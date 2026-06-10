Krize na Blízkém východě: USA dnes opět „tvrdě“ zasáhnou Írán, tvrdí Trump
10. 6. 2026
Prezident hovořil s novináři a prohlásil, že USA byly blízko dohody, ale Írán „s námi hraje jako s hlupáky“
Trump: USA dnes „tvrdě“ zasáhnou Írán poté, co selhala mírová jednání
Trump uvedl, že USA byly „opravdu blízko“ k dosažení dohody s Íránem, ale obvinil tuto blízkovýchodní zemi, že „s námi hraje jako s hlupáky“.
V rozhovoru s novináři řekl:
Uvidíme tedy, co se stane. Ale včera jsme je tvrdě zasáhli a dnes je zasáhneme znovu tvrdě.
Pro případ, že jste to zmeškali, pro případ, že nezapínáte televizi a… uvidíme, jak to s tou dohodou dopadne.
Byli jsme opravdu blízko dohodě. Ale oni nás pořád tahají za nos. Pořád si z nás dělají blbce.
Dodal:
S Íránem spolupracuji už několik měsíců a oni by tu dohodu měli podepsat. Je to dobrá dohoda.
Nedává jim právo mít jadernou zbraň. Ve skutečnosti jim zcela zakazuje, aby kdykoli měli jadernou zbraň.
Pezeshkian: Írán se nevzdá tváří v tvář žádnému tlaku ani hrozbě
Íránský prezident Masoud Pezeškian zveřejnil na X krátce poté, co Donald Trump novinářům sdělil, že USA dnes opět tvrdě zasáhnou proti Íránu, že hrozby zaměřené na infrastrukturu nejsou projevem síly, ale „známkou zoufalství“.
Pezeškian dodal, že Írán – opírající se o znalosti a schopnosti svých odborníků, národní jednotu a solidaritu – bude pevně stát proti jakémukoli tlaku či hrozbě.
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- Trump uvedl, že USA byly „opravdu blízko“ k dosažení dohody s Íránem, ale obvinil tuto blízkovýchodní zemi, že „s námi hraje jako s hlupáky“. V rozhovoru s novináři řekl: „Uvidíme, co se stane. Ale včera jsme je tvrdě zasáhli a dnes je zasáhneme znovu tvrdě.“
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