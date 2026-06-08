Josef Holý: Krádež kolektivního vědomí lidstva je prvotní hřích současných LLMs.
8. 6. 2026
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Sam Altman: Zavádíme pokročilou umělou inteligenci, kterou nasazujeme zodpovědně, abychom lidstvo zcela osvobodili od podřadné práce a otevřeli tak éru bezprecedentní lidské kreativity a hojnosti.
Naomi Klein: Provozujete obrovský high-tech kartel specializující se na plagiátorství. Agresivně kradete kolektivní duševní dílo lidstva bez jeho souhlasu, a to výhradně za účelem propouštění dělnické třídy a přesměrování ukradeného bohatství přímo k vašim pánům ze Silicon Valley.
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