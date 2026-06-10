Myanmar: Více než 40 civilistů zabito při řádění režimu poblíž města Bagan
10. 6. 2026
Od 10. května přibližně 500 vojáků režimu a spojenecké milice Pyu-Swe Htee podnikli nájezdy na vesnice v oblasti Myit Chay na jihozápadě Pakokku, což donutilo 80 000 civilistů k útěku.
Oblast leží na západním břehu řeky Irrawady přímo naproti Baganu, což je významná turistická destinace díky množství pagod a dalších náboženských objektů.
Místní sdělili médiím, že vojáci svévolně zastřelili civilisty a vyrabovali domy, než je během postupu na město Myit Chay zapálili.
Po zaujmání pozice u Myit Chay pokračovaly režimní síly ve vraždění civilistů a plenily městský trh, než ho spálily na popel.
Fotografie ukazují obyvatele a návštěvníky z Baganu, jak jsou svědky žhářských útoků.
Jeden vesničan, který unikl nájezdníkům, řekl Mandalay Free Press, že vojáci mučili vězně a znásilňovali několik žen, než je zabili.
Přeživší uvedl, že byl donucen pít krev starého muže, kterému vojáci jemu před očima podřízli hrdlo.
Server Irrawady nebyl schopen tyto zprávy nezávisle ověřit.
Když vojáci 2. června postupovali, podle obyvatel zanechali na ulicích města a okolních vesnic těla několika civilistů, které zabili.
Soe Htut Win z Humanitární a Skupiny pro řízení katastrof v Pakokku Township v pátek řekl deníku The Irrawaddy, že těla více než 20 civilistů, kteří byli zabiti režimními jednotkami, byla nalezena v několika vesnicích a v Myit Chay.
Byla také nalezena některá těla vojáků režimu.
"Někteří z nich byli omylem zastřeleni silami režimu," řekl. "Ale také jsme dostali zprávy o mniších, kteří byli sekáni nebo ubiti sekerami a pažbami pušek. Našli jsme také těla žen."
Fotografie také ukazují několik těl civilistů na ulicích vesnice.
Místní média informovala, že obyvatelé také objevili lidské kostry a těla pohřbená v půdě. Desítky civilistů jsou stále nezvěstné, dodali.
Zdroj v angličtině: ZDE
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