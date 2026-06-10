K Zemi se blíží "potenciálně nebezpečný" asteroid

10. 6. 2026

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Asteroid 530520 (2011LT17) se blíží k Zemi, poblíž naší planety proletí 12. června. Informovala o tom americká vesmírná agentura NASA.

Podle NASA bude vzdálenost k Zemi přibližně 6,2 milionu km, délka nebeského tělesa bude 151,5 m.

Asteroidy s minimální orbitální vzdáleností menší než 0,05 astronomické jednotky (přibližně 7,5 milionu km) a průměrem větším než 140 m jsou považovány za potenciálně nebezpečné. Jejich velikost je dostatečně velká na to, aby v případě kolize způsobily vážné škody, a oběžné dráhy procházejí natolik blízko Zemi, že představují potenciální hrozbu, vysvětluje NASA.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 10. 6. 2026