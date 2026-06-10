Americký vrtulník sestřelen íránským dronem, uvádějí zdroje

10. 6. 2026

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CENTCOM uvedl, že vrtulník Apache v pondělí havaroval poblíž pobřeží Ománu.

Americký bitevní vrtulník Apache, který v noci havaroval poblíž pobřeží Ománu, byl sestřelen íránským dronem, uvedli dva američtí představitelé obeznámení s nejnovějším hodnocením Pentagonu pro ABC News.

Vyšetřování zatím nezjistilo, zda Írán zamýšlel použít dron k útoku na vrtulník, dodali.

Dron zapojený do incidentu je stejného typu, jaký Írán obvykle používá proti lodím proplouvajících Hormuzským průlivem, uvedl jeden představitel.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 6. 2026