Americký vrtulník sestřelen íránským dronem, uvádějí zdroje
10. 6. 2026
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Americký bitevní vrtulník Apache, který v noci havaroval poblíž pobřeží Ománu, byl sestřelen íránským dronem, uvedli dva američtí představitelé obeznámení s nejnovějším hodnocením Pentagonu pro ABC News.
Vyšetřování zatím nezjistilo, zda Írán zamýšlel použít dron k útoku na vrtulník, dodali.
Dron zapojený do incidentu je stejného typu, jaký Írán obvykle používá proti lodím proplouvajících Hormuzským průlivem, uvedl jeden představitel.
Zdroj v angličtině: ZDE
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