaderné dohody s Íránem v roce 2015. Děkuji, že jste se k nám připojila. Myslím tím, že Donald Trump řekl, zatímco mezi Íránem a Izraelem létaly rakety, že on má poslední slovo. Tak to vypadalo i vám?
Wendy Sherman: Myslím, že to je poněkud sporné. Upřímně řečeno, přála bych si, aby prezident přestal vyjednávat na veřejnosti a vedl spíše soukromé rozhovory. Jak víte, a jsem si jistá, že to novináři milují, kdokoli mu může zavolat, a on často zvedne telefon a pak se snaží posílat vzkazy veřejně. Je zřejmé, že on a izraelský premiér dospěli k dohodě, v rámci které premiér podnikl určité odvetné kroky proti Íránu, ale zároveň ustoupil, jak prezident doufal, v naději, že se prezidentovy snahy o vyjednávání skutečně posunou vpřed. Myslím, že nejtěžší na tom je, že prezident je, jak řekla Anushka, mezi mlýnskými kameny. Existuje způsob, jak se z této patové situace dostat, vrátit energetické trhy tam, kam patří, a skutečně se dostat k jaderným jednáním. Ale zatím není ochoten zaplatit cenu za to, aby to udělal.
Moderátor: Chci říct, jediné, co ve svých víkendových rozhovorech o jaderných jednáních skutečně řekl, bylo, že Írán souhlasil, že nebude mít jadernou zbraň. No, to říkal vždycky. Takže vlastně nesouhlasil s ničím novým, že?
Wendy Sherman: O ničem takovém nevím. Prezident občas říká, že Írán souhlasil buď s ředěním svého vysoce obohaceného uranu, nebo s jeho odvozem ze země. Ale samozřejmě to vše vyžaduje ověření a monitorování, aby se dalo přesně zjistit, zda se to stalo tak, jak tvrdí. A zatím jsme se nikam nedostali. Tento týden zasedá Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a bude velmi zajímavé sledovat tamní diskusi. Příští týden se prezident Trump zúčastní summitu G7 ve Francii, což je, pokud se nemýlím, poprvé od roku 2019. Bude se diskutovat o několika věcech, ale jednou z nich bude, jak odminovat Hormuzský průliv. Samozřejmě musí nejprve dosáhnout dohody, že průliv může být otevřen proti něčemu, co se uzavřelo teprve poté, co Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa vstoupily do války.
Moderátor: A skutečně, Írán trvá na tom, že musí mít kontrolu. A pod kontrolou si lidé představují, že to znamená také nějaký poplatek nebo mýtné. Myslím tím, že kdyby žili v zázračném světě, kde by byli schopni potlačit politiku a hrdost a všechno to a říct: „Paní velvyslankyně, vy jste to udělala minule. Můžete přijít, pomoci a převzít to?“ Co byste udělali?
Wendy Sherman: Nedokážu si představit, že by se to stalo. Odpověď je tedy velmi snadná. Myslím, že prezident považuje nás všechny, kteří jsme se na těch jednáních podíleli, za hlupáky, jak má v poslední době ve zvyku lidi nazývat.
Myslím, že problémem je, že k tomu, aby se s Íránem skutečně vedla jednání o jaderném programu, je potřeba tým, velký tým. Měli jsme nejen jádrový tým, který jsem měla tu čest denně vést, ale doslova stovky lidí v americké vládě, samozřejmě ministryni Clintonovou a poté Kerryho a ministra z ministerstva energetiky a prezidenta Obamu, kteří znali každý detail dohody. Abbas Rachi, který je současným ministrem zahraničí, byl mým protějškem během těchto jednání. Udělali jsme to jako multilaterální dohodu s dalšími zeměmi v Evropě, s Ruskem a Čínou. A samozřejmě se všechny tyto vztahy nyní značně změnily. Čeká nás tedy velký úkol. Jsem ráda, že Witkoff a Kushner, prezidentovi vyslanci, navštívili naši jadernou laboratoř, aby se skutečně něco naučili a setkali se s týmem odborníků. Budou naprosto nezbytní, pokud se Witkoffovi a Kushnerovi někdy podaří skutečně zahájit přímá jednání s Íránem.
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