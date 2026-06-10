K Zemi se blíží "potenciálně nebezpečný" asteroid
10. 6. 2026
čas čtení < 1 minuta
Podle NASA bude vzdálenost k Zemi přibližně 6,2 milionu km, délka nebeského tělesa bude 151,5 m.
Asteroidy s minimální orbitální vzdáleností menší než 0,05 astronomické jednotky (přibližně 7,5 milionu km) a průměrem větším než 140 m jsou považovány za potenciálně nebezpečné. Jejich velikost je dostatečně velká na to, aby v případě kolize způsobily vážné škody, a oběžné dráhy procházejí natolik blízko Zemi, že představují potenciální hrozbu, vysvětluje NASA.
Zdroj v angličtině: ZDE
301
Diskuse