Proevropská strana v Arménii vyhrála volby a upevnila odklon země od Ruska
8. 6. 2026
Výsledek posiluje snahu premiéra Nikol Pašinjana o hlubší integraci s Evropou navzdory varováním z Moskvy
Vládnoucí proevropská strana v Arménii vyhrála parlamentní volby, čímž potvrdila obrat země směrem k Evropě a odklon od svého tradičního spojence, Ruska.
Konečné výsledky v této malé zemi na Jižním Kavkaze ukázaly, že strana Občanská smlouva premiéra Nikol Pašinjana získala těsnou většinu, zatímco aliance Silná Arménie vedená rusko-arménským miliardářem Samvelem Karapetyanem získala 25 % křesel v parlamentu.
Tento výsledek, který bude v Bruselu vítán, ale v Moskvě vnímán s nelibostí, posiluje Pašinjanovu pozici při prosazování jeho charakteristického a politicky citlivého cíle: mírové dohody s dlouhodobým protivníkem Arménie, Ázerbájdžánem, a normalizace vztahů s Tureckem.
„Arménský lid hlasoval pro mír, regionální prosperitu a regionální spolupráci a doufám, že to vyvolá pozitivní reakci ze strany Turecka a Ázerbájdžánu,“ řekl Pašinjan ve svém volebním štábu, když se začaly objevovat první výsledky.
Pašinjan dodal, že Arménie bude i nadále prohlubovat vztahy se Západem a zároveň si zachová členství v Euroasijské hospodářské unii vedené Ruskem.
Pašinjan, bývalý novinář, který se dostal k moci během Sametové revoluce v roce 2018 se slibem, že rozbije arménský oligarchický systém, vedl kampaň na platformě míru a argumentoval, že ukončení desetiletí trvajícího konfliktu země s jejími sousedy otevře ekonomické příležitosti, zlepší bezpečnost a sníží její závislost na Rusku.
Premiér, známý svou populistickou a někdy polarizující rétorikou, usiloval o užší vztahy s Evropou, naznačoval, že budoucnost Arménie spočívá v hlubší integraci se Západem, a vyjádřil naději, že by se země jednoho dne mohla připojit k EU.
Evropští lídři Pašinjanovi rychle poblahopřáli. V poselství na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ocenila jeho vítězství jako důkaz „demokratické Arménie“, která se „stále více přibližuje Evropě“. Dodala: „Arménie se na nás může spolehnout.“
Pašinjan získal podporu i od Donalda Trumpa, který ho popsal jako „skvělého přítele a vůdce“. USA hrají stále významnější roli v úsilí o zprostředkování mírové dohody mezi Arménií a Ázerbájdžánem.
Nedělní hlasování je prvními celostátními volbami od ztráty Náhorního Karabachu, který Arménie v roce 2023 přenechala Ázerbájdžánu, což byla traumatická porážka, která ukončila více než tři desetiletí arménské kontroly nad sporným regionem.
Opozice se snažila tuto ztrátu vykreslit jako důkaz Pašinjanových selhání a obvinila ho, že předal historická arménská území nepřátelům.
Pašinjan se pokusil tuto otázku proměnit v politický trumf. S argumentem, že arménské úsilí o Karabach pomohlo uvěznit zemi v neustálém konfliktu a závislosti na Rusku, představil tuto bolestnou kapitolu jako nezbytný výchozí bod pro bezpečnější a prosperující budoucnost.
Pashinjan však stále čelí obtížím, protože se mu nepodařilo zajistit nadpoloviční většinu potřebnou k vypsání referenda o změně ústavy, včetně odstranění odkazů, které podle Ázerbájdžánu naznačují územní nároky na Náhorní Karabach – což je klíčová podmínka pro podpis konečné mírové dohody.
Pašinjanův kurz ho dostal do hledáčku Moskvy, která dlouhodobě uplatňuje vliv na arménskou politiku a ekonomiku.
Mnoho Arménů ztratilo iluze o Rusku poté, co Moskva nepřišla na pomoc, když Ázerbájdžán obsadil Náhorní Karabach, a to navzdory přítomnosti ruských mírových sil v regionu.
Tento incident vedl Pašinjana k pozastavení účasti Arménie v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti šesti postsovětských států, včetně Ruska, což znamenalo nejvýraznější zlom ve vztazích s Moskvou od získání nezávislosti země.
V předvolebním období ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Arménie, která formálně nepožádala o členství v EU, se ubírá stejnou cestou jako Ukrajina.
Arménští představitelé a analytici obvinili Rusko, že se pokouší ovlivnit volby prostřednictvím dezinformačních kampaní ve prospěch proruských kandidátů a snahami o přepravu Arménů žijících v Rusku zpět do vlasti, aby hlasovali proti Pašinjanovi.
V posledních týdnech Moskva uvalila řadu obchodních omezení, která se týkají všeho od květin a ryb po ovoce a arménskou brandy.
S vědomím hluboké ekonomické závislosti Arménie na Rusku a jejího spoléhání se na levný ruský plyn Pašinjan po volbách slíbil, že bude prosazovat vyváženou zahraniční politiku, a uvedl, že „nejde o to, vybrat si“ mezi Ruskem a Západem.
Pašinjana povzbudil silný ekonomický růst po přílivu ruských podniků a kapitálu v důsledku invaze na Ukrajinu, což ho vedlo k masivním investicím do arménských regionů, kde má stále nejsilnější podporu.
Pozorovatelé však poukazují také na jeho stále osobnější styl politiky a na to, co kritici popisují jako rostoucí autoritářské tendence v Arménii, zemi, která zůstává vzácnou demokratickou výjimkou v regionu, jenž je z velké části ovládán autoritáři.
V předvolebním období arménské úřady zatkly představitele opozice, včetně členů Karapetjanovy strany, s obviněními sahajícími od kupování hlasů a finančních trestných činů až po výzvy k svržení vlády.
Karapetjan byl zadržen v červnu a obviněn z podněcování k převzetí moci, což ho donutilo vést kampaň z domácího vězení.
Po volbách Pašinjan uvedl, že prioritou jeho strany pro příští volební období bude úplné rozbití toho, co popsal jako „kriminálně-oligarchický systém“. Rovněž prohlásil, že přední představitelé opozice by měli čelit trestnímu stíhání.
Během kampaně působil Pašinjan místy nevyzpytatelně a zapojoval se do rozhněvaných veřejných sporů s uprchlíky z Náhorního Karabachu, které obvinil z toho, že z regionu „utekli“, místo aby zůstali a bojovali.
EU mezitím kritiku Pašinjana z velké části ignorovala a ze své podpory odklonu Arménie od Moskvy nedělala žádné tajemství. Tento týden Brusel oznámil počáteční balíček podpory ve výši 50 milionů eur, který má Arménii pomoci odolat ruskému ekonomickému tlaku.
Pozorovatelé říkají, že mnoho voličů podpořilo Pašinjana hlavně proto, že opozice zůstala široce zdiskreditovaná a úzce spojená s Ruskem. Tatul Hakobyan, populární arménský komentátor, řekl: „Lidé si vybírají menší ze dvou zel. Alternativy k Pašinjanovi jsou mnohem horší.“
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